Qatar Airways: entra in servizio il Boeing 737 MAX

Qatar Airways informa: “Qatar Airways ha recentemente avuto l’opportunità di aggiungere un piccolo numero di Boeing 737-8 MAX alla sua flotta, il primo dei quali è arrivato a Doha il 15 aprile. Dal suo arrivo l’aereo è stato sottoposto a manutenzione post-consegna, che ha incluso l’installazione dell’IFE streaming, e l’aereo è stato utilizzato per l’addestramento dei piloti quasi ogni giorno.

L’utilizzo dei Boeing 737-8 aggiungerà capacità per aiutare a guidare la crescita futura, specialmente nei mercati a corto raggio, che saranno estesi dalla rotta Doha-Kuwait-Doha ad altre nazioni, principalmente nel GCC man mano che avranno luogo ulteriori approvazioni. In qualità di compagnia aerea in rapida crescita, questi aeromobili efficienti e moderni sono una gradita aggiunta alla flotta narrow body per supportare i nostri piani di espansione sostenibile come compagnia aerea leader a livello mondiale. Qatar Airways ha ora ricevuto il suo secondo Boeing 737-8 e riceverà i restanti 7 aeromobili entro la fine di luglio”.

“Qatar Airways è un cliente leader per il Boeing 737-10, con 25 aerei di questo tipo ordinati al Farnborough Airshow 2022 (leggi anche qui). Il Boeing 737-10 e il Boeing 737-8 hanno una serie di sinergie operative, in particolare nell’addestramento dei piloti e nell’assistenza a terra, che offrirà valore ai clienti, anche se ci sono differenze nei servizi a bordo come l’Oryx One Play Wireless Inflight Entertainment, piuttosto che gli Individual IFE screens che saranno disponibili sul Boeing 737-10. Sebbene il Boeing 737-8 opererà su settori più brevi, non si prevede che questi saranno operati esclusivamente con questo aeromobile e utilizzeremo in modo flessibile il Boeing 777 e l’Airbus A350 a seconda della domanda e della capacità”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)