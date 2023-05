Lufthansa Group: nuovo servizio a BER, il riconoscimento facciale sostituisce la boarding pass

Berlin Brandenburg Airport presenta BER Traveller, un servizio digitale per il controllo biometrico degli accessi. “Con effetto immediato, gli HON Circle Members and Senators delle Lufthansa Group Airlines Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines e Eurowings possono usufruire del nuovo servizio a BER. In precedenza dovevano mostrare la carta d’imbarco per accedere alla security control’s priority lane. Questo ora non è più necessario. Comodo e facile, questi passeggeri ora hanno accesso rapido al controllo di sicurezza prioritario tramite una corsia separata utilizzando il riconoscimento facciale. L’unico requisito è una registrazione una tantum dei propri dati biometrici nell’app del fornitore di servizi, FastID. I passeggeri riceveranno un invito via e-mail dalla loro compagnia aerea.

Lufthansa Group e BER stanno ampliando la gamma di servizi digitali per i passeggeri in un progetto congiunto con questo nuovo servizio. Per la sua introduzione, il servizio è inizialmente rivolto esclusivamente ai Lufthansa Group Airlines HON Circle Members and Senators. Il prossimo passo sarà rendere possibile l’uso delle self-service machines di BER, l’imbarco al gate e l’accesso alla Lufthansa Group Lounge tramite riconoscimento facciale”, afferma Lufthansa Group.

Heike Birlenbach, Head of Customer Experience, Lufthansa Group: “Stiamo migliorando l’esperienza di viaggio dei nostri passeggeri nel lungo termine attraverso servizi biometrici senza contatto, poiché rendono i processi aeroportuali più semplici ed efficienti. Sono lieto che ora possiamo offrire questo servizio innovativo anche ai nostri HON Circle Members and Senators a Berlino. I nostri clienti apprezzano molto questo nuovo servizio in tutte le sedi dove sono già stati introdotti i controlli biometrici”.

Thomas Hoff Anderson, Chief Operations Officer, Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, afferma: “Siamo lieti di aver convinto Lufthansa Group, uno dei nostri clienti più importanti, del grande potenziale del riconoscimento facciale per passenger processes più smart a BER. Questa è una buona base per poter offrire il nuovo prodotto “BER Traveller” anche ai passeggeri di altre compagnie aeree. FastID è il partner giusto per aiutarci a rendere le partenze da BER più veloci e facili, grazie alle opportunità offerte dal riconoscimento facciale digitale”.

“L’utilizzo del nuovo servizio biometrico è completamente volontario. I dati personali e biometrici vengono archiviati in modo decentralizzato nell’app del passeggero. I passeggeri che si sono registrati nell’app decidono nuovamente prima di ogni viaggio se desiderano utilizzare il servizio per il volo successivo. Solo allora i dati (dati di volo e identificatori biometrici) e le foto scattate successivamente in aeroporto verranno trasmessi in forma crittografata a FastID per il confronto. Dopo il volo, i dati vengono cancellati da FastID e rimangono esclusivamente nell’app del passeggero. I passeggeri hanno il pieno controllo dei dati nell’app e possono cancellarli completamente in qualsiasi momento.

La verifica nei process points viene effettuata scattando foto utilizzando telecamere installate in modo permanente nei process points e abbinando le foto con i dati biometrici dei passeggeri dall’app (riconoscimento facciale) tramite FastID”, conclude Lufthansa Group.

Albert van Veen, Managing Director of FastID: “L’implementazione presso BER Airport rappresenta una nuova era del controllo dell’identità nei viaggi, un’era completamente decentralizzata che offre agli individui il controllo sui propri dati. Con FastID, BER Airport ha offerto ai passeggeri la possibilità di riprendersi la responsabilità del proprio viaggio, offrendo l’identificazione biometrica per viaggi più rapidi e agevoli. FastID mette il passeggero al centro del viaggio, consentendo un’esperienza completamente comoda e sicura”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)