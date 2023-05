News Brevi – 16.05.2023

AMERICAN AIRLINES E DFW AIRPORT SIGLANO UN NUOVO LONG-TERM USE AND LEASE AGREEMENT – American Airlines e Dallas Fort Worth International Airport (DFW) hanno firmato un nuovo 10-year Use and Lease Agreement, che include 4,8 miliardi di dollari in investimenti di capitale pre-approvati, tra cui la costruzione del Terminal F, la ristrutturazione del Terminal C, la costruzione di gate expansions al Terminal A e al Terminal C e altri importanti progetti di ammodernamento. Il sindaco di Fort Worth Mattie Parker, il sindaco di Dallas Eric L. Johnson, il CEO di American Airlines Robert Isom e il CEO di DFW Airport Sean Donohue si sono riuniti oggi a DFW per un evento speciale per annunciare l’accordo, che segna una nuova era di crescita e innovazione per il secondo aeroporto più trafficato del mondo. “American è orgogliosa di chiamare casa il nord del Texas e DFW è il nostro hub più grande e un gateway centrale per la nostra vasta rete internazionale e nazionale”, ha affermato il CEO di American, Robert Isom. “American ha guidato la crescita che ha spinto DFW a diventare il secondo aeroporto più trafficato del mondo e siamo entusiasti di finalizzare un nuovo lease agreement e un capital plan che pone le basi affinché American, DFW e la regione del Texas settentrionale continuino a crescere per anni a venire. Apprezziamo il nostro rapporto di lunga data con DFW e siamo grati al sindaco Parker, al sindaco Johnson, al consiglio dell’aeroporto DFW e a Sean per la loro continua collaborazione”. “L’use and Lease Agreement non solo crea un modello di business prevedibile ed equo per DFW, ma sottolinea anche l’impegno dell’aeroporto e delle nostre compagnie aeree partner per offrire ai passeggeri la migliore esperienza di viaggio possibile”, ha affermato Sean Donohue, CEO di DFW Airport. “La nostra partnership con American Airlines, la nostra più grande compagnia aerea, è più forte che mai. Con il supporto di Robert Isom e del team American, stiamo facendo investimenti che preparano il terreno per l’aeroporto del futuro, che dà priorità all’innovazione, all’esperienza del cliente e alla sostenibilità”. L’use and Lease Agreement è il principale documento disciplinare tra le compagnie aeree e l’Aeroporto e stabilisce il modello di business dell’Aeroporto. L’accordo delinea i principali progetti di capitale nei prossimi 10 anni. Il nuovo contratto sostituisce l’accordo del 2010 e mantiene molti degli stessi accordi commerciali della versione precedente, che forniranno certezza e prevedibilità dei costi per supportare la continua crescita di American e DFW. Circa l’85% del traffico passeggeri di DFW è costituito da clienti di American Airlines, con circa due terzi dei clienti di American che si connettono tramite DFW per accedere alla rete globale della compagnia aerea.

SAS RICEVE L’APPROVAZIONE PER LE EQUITY SOLICITATION PROCEDURES – SAS AB annuncia che l’U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York ha approvato le SAS equity solicitation procedures. Attraverso queste procedure, SAS avvierà un solicitation process competitivo e ampio per garantire i migliori termini e condizioni disponibili per il nuovo equity capital. Il 6 aprile 2023 SAS aveva annunciato di aver compiuto il passo successivo nel suo piano di trasformazione aziendale globale SAS FORWARD, avviando un solicit equity investment in una SAS riorganizzata. Oggi sono state approvate le procedure che disciplineranno l’equity solicitation process della compagnia. Il termine entro il quale i potenziali investitori possono presentare le offerte finali è di circa 13 settimane. Anko van der Werff, President and Chief Executive Officer of SAS, afferma: “L’equity raise process è il prossimo passo chiave in SAS FORWARD, il nostro piano di trasformazione che mira a migliorare la nostra forza finanziaria, garantire la competitività a lungo termine e rafforzare la nostra posizione di compagnia aerea leader della Scandinavia. Condurremo un solicitation process competitivo e ampio per garantire l’equity capital che aiuterà a far avanzare la nostra compagnia aerea e faciliterà la nostra emersione dal chapter 11 process”.

IBERIA RIDURRA’ FINO A 200 TONNELLATE DI PLASTICA SUI SUOI VOLI QUEST’ANNO – In occasione della Giornata Mondiale del Riciclaggio, Iberia fa il punto sul suo progetto Zero Cabin Waste e sulla sua iniziativa per ridurre la plastica monouso sui suoi voli. Entrambi fanno parte del suo obiettivo di offrire ai clienti un’esperienza di viaggio più sostenibile, che è anche uno dei pilastri su cui sta sviluppando la sua strategia di sostenibilità. Nello specifico, nel 2023 Iberia stima che la riduzione della plastica a bordo raggiungerà le 200 tonnellate grazie a iniziative che sono già state avviate: sostituzione di posate, palette e cannucce di plastica con altre realizzate con materiali più ecologici come bambù o carta; fascia di cartone al posto della plastica per avvolgere le coperte e i piumini a bordo; eliminazione degli involucri di plastica delle cuffie, dei kit per bambini e di alcuni articoli presenti nei beauty case; utilizzo di sacchetti di plastica più sottili per la raccolta durante le attività di pulizia degli aeromobili. Inoltre, durante quest’anno i bicchieri di plastica e alcuni involucri per alimenti saranno sostituiti da alternative più sostenibili. Questa riduzione della plastica a bordo degli aerei Iberia è stata integrata da un’azione simile a terra. Nelle Premium Lounge dell’aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, lattine e contenitori di plastica sono stati eliminati e sostituiti da vetro a rendere. Grazie a questa misura, i rifiuti sono stati ridotti di quasi un milione di lattine e 200.000 contenitori di plastica all’anno. Iberia continua a fare progressi con il suo progetto Zero Cabin Waste e nel 2022 è riuscita a riciclare il 43% dei rifiuti di cabina, che avranno una nuova vita. All’interno del programma, lo scorso anno Iberia ha inserito la raccolta differenziata del vetro generato a bordo, che ha permesso di gestire e riciclare 62 tonnellate di questo materiale presso le strutture del fornitore di catering a Madrid. Tutte queste iniziative fanno parte dell’impegno di Iberia verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare al rispetto dell’SDG 12 “Produzione e consumo responsabili”.

DOMANDE RECORD PER IL REGIONAL GRANTS PROGRAM DI QANTAS – Più di 1.600 gruppi della comunità australiana hanno presentato domanda per il programma di sovvenzioni regionali di Qantas, quasi il 40% in più rispetto a quando il programma è stato lanciato per la prima volta. Il programma Qantas Regional Grants sta fornendo 10 milioni di dollari in sovvenzioni in cinque anni – 2 milioni di dollari all’anno – per sostenere gruppi di comunità senza scopo di lucro e progetti a beneficio diretto della regional Australia. Le sovvenzioni includono una combinazione di voli, cash e supporto di marketing. I vincitori saranno determinati da una giuria composta da Qantas e rappresentanti dei gruppi della comunità. I candidati saranno informati della decisione della giuria a giugno. Il programma Qantas Regional Grants è stato lanciato nel 2019, con il primo anno di finanziamento distribuito tra 20 gruppi comunitari di ogni stato e territorio.

RAYTHEON TECHNOLOGIES EQUIPAGGERA’ IL KOREA AEROSPACE INDUSTRIES FA-50 CON IL PHANTOMSTRIKE™ RADAR – Raytheon Technologies equipaggerà il Korea Aerospace Industries FA-50 Light Combat Aircraft con il nuovo PhantomStrike™ radar. PhantomStrike è un fully air-cooled fire-control radar progettato per fornire rilevamento, tracciamento e targeting delle minacce a lungo raggio. In collaborazione con il governo degli Stati Uniti, PhantomStrike è stato approvato per essere esportato come Direct Commercial Sales product a KAI. PhantomStrike è un compact AESA radar unico nel suo genere, più piccolo, più leggero e che richiede meno energia. È progettato per un’ampia gamma di piattaforme tra cui light-attack aircraft, rotary-wing aircraft, uncrewed aerial vehicles, ground-based towers. “L’equipaggiamento dell’FA-50 con il radar PhantomStrike migliora la capacità di un velivolo critico, fornendo performance senza pari in un pacchetto compatto e conveniente”, ha dichiarato Annabel Flores, president, Global Spectrum Dominance at Raytheon Technologies. “Il tutto mantenendo questi jet veloci, agili e di facile manutenzione”. La produzione dei radar avverrà a Forest, Mississippi; Tucson, Arizona; Scozia, con il supporto di Raytheon UK. Le prime consegne sono previste nel 2025.

LOCKHEED MARTIN CONSEGNA I PRIMI HIMARS ALLA POLONIA – Lockheed Martin, attraverso l’U.S. Army, ha consegnato con successo una spedizione iniziale di lanciatori HIMARS alla Polonia. L’Armaments Agency of the Ministry of National Defense dovrebbe invitare Lockheed Martin a negoziare un accordo quadro per l’Homar-A program. Sotto Homar-A, Lockheed Martin con l’industria polacca integrerà i componenti chiave dell’HIMARS rocket launcher su un Jelcz 6×6 truck. Partner fidato per la difesa nazionale, l’industria e l’economia della Polonia, Lockheed Martin ha investito 1,8 miliardi di dollari (USD) in Polonia negli ultimi 10 anni. Oggi, le sue operazioni nel paese sostengono 6.700 posti di lavoro polacchi di alto valore, di cui 1.500 presso il produttore di aeromobili PZL Mielec, una società Lockheed Martin e uno dei principali esportatori di difesa della Polonia.