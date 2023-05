Piaggio Aerospace a Ginevra per il salone internazionale della business aviation

Con l’obiettivo di intercettare nuove opportunità commerciali a livello internazionale, Piaggio Aerospace parteciperà, dal 23 al 25 maggio prossimi, all’European Business Aviation Convention and Exhibition “EBACE 2023”, uno degli airshow di maggior prestigio a livello globale per il settore dell’aviazione d’affari, in programma al Palexpo di Ginevra (Svizzera) e all’adiacente aeroporto internazionale.

“Ad EBACE, Piaggio Aerospace esporrà un P.180 Avanti EVO in configurazione “shuttle”. Il velivolo multiutility è conosciuto in tutto il mondo per la sua versatilità, che lo rende un mezzo idoneo sia alle special mission (aeroambulanza, ricognizione, radiomisure) sia al trasporto executive. EBACE, salone aperto esclusivamente agli operatori di settore, attira mediamente più di 400 espositori e oltre 10 mila addetti ai lavori da tutto il mondo”, afferma Piaggio Aerospace.

“Gli operatori internazionali continuano a manifestare un grande interesse per l’Avanti EVO per le sue straordinarie prestazioni: con la nostra partecipazione ai saloni, e in particolare all’appuntamento di Ginevra, l’azienda punta a cavalcare tali potenzialità e a conquistare una significativa quota del mercato dell’aviazione d’affari”, hanno commentato i Commissari Straordinari di Piaggio Aerospace Carmelo Cosentino, Vincenzo Nicastro e Davide Rossetti.

“Contemporaneamente al salone di Ginevra, una delegazione di Piaggio Aerospace si recherà in Malesia per una visita alla sedicesima edizione del Langkawi International Maritime & Aerospace Exhibition (LIMA), punto di riferimento per il settore aerospazio e Difesa nella regione Asia-Pacifico. Qui, dal 23 al 27 maggio, Piaggio Aerospace potrà cogliere ulteriori opportunità con gli oltre seicento operatori presenti e incontrare le numerose delegazioni corporate e istituzionali che parteciperanno all’evento.

Arriva intanto un nuovo ordine per la società di Villanova d’Albenga (Savona): l’azienda ligure ha infatti annunciato di aver acquisito una commessa da parte di un cliente statunitense, residente nel mid-west, per la realizzazione di un nuovo P.180 Avanti Evo.

Il nuovo esemplare, la cui consegna è prevista nel secondo trimestre del 2024, avrà la caratteristica configurazione VIP, con una cabina completamente rinnovata nel design e in grado di ospitare sino a sette passeggeri. L’aereo, tra l’altro, sarà equipaggiato con un “enhanced vision system”, un sistema di visione di volo avanzato che comprende anche una videocamera digitale ad alta risoluzione (integrata da tecnologia a infrarossi), le cui informazioni saranno rese immediatamente disponibili sul display multifunzione di pilota e copilota”, conclude Piaggio Aerospace.

(Ufficio Stampa Piaggio Aerospace)