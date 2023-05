Emirates passa al digitale, eliminando gradualmente le carte d’imbarco cartacee per i voli in partenza da Dubai

Facendo un passo avanti nel suo impegno per offrire ai clienti la comodità e la sicurezza di viaggi abilitati digitalmente, Emirates richiederà alla maggior parte dei passeggeri in partenza da Dubai di utilizzare una mobile boarding pass anziché una versione cartacea stampata, a partire dal 15 maggio in poi.

“I passeggeri che effettuano il check-in al Terminal 3 riceveranno la loro mobile boarding pass tramite e-mail o SMS. I passeggeri che effettuano il check-in online possono caricare la propria carta d’imbarco nel proprio Apple Wallet o Google Wallet oppure recuperare la propria carta d’imbarco sull’intuitiva Emirates App. La checked-in baggage receipt viene inoltre inviata tramite e-mail direttamente ai passeggeri o disponibile nell’Emirates App.

Questa iniziativa ridurrà in modo significativo lo spreco di carta, offrendo allo stesso tempo un’esperienza di check-in digitalizzata comoda e veloce per i passeggeri in partenza da Dubai. Riduce il rischio di carte d’imbarco smarrite, offrendo ai passeggeri la massima tranquillità durante il viaggio.

La carta d’imbarco mobile può essere utilizzata durante tutto il viaggio: al Dubai Duty Free, ai controlli di sicurezza e per l’imbarco, semplicemente mostrando la carta d’imbarco sul telefono. Gli agenti Emirates e il personale dell’aeroporto scannerizzeranno semplicemente il codice QR sulla carta d’imbarco mobile mentre i passeggeri attraversano l’aeroporto e salgono sull’aereo”, afferma Emirates.

“Alcuni passeggeri potrebbero comunque richiedere la stampa di una carta d’imbarco fisica, ad esempio quando viaggiano con neonati, minori non accompagnati, passeggeri che necessitano di assistenza speciale, passeggeri con voli successivi di altre compagnie aeree e tutti i passeggeri che viaggiano su voli per gli Stati Uniti.

L’opzione per stampare una carta d’imbarco è disponibile su richiesta con gli agenti Emirates ai check-in counters, se i passeggeri non dispongono di un dispositivo mobile o se non sono in grado di accedere alle informazioni sui propri dispositivi per motivi quali: esaurimento della batteria di alimentazione, guasto o problema tecnico del sistema, ritardo nella consegna dei messaggi o impossibilità di accedere al Wi-Fi, alla rete o a un pacchetto di dati”, prosegue Emirates.

“Milioni di passeggeri Emirates hanno già goduto della comodità dei viaggi abilitati digitalmente. Oltre al comodo check-in e alla gestione dell’itinerario, coloro che utilizzano l’Emirates App possono anche accedere in anticipo ai menu digitali e dedicare del tempo alla cura di una playlist di film, programmi TV e playlist musicali preferiti disponibili su ice, che possono sincronizzare dalla propria app nel momento in cui salgono a bordo per risparmiare tempo.

I passeggeri registrati possono ora vivere un’esperienza di viaggio senza soluzione di continuità al Dubai International Airport, dove potranno utilizzare le macchine biometriche o gli smart gates per attraversare varie stazioni aeroportuali.

I residenti negli Emirati Arabi Uniti possono registrarsi per utilizzare gli Smart Gates al Terminal 3 di Emirates e velocizzare l’immigrazione ogni volta che tornano a Dubai. I cittadini e i residenti degli Emirati Arabi Uniti possono utilizzare il passaporto, la carta d’imbarco o un documento d’identità valido degli Emirati Arabi Uniti, mentre i cittadini del GCC o i visitatori idonei per il visto all’arrivo possono passare attraverso gli Smart Gates con un passaporto biometrico”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)