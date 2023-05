Air Canada comunica i risultati finanziari del primo trimestre 2023

Air Canada ha comunicato oggi i risultati finanziari del primo trimestre 2023.

“L’impressionante performance del primo trimestre di Air Canada riflette la forza del nostro brand, l’ambiente di domanda molto forte in tutti i mercati e l’effettiva esecuzione del nostro piano strategico. Rispetto allo stesso trimestre del 2022, i passenger revenues sono più che raddoppiati e hanno raggiunto un first quarter record di quasi 4,1 miliardi di dollari, supportato dalla nostra rete diversificata”, afferma Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer of Air Canada. “I nostri risultati finanziari del primo trimestre hanno superato le aspettative sia interne che esterne e prevediamo che la domanda persista, supportata da forti prenotazioni anticipate per il resto dell’anno. Per questo motivo, oltre a costi del carburante inferiori alle attese, abbiamo aumentato la nostra 2023 adjusted EBITDA guidance la scorsa settimana. Ringrazio tutti i dipendenti per la loro continua attenzione al miglioramento di tutti gli aspetti della nostra compagnia attraverso un lavoro di squadra efficace e positivo, e i nostri clienti per la loro lealtà”.

“Tutte le aree del business hanno contribuito in modo significativo durante il trimestre. Air Canada Cargo sta espandendo la sua rete e la sua flotta, Aeroplan sta guadagnando più membri, Air Canada Vacations ha prodotto risultati notevoli. Abbiamo raggiunto un forte free cash flow di quasi 1 miliardo di dollari. Questo ci consentirà di continuare a investire nel nostro futuro, anche riducendo ulteriormente l’indebitamento del nostro bilancio”, ha proseguito Rousseau.

First quarter operating revenues di 4,887 miliardi di dollari, aumentate di 2,314 miliardi di dollari rispetto allo stesso trimestre 2022, principalmente a causa dell’aumento delle passenger revenues dovuto all’aumento della domanda. Rispetto al primo trimestre 2019 i ricavi operativi sono aumentati di circa il 10%. La capacità operativa è aumentata di circa il 53% rispetto al primo trimestre 2022, in linea con la proiezione fornita.

Le spese operative di 4,904 miliardi di dollari sono aumentate di 1,781 miliardi di dollari, o del 57%, rispetto al primo trimestre 2022. L’aumento include l’impatto dell’aumento della capacità anno su anno e l’aumento dei prezzi del carburante.

Operating loss di 17 milioni di dollari, migliorata rispetto a una perdita operativa di 550 milioni di dollari nel primo trimestre 2022. Net income di 4 milioni di dollari, aumentato di 978 milioni di dollari rispetto al primo trimestre 2022. Diluted loss per share di $0,03, rispetto a una diluted loss per share di $2,72 nel primo trimestre 2022.

L’adjusted net loss di 188 milioni di dollari è migliorata di 559 milioni di dollari rispetto al primo trimestre 2022. Adjusted loss per share di $0,53, rispetto a una adjusted loss per share di $2,09 nel primo trimestre 2022.

Adjusted EBITDA di 411 milioni di dollari, con un adjusted EBITDA margin dell’8,4%, migliorato rispetto a un adjusted EBITDA negativo di 143 milioni di dollari nel primo trimestre 2022.

Net cash flows from operating activities di 1,437 miliardi di dollari, aumentati di 1,070 miliardi di dollari rispetto al primo trimestre 2022. Free cash flow di 987 milioni di dollari, aumentato di 896 milioni di dollari rispetto al primo trimestre 2022.

Per il secondo trimestre 2023 Air Canada prevede di aumentare la sua ASM capacity di circa il 22% rispetto allo stesso trimestre 2022. Il 4 maggio 2023 Air Canada ha aggiornato le sue 2023 guidance: incremento dell’ASM capacity del 23% rispetto al 2022 (90% dei livelli 2019); Adjusted EBITA circa $3,5 – $4,0 miliardi.

(Ufficio Stampa Air Canada)