Pratt & Whitney Canada lancia il motore PW545D per il nuovo Cessna Citation Ascend

Pratt & Whitney Canada, una business unit di Pratt & Whitney, ha annunciato oggi che il suo nuovo motore PW545D equipaggerà il Cessna Citation Ascend, l’ultimo arrivato nella famiglia di business jet di Textron Aviation (leggi anche qui). Il motore è stato progettato e migliorato per fornire specific fuel consumption (SFC), thrust e time between overhauls (TBO) migliorati.

“La famiglia di turbofan PW500 si è affermata come il motore di scelta per light to mid-size business jets grazie alla sua comprovata sicurezza, affidabilità e durata, alle interessanti economie di esercizio e ai piani di manutenzione completi”, ha dichiarato Nicholas Kanellias, vicepresident, General Aviation. “Il PW545D è l’ultimo motore di questa famiglia. Abbiamo iniettato tutto ciò che abbiamo appreso dagli oltre 4.600 motori PW500 prodotti fino ad oggi, che hanno accumulato oltre 22 milioni di ore di volo. Questo nuovo motore è ancora più efficiente nei consumi, offre maggiore spinta e un aumento del TBO fino a 6.000 ore per i clienti idonei”.

“Basandosi sul successo del PW545C, il PW545D incorpora nuovi materiali e tecnologia. Questi includono:

– Un high-pressure compressor più efficiente per una maggiore portata.

– Enhanced single-stage, high-pressure turbine module.

– Advanced exhaust mixer per ridurre il consumo di carburante e il rumore.

Il nuovo motore è inoltre dotato di FADEC (Full Authority Digital Engine Control), incluso in molti modelli PW500. Ciò consente a Citation Ascend di integrare una nuova auto-throttle technology che semplifica il controllo, massimizza l’efficienza e riduce il carico di lavoro del pilota.

Il motore supporta advanced health monitoring and diagnostics, in combinazione con il sistema FAST™ (Flight, Acquisition, Storage and Transmission). Con FAST™, i dati di volo completo del motore vengono scaricati, archiviati e analizzati da esperti, consentendo approfondimenti e diagnostica predittiva per ottimizzare le prestazioni del motore e i requisiti di manutenzione. I clienti con installato FAST™ che sono iscritti al Pratt & Whitney Eagle Service™ Plan (ESP™) pay-per-hour maintenance program possono usufruire dell’opzione TBO di 6.000 ore”, afferma Pratt & Whitney.

“Il motore PW545D contribuirà a fornire agli operatori del Citation Ascend la flessibilità necessaria per svolgere una varietà di missioni, inclusi charter services, personal transportation and corporate flights. Offre inoltre l’eccezionale affidabilità per la quale il PW500 è diventato famoso nel corso dei decenni, con un eccellente track record di disponibilità e affidabilità, integrato dai piani completi che bloccano i costi di manutenzione.

Insieme ad altri membri della famiglia PW500, il PW545D presenta un design compatto e accessibile che facilita l’installazione e l’on-wing maintenance. È supportato dalla rete di assistenza globale leader del settore di Pratt & Whitney. Ciò include oltre 50 Pratt & Whitney owned and designated facilities, più di 100 Field Support Manager in tutti i principali continenti, un Customer First Center 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per un rapido supporto e il più grande pool di Pratt & Whitney Canada rental and exchange engines sul mercato.

Il PW545D può operare con SAF blend fino al 50% con Jet A convenzionale. Questo fa parte degli sforzi in corso di Pratt & Whitney Canada per aprire la strada allo sviluppo di soluzioni sostenibili che aiuteranno l’industria a raggiungere il suo obiettivo di zero emissioni nette di CO2 entro il 2050″, prosegue Pratt & Whitney.

“Quest’anno Pratt & Whitney Canada festeggia 1 miliardo di ore di volo per l’intera flotta di motori, per le quali 350 milioni di ore di volo possono essere attribuite alla flotta di aeromobili di Textron Aviation“, conclude Pratt & Whitney.

Pratt & Whitney Canada: la PW300 Engine Family segna 6.000 motori prodotti

Pratt & Whitney Canada ha annunciato oggi di aver consegnato il millesimo motore turbofan PW308C a Dassault Aviation per la serie Falcon 2000. La società ha inoltre annunciato la produzione del 6.000esimo motore della famiglia PW300.

“Il motore PW308C è speciale poiché, dopo la sua selezione presso la National Business Aviation Association nel 2000, è stata la prima volta che Dassault ha optato per uno dei nostri motori per il suo prestigioso portafoglio di business jet”, ha affermato Anthony Rossi, vice president, Sales and Marketing, Pratt & Whitney Canada. “La famiglia di motori PW300 ha fatto il suo debutto all’NBAA del 1985 e il traguardo del 6.000esimo motore è un’ampia prova del fascino duraturo del motore nella comunità della business aviation, delle sue prestazioni eccezionali e della sua capacità di reinventarsi costantemente”.

“Il PW308C ha servito l’intenzione di Dassault con il Falcon 2000 di combinare le short-field capabilities con transcontinental range. È stato anche il primo business jet Dassault interamente concepito con un software di progettazione digitale. Ad oggi, il Dassault Falcon 2000 è il business aircraft più venduto dell’azienda nella famiglia Falcon.

La collaborazione di Pratt & Whitney Canada con Dassault Aviation è iniziata 60 anni fa, quando l’originale Mystère-Falcon 20 fu lanciato con motori JT12. La collaborazione con Dassault Aviation è cresciuta man mano che i motori PW307A/D sono stati selezionati per equipaggiare i Falcon 7X e 8X. Il Falcon 6X con motori PW812D entrerà in servizio quest’anno.

Il motore PW300 equipaggia anche gli aerei di Textron, l’unico airframe OEM a utilizzare motori P&WC per elicotteri, turboprop e business jet. La P&WC-powered Textron aircraft ha volato 350 milioni di ore, più di un terzo delle ore volate dall’intera flotta P&WC. Il PW300 alimenta anche piattaforme di prim’ordine come il Gulfstream G200, il Bombardier Lear 60, il Dornier 328JET e il WhiteKnightTwo di Virgin Galactic. La famiglia di motori ha volato 26 milioni di ore e attualmente equipaggia 2.500 velivoli in tutto il mondo.

Quest’anno, P&WC festeggia anche 1 miliardo di ore di volo con l’intera flotta di motori e la società festeggerà questo e altri traguardi per tutto il 2023″, afferma Pratt & Whitney.

Pratt & Whitney Canada e CAMP firmano una Contract Extension per fornire Engine Health Monitoring Services ai P&WC Customers fino al 2040

Pratt & Whitney Canada ha annunciato oggi di aver firmato un’estensione del contratto con CAMP per il suo engine health monitoring (EHM) data analysis service fino al 2040 per tutti i suoi turbofan, turboshaft and turboprop engines. CAMP, che ha fornito il suo servizio a Pratt & Whitney Canada dal 2010, attualmente fornisce l’analisi dei dati EHM a 25.000 motori P&WC in servizio.

“Il monitoraggio dello stato del motore è un aspetto fondamentale dei nostri pay per hour maintenance programs, incluso il nostro Eagle Service Plan and Fleet Management Program”, afferma Irene Makris, vice president, Customer Service. “CAMP è il più grande engine health monitoring service providered è un collaboratore strategico chiave nei nostri sforzi per guidare l’innovazione continua in engine health monitoring per la nostra flotta di motori in crescita e le esigenze in continua evoluzione dei clienti”.

“Il P&WC’s Eagle Service™ Plan (ESP™) maintenance program copre la manutenzione programmata e non programmata del motore. Il Fleet Management™ Program (FMP™) program aiuta gli operatori di flotte a garantire costi operativi inferiori e una gestione semplificata della manutenzione del motore. Entrambi i programmi sono supportati dai servizi EHM affidabili e tempestivi di CAMP, che aiutano a ottimizzare la manutenzione del motore e l’esperienza complessiva del cliente”, afferma Pratt & Whitney.

“Siamo lieti di questa estensione del contratto in quanto P&WC è un collaboratore di lunga data”, ha dichiarato Sean Lanagan, Presidente, CAMP. “Gli analisti di CAMP aiutano a interpretare i dati sull’andamento delle prestazioni di un motore che vengono forniti attraverso la nostra piattaforma tecnologica leader. Ciò offre ai clienti risparmi sui costi e tranquillità, poiché possiamo identificare i problemi prima che possano avere un impatto sulle prestazioni dell’aeromobile e sulla disponibilità”.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)