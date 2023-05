Rolls-Royce prosegue nel suo programma di trasformazione, performance in linea con la guidance

Rolls-Royce Holdings plc tiene oggi la sua assemblea generale annuale. Nel suo discorso agli azionisti Tufan Erginbilgic, Chief Executive, commenterà: “Stiamo trasformando Rolls-Royce in un’azienda competitiva e di alta qualità con un solido bilancio e profitti, flussi di cassa e rendimenti in crescita. Stiamo già beneficiando delle azioni che stiamo intraprendendo, nonché della ripresa e della crescita nei nostri mercati finali. A marzo abbiamo annunciato diverse modifiche al team esecutivo per supportare la trasformazione, aggiungendo leader con comprovati risultati. Stiamo facendo buoni progressi e la nostra performance finanziaria dall’inizio dell’anno è in linea con le aspettative. Vorrei ringraziare tutti in Rolls-Royce per il duro lavoro e l’impegno fino ad ora. Sono fiducioso che, insieme, possiamo ottenere grandi risultati”.

“La nostra performance finanziaria sta migliorando riflettendo cambiamenti positivi guidati dai flussi di lavoro del nostro programma di trasformazione e dalla buona domanda del mercato finale per i nostri prodotti e servizi. La gestione della supply chain rimane una sfida operativa chiave per noi poiché gli original equipment and aftermarket services volumes aumentano, in particolare in Civil Aerospace. La nostra performance finanziaria è in linea con le nostre aspettative al momento dei full year results il 23 febbraio. La nostra underlying operating profit guidance di £0,8-£1,0 miliardi e la free cash flow guidance di £0,6-£0,8 miliardi nel 2023 sono invariate. Prevediamo che la nostra free cash flow generation sarà ponderata stagionalmente nella seconda metà dell’anno, come indicato in precedenza.

In Civil Aerospace, le long term service agreement large engine flying hours (EFH) sono state l’83% dei livelli 2019 nei quattro mesi fino al 30 aprile e sulla buona strada per l’intervallo dall’80% al 90% per l’intero anno, come indicato a febbraio. Anche shop visit volumes and OE deliveries sono in linea con le aspettative. Abbiamo continuato ad acquisire nuovi business, incluso il nostro più grande ordine di motori Trent XWB-97 nel periodo, con un MoU per 68 motori (più 20 opzioni) per Air India (leggi anche qui)”, afferma Rolls-Royce.

“In Defence, abbiamo continuato la nostra serie di key programme awards con l’annuncio che il programma sottomarino AUKUS sarà alimentato da reattori nucleari Rolls-Royce. Negli Stati Uniti, il V-280 Valor di Bell, equipaggiato con i nostri motori AE1107F, ha superato il protest period, consentendo ai nostri team di passare alla fase successiva, con l’entrata in servizio del primo aereo nel 2030. Il V-280 Valor di Bell è stato selezionato l’anno scorso dall’US Army’s Future Long Range Assault Aircraft programme per sostituire i suoi elicotteri Black Hawk.

In Power Systems, la crescita dei ricavi è guidata dalla domanda di servizi post-vendita e dall’acquisizione di ordini eccezionalmente elevata nell’anno precedente, in particolare per le power generation solutions. L’elevata acquisizione di ordini dall’inizio dell’anno includeva una forte domanda da parte dei marine customers, tra cui un ordine per Series 4000 gensets per l’U.S Navy Constellation Class frigate programme”, prosegue Rolls-Royce.

“Il lavoro sul programma di trasformazione procede a ritmo sostenuto. La nostra maggiore attenzione all’efficienza e alla semplificazione sta contribuendo a contenere i costi e ha già individuato risparmi, ad esempio la chiusura della nostra R2 Factory venture. Siamo incoraggiati dai primi progressi della nostra ottimizzazione commerciale e dei working capital workstreams, con risultati positivi previsti nel corso dell’anno. La nostra revisione strategica è sulla buona strada e, come indicato in precedenza, comunicheremo i risultati e gli obiettivi a medio termine nella seconda metà del 2023.

I nostri half Year 2023 results saranno annunciati il 3 agosto 2023”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)