Textron Aviation: il Beechcraft Denali sarà equipaggiato con il Garmin Emergency Autoland system

Textron Aviation informa: “Con il customer input in prima linea nei suoi investimenti sui prodotti, Textron Aviation ha annunciato che sta portando il rivoluzionario Garmin Emergency Autoland system nel suo nuovo Beechcraft Denali single-engine turboprop. La nuova funzionalità è in fase di implementazione nel development and flight test program del velivolo e sarà disponibile come funzionalità standard al momento dell’entrata in servizio.

Il Beechcraft Denali è progettato e sarà prodotto da Textron Aviation Inc.

Il Garmin Emergency Autoland system è il primo sistema certificato al mondo nel suo genere. Fornisce un mezzo per l’atterraggio automatico dell’aereo nell’improbabile caso di incapacità del pilota. Un passeggero può attivare l’Emergency Autoland system premendo un pulsante dedicato in cockpit. Una volta attivato, il sistema assume immediatamente il controllo dell’aeromobile e informa l’ATC dell’emergenza. Quindi calcola un flight path verso l’aeroporto o la pista più adatta, evitando terreno e condizioni meteorologiche avverse, avvia uno stabilized approach e fa atterrare automaticamente l’aereo, fermandolo prima di spegnere il motore”.

“L’autoland system è un’eccellente aggiunta al Beechcraft Denali e alla suite avionica G3000, e lo abbiamo incluso nel programma come risposta diretta alle continue conversazioni con i nostri clienti”, ha affermato Lannie O’Bannion, senior vice president, Sales & Flight Operations. “La caratteristica rende il Denali ancora più desiderabile per un pubblico più ampio, in quanto aggiunge un ulteriore elemento di sicurezza e tranquillità per piloti e passeggeri”.

“Textron Aviation sta allineando i tempi di certificazione del Beechcraft Denali, previsti per il 2025, ai tempi di certificazione per il nuovo Catalyst engine. Il Denali è il primo aereo dotato del nuovo motore più efficiente”, prosegue Textron Aviation.

“Continuiamo a sperimentare grandi progressi con il Denali development program e crediamo che l’aereo sarà un punto di svolta nel single-engine, high-performance turboprop segment”, afferma Chris Hearne, senior vice president, Engineering. “I nostri clienti sono entusiasti della funzione Emergency Autoland sul Denali e, mentre il nostro obiettivo è ottenere la type certification il più rapidamente possibile, è della massima importanza assicurare che ogni dettaglio sia completato con la massima qualità”.

“Il Denali flight test certification program comprende tre flight test articles. I tre flight test aircraft hanno superato le 1.300 ore di volo”, conclude Textron Aviation.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Business Wire – Textron Aviation)