Emirates debutta con la Rugby World Cup 2023 livery sull’A380

Emirates informa: “Mentre gli appassionati di rugby fanno il conto alla rovescia per la Rugby World Cup France 2023, Emirates ha preso il volo su uno dei suoi A380, A6-EOE. L’aereo dipinto di fresco è partito da Dubai per Istanbul come EK123 alle 10:45 ora locale di oggi.

Nel corso degli anni Emirates ha lanciato una serie di accattivanti limited edition livery designs per la gioia degli appassionati di sport e degli spotters in tutto il mondo. Quest’ultima Rugby World Cup 2023 decal è stata progettata internamente.

Tornando per la quarta volta consecutiva alla Rugby World Cup come Worldwide Partner, Emirates è stata a lungo al centro del rugby locale e internazionale, arricchendo l’esperienza degli appassionati di rugby in tutto il mondo”.

“La compagnia aerea è sponsor della Rugby World Cup dal 2007 e nel 2011 è diventata Worldwide Partner quando la nazione ospitante, la Nuova Zelanda, ha vinto il torneo. Quell’anno, Emirates ha presentato la sua prima Rugby World Cup livery su un A380, A6-EDN, che ha operato oltre 40 voli verso città tra cui Francia (finalista nel 2011), Australia (semifinalista) e altre rugby nations come Stati Uniti e Hong Kong.

Nel 2015 Emirates ha celebrato ancora una volta il suo amore per il rugby con il suo A380 A6-EDA vestito con la Rugby World Cup livery mentre portava passeggeri in tutto il mondo, inclusa l’Inghilterra, la nazione ospitante, e altre 21 destinazioni, tra cui Brisbane, New York JFK, Manchester e Sydney.

Emirates ha continuato la tradizione nel 2019, progettando una nuova livrea per la Rugby World Cup ospitata dal Giappone, sul suo A380 A6-EEU“, prosegue Emirates.

“Emirates è orgogliosa di essere associata alla Rugby World Cup e i suoi sforzi per allestire appositamente un aeromobile di punta A380 per generare consapevolezza ed entusiasmo per il torneo riflettono la sua passione e il suo fermo sostegno per lo sport. In qualità di Official Airline of Rugby World Cup France 2023 and Australia 2027, Emirates porterà il rugby verso nuove frontiere e apporterà la sua esperienza leader per aiutare a offrire un torneo di livello mondiale per i fan che viaggiano nelle nazioni ospitanti. Il suo investimento nello sport come partner mondiale contribuirà a sostenere lo sviluppo del rugby sia nei mercati emergenti che in quelli consolidati, mentre i fan potranno guardare ogni momento gli eventi live e on-demand dai loro flight seats, rendendo lo sport più accessibile”, conclude Emirates.



(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)