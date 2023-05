Avio Aero premiata con il Randstad Employer Brand 2023

Avio Aero è una delle tre aziende premiate con il Randstad Employer Brand 2023, il riconoscimento assegnato da Randstad sulla base della ricerca indipendente che misura il livello di attrattività delle aziende italiane percepita dai potenziali dipendenti.

“Un risultato che l’azienda ha ottenuto grazie al posizionamento su: reputazione del brand, solidità finanziaria e sicurezza del posto di lavoro. In Italia, l’indagine ha coinvolto quasi 7000 persone di età compresa tra i 18 e 64 anni su un campione di 150 aziende. La ricerca ha evidenziato come la conciliazione vita-lavoro, l’atmosfera di lavoro piacevole e lo stipendio sono, per il 2023, fattori determinanti nella scelta dell’azienda per cui lavorare”, afferma Avio Aero.

“Questo riconoscimento rappresenta per noi un traguardo importante. Voglio ringraziare Randstad per averci restituito questa fotografia dei fattori che fanno di Avio Aero un datore di lavoro ideale, le nostre persone che ogni giorno sono in prima linea determinando questo risultato e coloro che hanno dimostrato fiducia nei nostri valori e nel nostro impegno”, ha dichiarato Sandro De Poli, Presidente di Avio Aero. “Come ripetiamo sempre, sono i continui investimenti in ricerca e sviluppo e il consolidato network con le maggiori università e centri di ricerca internazionali a garantire a questa azienda un livello di eccellenza tecnologica e propulsiva riconosciuta su scala globale. Tecnologie e persone sono il segreto del nostro successo, per questo continuare a investire in formazione, inclusione e attrazione di nuovi talenti resta una priorità”.

“La talent attraction e la creazione di un ambiente di lavoro che promuove inclusione e diversità sono da sempre le nostra priorità. Questo riconoscimento è uno stimolo a continuare a lavorare per migliorare e rendere sempre più efficace lo scambio con il mondo dell’Università”, ha affermato Marilea Athanasopoulou, Senior HR Leader di Avio Aero. “Ciò è ancora più necessario in questa fase di forte ripresa del settore aeronautico, perché la partecipazione in nuovi programmi internazionali porta con sé la necessità di accelerare lo sviluppo tecnologico”.

“Avio Aero è parte di GE Aerospace e opera nella progettazione, produzione e manutenzione di componenti e sistemi per l’aeronautica civile e militare. Oggi l’azienda mette a disposizione dei suoi clienti innovative soluzioni tecnologiche per rispondere velocemente ai continui cambiamenti richiesti dal mercato: additive manufacturing, rapid prototyping ma anche tecnologie dedicate alla produzione di trasmissioni, turbine e combustori. La sede principale dell’azienda è a Rivalta di Torino, dove c’è anche il più grande insediamento produttivo, e altri importanti stabilimenti sono a Brindisi e Pomigliano d’Arco (Napoli) per un totale di oltre 4.300 dipendenti impiegati in Italia.

All’estero conta uno stabilimento e un centro test in Polonia e un impianto produttivo e sale prova motori in Repubblica Ceca, per un totale di oltre 900 dipendenti. Attraverso continui investimenti in ricerca e sviluppo e grazie a una consolidata rete di relazioni con le principali Università e centri di ricerca internazionali, Avio Aero ha sviluppato un’eccellenza tecnologica e manifatturiera riconosciuta a livello globale: un traguardo testimoniato dalle partnership siglate con i principali operatori mondiali del settore aeronautico”, conclude Avio Aero.

(Ufficio Stampa Avio Aero – Photo Credits: Avio Aero)