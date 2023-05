EVA Air ottiene la certificazione SKYTRAX 5-Star Airline per l’ottavo anno consecutivo

EVA Air, membro di Star Alliance e prima compagnia aerea internazionale privata di Taiwan, ha ottenuto ancora una volta la certificazione 5-Star Airline di SKYTRAX. “Solo 10 compagnie aeree al mondo hanno ottenuto la certificazione 5-Star ed EVA Air è l’unica a Taiwan ad aver ricevuto questo riconoscimento, un onore che la compagnia aerea si è meritata per otto anni consecutivi, a partire dal 2016. Ciò conferma ancora una volta la forza della qualità del servizio di EVA Air. Le informazioni sui servizi, le tariffe e le rotte di EVA Air, oltre alle opzioni di prenotazione e acquisto, sono disponibili sul sito www.evaair.com“, afferma EVA Air.

“Raggiungere per l’ottavo anno consecutivo l’asticella più alta per aggiudicarsi le 5 Stelle negli audit annuali delle compagnie aeree di SKYTRAX è un onore ed è anche la migliore conferma dell’ottimo lavoro che i nostri dipendenti svolgono ogni giorno. Questo ci sprona a migliorare continuamente i nostri servizi”, ha dichiarato Clay Sun, Presidente di EVA Air. “Il nostro obiettivo è sempre stato sin dal 1989, anno della fondazione di EVA Air, quello di essere la migliore compagnia aerea al mondo per i servizi offerti. Non perderemo la nostra attenzione volta a migliorare, innovare e introdurre servizi più personalizzati”.

“SKYTRAX è l’organizzazione internazionale di valutazione del trasporto aereo, di fama mondiale, che assegna annualmente alle compagnie aeree da una a cinque stelle dopo valutazioni complete e analisi professionali degli standard di qualità di quasi 350 compagnie aeree in tutto il mondo. Le categorie prese in considerazione includono i servizi aeroportuali, il comfort delle poltrone, i servizi di bordo, la qualità della cabina, il catering, l’intrattenimento di bordo, i servizi del personale e altro ancora. Queste stelle sono diventate un importante punto di riferimento per i passeggeri delle compagnie aeree. Oltre a EVA, le altre nove compagnie aeree che riceveranno il massimo riconoscimento delle 5 stelle per il 2023 sono Singapore Airlines, All Nippon Airways, Japan Airlines, Korean Air, Asiana Airlines, Qatar Airways, Cathay Pacific, Hainan Airlines e Garuda Indonesia.

Nel mese di ispezioni di SKYTRAX, sono state esaminate circa 800 funzioni sui voli EVA Air in Europa, Stati Uniti, Asia nord-orientale e Sud-est asiatico, tra cui l’intera gamma di servizi sul sito web ufficiale, i servizi digitali, i servizi aeroportuali, i servizi di bordo, il comfort della cabina e altro ancora. Gli ispettori hanno esaminato separatamente le classi Economy, Premium Economy e Royal Laurel, partendo dai banchi dell’aeroporto e scendendo fino a esaminare dettagli come la pulizia interna della cabina; si sono impegnati a fondo per garantire che ogni dettaglio del servizio aereo fosse consono agli standard più elevati della certificazione a 5 stelle”, prosegue EVA Air.

“L’intero staff di EVA Air rispetta gli standard più elevati. Nelle analisi per il 2023, gli ispettori SKYTRAX hanno evidenziato la fluidità dell’ordine d’imbarco, i servizi di bordo, l’abilità degli assistenti di volo, le stoviglie e il sistema di intrattenimento di bordo di EVA Air. Hanno inoltre evidenziato la pulizia e la sicurezza della cabina, i kit di cortesia e il comfort delle poltrone della Boeing 787 Royal Laurel Class di EVA Air.

La pandemia ha costretto EVA Air ad adeguare le operazioni possibili per trovare un equilibrio tra prevenzione dell’epidemia e qualità del servizio. Ha impiegato la tecnologia più avanzata per accelerare i comfort digitali, come il check-in automatico, le riviste e i giornali elettronici. Allo stesso tempo, si è concentrata sul continuo miglioramento dei servizi, lanciando una serie di menu speciali a bordo realizzati in collaborazione con lo chef stellato Nakamura, lo chef Paul Lee e Ching-Biao Huang, il famoso chef gourmet cinese. Sono state inoltre introdotte bevande pluripremiate, tra cui il “Simple Kaffa” del campione del mondo dei baristi Berg Wu e il VWI del campione della World Brewers Cup Chad Wang. Con la ripresa del turismo globale prima della pandemia, EVA Air intende essere pronta a offrire costantemente servizi di linea aerea a cinque stelle in tutte le sue operazioni”, conclude EVA Air.

(Ufficio Stampa EVA Air – Photo Credits: EVA Air)