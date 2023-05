Norwegian limita le perdite in bassa stagione e si prepara per un’estate forte

Norwegian ha riportato i suoi risultati per il primo trimestre 2023. “Le cifre dimostrano la capacità di Norwegian di ridurre la capacità nel periodo invernale più tranquillo, prima di accelerare verso la fine del trimestre con l’inizio del programma estivo. Con numeri di prenotazioni forti che continuano ad essere incoraggianti, Norwegian si prepara a quella che dovrebbe essere una delle estati più forti di sempre per la compagnia.

Per il primo trimestre 2023, Norwegian ha limitato la sua operating loss (EBIT) a 916 milioni di NOK. Profit before tax (EBT) pari a una perdita di 992 milioni di NOK. La posizione di liquidità è migliorata durante il trimestre, con liquidità e mezzi equivalenti a fine trimestre in aumento a 8,6 miliardi di NOK. Alla fine del trimestre, la flotta operativa di Norwegian comprendeva 72 velivoli”, afferma Norwegian.

“Questo trimestre è una forte dimostrazione della nostra capacità di adeguare la capacità alle fluttuazioni stagionali della domanda e di prepararci bene per l’intensa stagione dei viaggi estivi che ci attende. In vista della stagione estiva abbiamo introdotto gradualmente undici aeromobili di ultima generazione e abbiamo accolto molti nuovi colleghi. Sono molto lieto che quest’estate non dipenderemo dalla wet-lease capacity, ma saremo in grado di servire i nostri clienti interamente con i nostri aerei e i nostri equipaggi”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian.

“Nel primo trimestre 2023 Norwegian ha trasportato 3,8 milioni di passeggeri, rispetto ai 2,2 milioni del primo trimestre 2022. Il load factor trimestrale è stato dell’80,9%, il che dimostra che la capacità è stata ben adattata alla domanda inferiore.

Nel 2022 Norwegian è stata nominata la compagnia aerea più puntuale dei paesi nordici e il trend positivo continua nel primo trimestre 2023 nonostante le condizioni difficili, comprese le cattive condizioni meteorologiche e gli scioperi dell’ATC francese. La quota di voli in partenza nei tempi previsti è stata dell’83,5%, mentre la regolarità, quota di voli effettuati, è stata del 99,4%”, prosegue Norwegian.

“Stiamo migliorando l’esperienza cliente all’aeroporto Gardermoen di Oslo, dove abbiamo accolto 150 nuovi colleghi nei nostri nuovi servizi di assistenza a terra rivolti ai clienti. Questo ci rende ben preparati, sia a terra che in volo, ad accogliere tutti i passeggeri a bordo in quella che credo sarà l’estate più forte di sempre per la compagnia aerea”, ha affermato Karlsen.

“Quest’inverno Norwegian ha rilanciato il pluripremiato ‘Norwegian Reward’ loyalty programme con nuovi vantaggi messi a disposizione di tutti i membri. I vantaggi prioritari esclusivi sono disponibili per i frequent travellers, rendendoli ancora più attraenti per il numero crescente di corporate travellers che scelgono Norwegian come compagnia aerea preferita. Il programma fedeltà di Norwegian è stato recentemente nominato ‘best loyalty programme in Europe and Africa’ ai prestigiosi Freddie Awards.

Norwegian riconosce la propria responsabilità di assumere un ruolo di primo piano nella trasformazione sostenibile del settore dell’aviazione. Oltre al rinnovo della flotta Norwegian, il sustainable aviation fuel svolgerà un ruolo fondamentale nel garantire gli obiettivi di sostenibilità della compagnia aerea. Ad aprile la società ha annunciato una storica partnership strategica con Norsk e-Fuel per costruire il primo full-scale e-fuel plant in Mosjøen, Norvegia (leggi anche qui), con un investimento di oltre 50 milioni di NOK. L’impianto produrrà sustainable aviation fuels (SAF), segnando un’importante pietra miliare verso l’obiettivo di Norwegian di ridurre le emissioni del 45% entro il 2030″, conclude Norwegian.

(Ufficio Stampa Norwegian – Photo Credits: Norwegian)