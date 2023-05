EBACE2023 enfatizza la sostenibilità a tutti i livelli

L’European Business Aviation Convention & Exhibition (EBACE2023), il principale on-demand air mobility event in Europa, è sulla buona strada per diventare uno degli eventi più sostenibili del settore.

“L’evento, che si terrà dal 23 al 25 maggio presso il Palexpo di Ginevra e Geneva Airport, riunisce migliaia di imprenditori, funzionari governativi e rappresentanti di ogni parte del settore.

Tutto lo spazio dell’edificio del Palexpo è alimentato al 100% da energia rinnovabile. Lo spazio congressuale è il secondo solar power plant più grande della Svizzera.

Inoltre, gli organizzatori della convention stanno raddoppiando la loro attenzione sulla sostenibilità dello show con iniziative per ridurre il consumo di energia, compensare le emissioni e altre misure per ridurre l’impronta rispetto alle edizioni precedenti. Per esempio:

– Il consumo di energia presso il centro congressi e gli hotel sarà monitorato e le emissioni di carbonio da questi verranno compensate, così come le emissioni prodotte dai viaggi da e per lo show. Tutti i progetti di compensazione delle emissioni di carbonio supportati sono verificati in modo indipendente per garantire la riduzione delle emissioni.

– L’utilizzo dell’illuminazione sarà ridotto e i sistemi HVAC rimarranno spenti mentre gli espositori entrano ed escono.

– Quasi l’80% dei rifiuti prodotti durante la convention verrà differenziato in loco e il 48% verrà riciclato.

– Almeno il 75% dei tappeti utilizzati per lo spettacolo sarà riciclato.

– Il cibo sarà di provenienza locale e consegnato in furgoni o piccoli trucks con motori termici”, afferma EBACE2023.

“La business aviation community si impegna per la sostenibilità e la riduzione delle emissioni di carbonio in tutto ciò che facciamo, dall’aeroporto, allo show floor e oltre”, ha dichiarato Chris Strong, Senior Vice President, Events, NBAA. “Non solo l’evento sarà tra le edizioni più carbon neutral fino ad oggi, ma presenterà anche un vertice di due giorni incentrato sulla riduzione dell’impronta di carbonio complessiva del settore. Ci impegniamo per la sostenibilità, a terra e in volo”.

“Con il suo Business Aviation Commitment on Climate Change, l’industria si è impegnata a raggiungere zero emissioni nette entro il 2050 e una crescita a zero emissioni di carbonio a partire dal 2020, aumentando la fuel efficiency del 2% ogni anno.

Oltre alla sostenibilità della convention stessa, EBACE2023 includerà un two-day Sustainability Summit, un incontro di leader di tutto il mondo per discutere delle innovazioni che stanno accelerando il volo verso un futuro a emissioni zero, compresi Advanced Air Mobility aircraft.

Maggiori informazioni sono disponibili su https://ebace.aero/2023/sustainability/“, conclude EBACE2023.

(Ufficio Stampa EBACE2023 – Photo Credits: EBACE2023)