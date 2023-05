Iberia riprende i suoi voli diretti da Washington a Madrid

Iberia ha ripreso i suoi voli diretti da Washington a Madrid per la stagione estiva, completando la sua mappa di nove destinazioni negli Stati Uniti. “La compagnia aerea spagnola offre voli diretti da Boston, Chicago, Dallas-Fort Worth, Miami, New York, Porto Rico, San Francisco e Washington a Madrid, dove i clienti possono connettersi con più di un centinaio di rotte europee e domestiche.

Fino al 27 ottobre, chiusura della stagione estiva nel settore aereo, Iberia opererà quattro frequenze settimanali Washington-Madrid, ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. Ad agosto, il mese più trafficato, la compagnia aerea spagnola aggiungerà un’altra frequenza all’elenco, il martedì.

Ciò significa che durante la stagione estiva offrirà un totale di 60 voli su questa rotta, il 50% in più rispetto al 2022. In termini di numero di posti, Iberia offre più di 70.000 posti quest’estate, il 41% in più anche rispetto l’anno precedente, quando questa rotta è stata lanciata.

Questi voli sono operati con aeromobili A330-200, con una capacità di 288 passeggeri e dotati di cabine Business ed Economy, offrendo un’esperienza di viaggio ottimale per i clienti”, afferma Iberia.

“Madrid è una delle dieci città più visitate al mondo e la terza più popolare in Europa, secondo la classifica 2021 di ForwardKeys, specializzata nelle tendenze del turismo. È anche la città di collegamento per molti viaggiatori che proseguono verso altre destinazioni.

Per incoraggiare i turisti a visitare Madrid e godersela, Iberia e il Madrid City Council hanno lanciato Stopover Hola Madrid, un programma progettato per incoraggiare i passeggeri in coincidenza sui voli a lungo raggio operati da Iberia, che consente loro di trascorrere fino a sei notti in città, senza alcun costo aggiuntivo sul biglietto aereo. Il programma offre anche sconti esclusivi su alloggio, trasporto, shopping, tempo libero, ristoranti e attività culturali.

Tra luglio 2019 e dicembre 2022, un totale di 27.984 passeggeri Iberia hanno trasformato la loro connessione al Terminal 4 in una tappa turistica nella capitale, beneficiando dei vantaggi offerti da questo programma. I viaggiatori provenienti dagli Stati Uniti sono stati tra coloro che hanno maggiormente richiesto questo servizio, rappresentando il 10,3% del totale”, prosegue Iberia.

Iberia vola verso otto destinazioni negli Stati Uniti, nove incluso Porto Rico, rappresentando uno dei suoi mercati di punta, e quest’anno ha aumentato la sua offerta del 15%.

Dallas: sei frequenze settimanali e un volo giornaliero da giugno.

Los Angeles: cinque voli settimanali.

New York: 13 voli settimanali e 14 (due voli giornalieri) a partire da luglio.

Miami: due voli giornalieri.

Chicago: un volo giornaliero.

Boston: un volo giornaliero.

San Francisco: tre voli settimanali.

Porto Rico: cinque voli settimanali, che salgono a sei in agosto e settembre.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)