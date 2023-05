Rolls-Royce annuncia i primi test di successo dell’UltraFan technology demonstrator

Rolls-Royce annuncia di aver completato con successo i primi test del suo UltraFan® technology demonstrator presso la sua struttura a Derby, Regno Unito. I primi test sono stati condotti utilizzando 100% Sustainable Aviation Fuel (SAF).

“Questo è un momento storico per Rolls-Royce: è la prima volta in 54 anni che il produttore di motori aeronautici ha testato una nuova engine architecture ed è la prova di ciò che si può ottenere quando l’industria e i governi lavorano insieme.

Confermare la capacità della suite di tecnologie incorporate nel dimostratore è un grande passo verso il miglioramento dell’efficienza dei motori aeronautici attuali e futuri. UltraFan offre un miglioramento dell’efficienza del 10% rispetto al Trent XWB, che è già il large aero engine in servizio più efficiente al mondo.

A breve termine, ci sono opzioni per trasferire le tecnologie dal programma di sviluppo UltraFan agli attuali motori Trent, fornendo ai nostri clienti disponibilità, affidabilità ed efficienza ancora maggiori.

A lungo termine, la tecnologia scalabile di UltraFan da ~25.000 – 110.000 lb di spinta offre il potenziale per equipaggiare i nuovi velivoli narrowbody e widebody previsti negli anni ’30”, afferma Rolls-Royce.

Tufan Erginbilgic, CEO di Rolls-Royce plc, ha dichiarato: “Il dimostratore UltraFan è un punto di svolta: le tecnologie che stiamo testando come parte di questo programma hanno la capacità di migliorare i motori di oggi così come i motori di domani. Ecco perché questo annuncio è così importante: stiamo assistendo alla storia in divenire, un cambiamento radicale nel miglioramento dell’efficienza del motore. Se combinati con i Sustainable Aviation Fuels, gas turbine engines più efficienti saranno la chiave per raggiungere l’obiettivo del settore di Net Zero flight entro il 2050. Oggi siamo più vicini al raggiungimento di questa ambizione.

La collaborazione è fondamentale per guidare la decarbonizzazione dei viaggi aerei e il programma UltraFan è un ottimo esempio di ciò che si può ottenere quando il governo e l’industria si uniscono con uno scopo comune”.

“I test si sono svolti nella indoor aero-engine testing facility più grande e smart del mondo, Testbed 80. Il 100% SAF, derivato principalmente da materie prime sostenibili a base di rifiuti come gli oli da cucina usati, è stato fornito da Air bp.

Testare il dimostratore è il culmine di molti anni di lavoro, che è stato sostenuto dal governo del Regno Unito attraverso l’Aerospace Technology Institute (ATI), Innovate UK; gli EU’s Clean Sky programmes, LuFo e lo State of Brandenburg in Germania”, prosegue Rolls-Royce.

Kemi Badenoch, UK Business and Trade Secretary, ha dichiarato: “Questa tecnologia all’avanguardia aiuterà la transizione verso un futuro più verde per l’aviazione, attirando al tempo stesso ulteriori investimenti nell’industria aerospaziale del Regno Unito, contribuendo a far crescere l’economia. Sono orgoglioso che il governo abbia sostenuto questa iniziativa attraverso il nostro Aerospace Technology Institute programme e continueremo a lavorare con produttori come Rolls-Royce, mentre cerchiamo di aumentare la quota del Regno Unito nel mercato aerospaziale globale”.

Gary Elliott, Chief Executive Officer, Aerospace Technology Institute, ha dichiarato: “Il programma UltraFan di Rolls-Royce ha compiuto un enorme passo avanti in termini di fuel efficiency of aircraft engines. La tecnologia sviluppata nell’ambito del programma ha notevolmente migliorato la nostra comprensione di come aumentare le performance del motore riducendo l’impatto ambientale. È un programma che pone il Regno Unito in prima linea nel mercato globale ed è assolutamente fondamentale per il futuro dell’industria britannica dei motori aeronautici. Le nostre congratulazioni al team Rolls-Royce per i test di successo di questo entusiasmante dimostratore tecnologico”.

Axel Krein, Executive Director of Clean Aviation, ha aggiunto: “Congratulazioni al talentuoso team per aver raggiunto questo importante traguardo nel plasmare il futuro sostenibile a zero emissioni dell’aviazione. L’UltraFan® technology demonstrator, un progetto di punta del programma Clean Sky 2, mette in mostra il potere dell’innovazione e della collaborazione nel portare avanti il nostro viaggio. Questa architettura sarà ulteriormente sviluppata attraverso il progetto HEAVEN di Clean Aviation”.

“UltraFan ha richiesto un decennio di lavoro, con il concetto svelato pubblicamente nel 2014. Si tratta di una design architecture fondamentalmente diversa da quella all’interno dei circa 4.200 Rolls-Royce Civil large engines attualmente in servizio, in quanto incorpora un geared design che nessun altro industry player ha prodotto in questa dimensione prima. Dimostrare su questa scala ci dà la flessibilità di scalare come richiesto dai nostri clienti. Ci metterà inoltre nella posizione unica di poter offrire un portafoglio di two-shaft, three-shaft, direct drive and geared propulsion solutions, per equipaggiare i futuri velivoli.

Le principali caratteristiche ingegneristiche del dimostratore includono:

– Una nuova e collaudata Advance3 core architecture, combinata con il nostro ALECSys lean burn combustion system, per offrire la massima fuel burn efficiency e basse emissioni.

– Carbon titanium fan blades e composite casing.

– Un geared design che fornisce efficient power per gli high-thrust, high bypass ratio engines del futuro. La power gearbox ha operato a 64 MW, un aerospace record”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)