Delta celebra il centesimo Airbus A321 prodotto negli Stati Uniti

L’impegno di Delta per la sua flotta all’avanguardia è stato messo in piena evidenza questa settimana a Mobile, Alabama, dove la compagnia aerea ha celebrato la produzione del suo 100° A321 prodotto negli Stati Uniti dal suo partner Airbus.

“Airbus ha lanciato il suo primo impianto di produzione negli Stati Uniti nel 2015, con poco meno di 400 dipendenti e Delta ha ricevuto il suo primo aereo dalla Mobile facility nel 2016. Grazie alla forte partnership di Delta con Airbus, la Mobile facility ora supporta più di 1.600 posti di lavoro.

L’A321 è fondamentale per la fleet strategy di Delta, che si concentra sulla fornitura di un servizio clienti di livello superiore e su alcuni degli aerei più efficienti in termini di consumo di carburante realizzati oggi”, afferma Delta.

“Sono grata per la partnership in corso tra Delta e Airbus, che continua a sostenere posti di lavoro ben retribuiti che aiutano le famiglie a vivere il loro sogno americano, a supportare le comunità locali e rafforzare l’economia regionale”, ha dichiarato la senatrice statunitense Katie Britt. “Questo risultato storico è possibile solo grazie al duro lavoro, alla dedizione e all’abilità dei dipendenti Airbus in tutto l’Alabama”.

“Sebbene la produzione del 100° A321 di Delta da parte di Mobile sia una celebrazione importante, Delta ha ricevuto il suo 100° aeromobile dalla struttura lo scorso autunno”, prosegue Delta.

“L’esperienza di viaggio premium di Delta sulla nostra flotta all’avanguardia è resa possibile da partner di produzione come Airbus”, ha affermato Kristen Bojko, V.P. – Fleet for Delta Air Lines. “Il 100esimo aeromobile A321 di Delta prodotto negli Stati Uniti è una pietra miliare significativa che rafforza il nostro impegno a far volare aerei più efficienti in termini di consumo di carburante, investendo in posti di lavoro di qualità negli Stati Uniti”.

“Delta ha avuto un ruolo davvero essenziale nella storia di crescita di Airbus a Mobile e nella produzione negli Stati Uniti”, ha affermato C. Jeffrey Knittel, Chairman and CEO, Airbus Americas, Inc. “Delta ha riconosciuto il nostro impegno a fornire servizi moderni ed efficienti e aeromobili a misura di passeggero per i nostri clienti. È particolarmente speciale quando possiamo consegnare i loro aerei proprio qui negli Stati Uniti”.

“Delta ha una lunga storia di partnership con manufacturers che hanno production operations negli Stati Uniti. La compagnia ha recentemente annunciato un ordine con Boeing per 100 velivoli 737-10, che saranno assemblati a Renton, Washington.

Sia l’A321 che il 737-10 offrono un’esperienza di viaggio elevata ed efficiente in termini di consumo di carburante e rappresentano migliaia di posti di lavoro domestici. Entrambe le aggiunte alla flotta di Delta svolgono un ruolo importante nella sua iniziativa per elevare e rimodellare il futuro dei viaggi in volo e a terra”, conclude Delta.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)