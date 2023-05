Embraer mostra i Phenom 300E, Praetor 500 e Praetor 600 a EBACE 2023

Embraer torna alla European Business Aviation Convention & Exhibition 2023 (EBACE2023) che si terrà dal 23 al 25 maggio 2023 a Ginevra, Svizzera.

“L’azienda presenterà tre dei suoi jet leader del settore: il Phenom 300E, il light jet più venduto al mondo per 11 anni consecutivi, il Praetor 500 e il Praetor 600, i midsize and super-midsize business jets più rivoluzionari e tecnologicamente avanzati, rispettivamente.

Embraer continua il suo forte slancio, con la domanda per il suo portafoglio di jet executive che si traduce in un backlog fino al 2025. All’inizio di questo mese, NetJets ed Embraer hanno annunciato un nuovo accordo per un massimo di 250 opzioni per i jet Praetor 500, incluso un accordo completo di servizi e supporto (leggi anche qui). L’accordo, del valore di oltre 5 miliardi di dollari, indica la fiducia di NetJets nel portafoglio di prodotti e nel supporto di alto livello di Embraer, offrendo la migliore esperienza ai clienti di NetJets“, afferma Embraer.

“Inoltre, Embraer continua a intensificare gli sforzi di sostenibilità per raggiungere gli obiettivi ESG che includono la neutralità del carbonio nelle operazioni entro il 2040, l’azzeramento delle emissioni nette del trasporto aereo entro il 2050 e il 100% di fonti energetiche rinnovabili entro il 2030. Per mantenere il suo impegno, tutti e tre i velivoli voleranno verso lo spettacolo utilizzando book-and-claim. Una volta arrivati a Ginevra, saranno riforniti con SAF per la partenza dal salone. L’azienda ha continuato ad aumentare il suo utilizzo di SAF, anche presso la sua sede centrale a Melbourne, Florida, investendo nello sviluppo di low-to-zero emission alternative propulsion technologies, come electrification, hybrid electric, and hydrogen.

All’EBACE dello scorso anno, Embraer e 4Air hanno annunciato un programma di compensazione delle emissioni di carbonio per i nuovi Executive Jets customers che si sono iscritti all’Embraer Executive Care Program. Al momento dell’iscrizione, i clienti hanno ricevuto 25 complimentary carbon-neutral flight hours tramite 4AIR, compensando le loro emissioni di carbonio durante il primo anno di proprietà. I progetti finanziati dai crediti di compensazione del carbonio 4AIR includono programmi di energia rinnovabile, la valorizzazione delle foreste che assorbono carbonio e il sostegno di progetti locali che riducono la deforestazione, generando benefici sociali ed economici. Ad oggi, attraverso il programma sono stati rilasciati più di 30 certificati”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)