GE Aerospace investirà in EPISCenter per supportare lo sviluppo di hybrid electric aircraft engine

GE Aerospace ha annunciato oggi l’intenzione di investire fino a 20 milioni di dollari per aggiungere una nuova test cell e attrezzature presso l’Electric Power Integrated Systems Center (EPISCenter) di Dayton, Ohio, per soddisfare la crescente domanda di hybrid electric aircraft engine component testing nei prossimi anni.

La NASA ha recentemente selezionato GE Aerospace per sviluppare un integrated, megawatt (MW)-class hybrid electric propulsion system come parte dell’Electrified Powertrain Flight Demonstration (EPFD) program. I piani per l’EPFD prevedono test a terra e in volo dell’hybrid electric system entro questo decennio, in collaborazione con Boeing, utilizzando un velivolo Saab 340B modificato e motori CT7 di GE. La NASA ha anche precedentemente assegnato a GE Aerospace un contratto per la Turbofan Engine Power Extraction Demonstration nell’ambito dell’Hybrid Thermally Efficient Core (HyTEC) project.

I miglioramenti della EPISCenter facility supporteranno i test per lo sviluppo espansivo da parte di GE Aerospace delle next-generation propulsion technologies, in cui l’elettrificazione è fondamentale.

“Il futuro del volo è più elettrico. GE Aerospace ha sviluppato per anni gli elementi costitutivi delle hybrid electric engine technologies, combinando la nostra world-class propulsion engineering, electrical power generation and electrical power system management experience. Il nostro nuovo investimento in EPISCenter per supportare gli hybrid electric engine testing conferma il nostro impegno nello sviluppo di tecnologie rivoluzionarie per l’industria aeronautica”, ha affermato Mohamed Ali, vice president of engineering for GE Aerospace.

GE Aerospace collabora da decenni con la NASA per lo sviluppo di nuove tecnologie aeronautiche.

“La NASA ha una lunga storia di supporto e promozione della ricerca aeronautica e attualmente stiamo lavorando insieme all’industria per inaugurare la prossima rivoluzione dei viaggi aerei commerciali”, ha affermato Tim McCartney, director of aeronautics research at NASA’s Glenn Research Center. “I single-aisle aircraft sono i maggiori contributori alle emissioni del trasporto aereo. Ecco perché NASA Aeronautics sta collaborando con l’industria statunitense per abilitare single-aisle aircraft di nuova generazione con almeno il 25% in più di fuel efficiency entro il 2030”.

L’EPISCenter di 138.000 piedi quadrati è stato aperto nel 2013 nel campus dell’Università di Dayton, rappresentando un investimento di 53 milioni di dollari all’epoca per aiutare a far progredire lo sviluppo di velivoli elettrici. Da allora, altri 26 milioni di dollari sono stati investiti in strutture e attrezzature. L’ulteriore investimento annunciato oggi porta la spesa pianificata per l’EPISCenter a quasi $100 milioni, basandosi sugli sforzi di ricerca e test esistenti del sito su end-to-end electrical power starter and generation, conversion, distribution and load technologies per applicazioni aeronautiche civili e militari.

“Mentre ci avviciniamo al decimo anniversario dell’apertura di EPISCenter, la crescita ha già superato le nostre aspettative originali per lo sviluppo e il collaudo dei sistemi elettrici”, ha affermato Joe Krisciunas, president and general manager of electrical power systems for GE Aerospace.

Insieme all’apertura di EPISCenter, GE Aerospace ha raggiunto diversi traguardi tecnici nell’ultimo decennio per lo sviluppo di un hybrid electric propulsion system. Nel 2022 GE Aerospace ha completato il primo test al mondo di un MW-class and multi-kilovolt (kV) hybrid electric propulsion system in condizioni di altitudine fino a 45.000 piedi, che simulano un single-aisle commercial flight. Questo test ha avuto luogo presso l’Electric Aircraft Testbed della NASA. In vista della pietra miliare dello scorso anno, GE Aerospace ha maturato hybrid electric propulsion systems attraverso una serie di passaggi sempre più complessi, tra cui un test a terra nel 2016.

Attualmente, GE Aerospace sta sviluppando tecnologie di nuova generazione nell’ambito del programma CFM RISE (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines), presentato nel giugno 2021. Il programma RISE comprende una serie di nuove tecnologie per lo sviluppo di motori aeronautici, compresa la hybrid electric capability per una fuel efficiency migliorata del 20% e emissioni di CO2 inferiori del 20% rispetto ai motori odierni.

In un altro programma con Sikorsky chiamato Hybrid-Electric Demonstrator (HEX), GE Aerospace offre un CT7 turboshaft engine combinato con un 1 MW-class generator e l’elettronica di potenza associata. Questo fully autonomous hybrid-electric vertical-take-off-and-landing prototype sarà utilizzato come testbed per valutare nuovi progetti di velivoli, sistemi di propulsione e architetture di controllo per utility missions per applicazioni militari e commerciali.

Le hybrid electric propulsion technologies possono aiutare a migliorare le performance del motore, riducendo il consumo di carburante e le emissioni.

