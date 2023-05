Air Canada collabora con IAGOS per dotare un Airbus A330 di sensori climatici e di qualità dell’aria

Air Canada ha annunciato oggi che uno dei suoi aeromobili Airbus A330 è stato dotato di speciali sensori in collaborazione con In-Service Aircraft for a Global Observing System (IAGOS), un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro che utilizza aerei commerciali come piattaforma di osservazione globale dei cambiamenti climatici e della qualità dell’aria. Questa collaborazione consentirà a IAGOS di raccogliere preziosi dati mondiali sui parametri climatici, che saranno utilizzati dalla comunità scientifica internazionale e da servizi di previsione come l’Atmosphere Service of Copernicus, per la ricerca essenziale sui cambiamenti climatici e sulla qualità dell’aria su scala globale.

“In qualità di compagnia aerea globale leader, siamo orgogliosi di collaborare con IAGOS per portare avanti il loro importante lavoro di ricerca sul clima. Air Canada si impegna per la sostenibilità su vasta scala e lavorare con IAGOS è un modo significativo per contribuire alla raccolta di preziosi dati globali sui parametri climatici per ulteriori ricerche scientifiche. Le informazioni raccolte contribuiranno anche a fornire dati meteorologici più accurati cruciali per le operazioni delle compagnie aeree e consentiranno una comprensione più approfondita delle mutevoli dinamiche meteorologiche”, ha affermato Valerie Durand, Head of Investor Relations and Corporate Sustainability at Air Canada.

“Siamo lieti che Air Canada sia l’ultima compagnia aerea ad aderire al programma IAGOS. Le misurazioni di gas serra, gas reattivi, aerosol e nuvole sono cruciali nel sistema di osservazione globale per supportare le esigenze della società per un futuro più verde e più sostenibile. Air Canada fornirà nuovi dati importanti per comprendere i problemi del cambiamento climatico nelle regioni settentrionali, che si stanno riscaldando più del doppio più velocemente che altrove, insieme a nuovi dati per il monitoraggio in tutto il continente per migliorare le previsioni sulla qualità dell’aria”, ha affermato Jean-Marie Flaud, President of IAGOS-AISBL, CNRS and Ministère de L’Enseignement Supérieur et de la Recherche, France.

Nell’ambito della partnership, Air Canada ha installato gli IAGOS climate research monitoring devices su uno dei suoi aerei widebody A330-300. Il dispositivo misurerà una serie di parametri, tra cui ozono, vapore acqueo, gas serra, gas reattivi, aerosol, nuvole, ecc. durante le varie fasi del volo, tra cui il decollo, l’altitudine di crociera e l’atterraggio.

L’A330, uno degli unici due tipi di aeromobile approvati per IAGOS systems insieme all’A340, effettua un mix di voli transatlantici e transcontinentali per Air Canada, fornendo dati chiave per IAGOS.

Il dispositivo IAGOS è un sistema compatto dotato di sonde di misurazione installate in modo permanente sull’aeromobile, vicino al flight deck. Dopo ogni volo, i dati di misurazione vengono trasmessi automaticamente al database centrale del CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) research centre in Toulouse, France.

Secondo IAGOS, gli aerei commerciali forniscono una piattaforma ideale per raccogliere misurazioni di gas traccia, in quanto possono misurare in modo efficiente ad altitudini elevate dove la raccolta di campioni è altrimenti impegnativa. IAGOS sta lavorando con le compagnie aeree di tutto il mondo e questo consentirà la convalida dei modelli climatici globali e fornirà dati quasi in tempo reale in modo open source ai ricercatori di tutto il mondo. I risultati della ricerca sono liberamente accessibili e attualmente utilizzati da circa 300 organizzazioni globali.

Air Canada ha fissato un obiettivo ambizioso di zero emissioni nette di gas serra (GHG) in tutte le sue operazioni globali entro il 2050. Per raggiungere questo obiettivo, Air Canada ha fissato obiettivi assoluti di riduzione netta di gas serra a medio termine entro il 2030 nelle sue operazioni aeree e di terra rispetto alla 2019 baseline e si è impegnata a investire 50 milioni di dollari in SAF e ricerca e sviluppo per la riduzione e la rimozione delle emissioni di carbonio.

(Ufficio Stampa Air Canada – Photo Credits: CNW Group/Air Canada)