Ryanair riporta un Full Year Profit di 1,43 miliardi di euro

Ryanair informa: “Ryanair Holdings plc ha riportato una Q4 loss di 154 milioni di euro ma un full year Profit After Tax di 1,43 miliardi di euro, rispetto a una perdita di 355 milioni di euro lo scorso anno, grazie alla forte ripresa del traffico nell’anno fiscale, al miglioramento delle tariffe, alla cost base leader del settore e vantaggiose fuel hedges.

Durante il FY23 il traffico è aumentato del 74%, a 168,6 milioni (+13% rispetto al traffico nel FY20). Tariffe in aumento del 10% rispetto ai livelli pre-Covid. Ex-fuel unit costs scesi a 31 euro.

Flotta totale di 537 aeromobili al 31 marzo. 5 nuove basi e circa 300 nuove rotte aperte nel FY23.

Forti guadagni di quote di mercato in Italia, Polonia, Irlanda, Spagna e in tutta Europa”.

Michael O’Leary di Ryanair, ha dichiarato: “Nell’ultimo anno, abbiamo compiuto progressi significativi per diventare net carbon neutral entro il 2050. I nostri nuovi B737 “Gamechanger” a basso consumo di carburante (4% di posti in più, ma il 16% di consumi in meno) sono aumentati a 98 aeromobili alla fine dell’anno e abbiamo iniziato per il retrofit alle scimitar winglets sulla nostra flotta di B737NG, che ridurrà ulteriormente il consumo di carburante dell’1,5%.

Stiamo lavorando duramente per raggiungere gli ambiziosi obiettivi 2030 di alimentare il 12,5% dei voli Ryanair con SAF. Abbiamo recentemente ampliato le nostre partnership SAF con Neste (Schiphol), OMV (Austria, Germania e CEE) e Shell (a Londra e Dublino) annunciando un MOU pluriennale con Repsol per la fornitura delle basi Ryanair in Spagna. Attraverso A4E e l’UE, stiamo conducendo una campagna per accelerare la riforma dell’ATC europeo per eliminare cancellazioni/ritardi dei voli evitabili (qualcosa di urgente alla luce dei ripetuti scioperi ATC francesi nel primo trimestre), che ridurranno sostanzialmente il consumo di carburante e le emissioni di CO2″.

“Mentre Ryanair aumenta il traffico a 225 milioni all’anno entro il FY26 e 300 milioni entro il FY34, il nostro Gruppo creerà oltre 10.000 nuovi posti di lavoro per piloti, personale di cabina e ingegneri. Nell’ultimo anno abbiamo reclutato e addestrato oltre 3.000 nuovi membri dell’equipaggio (inclusi 1.000 cadetti piloti). Il Gruppo ha aperto nuove engineering facilities a Bergamo (leggi anche qui), Malta, Kaunas e Shannon e ha recentemente annunciato un nuovo centro di manutenzione di Dublino da 40 milioni di euro. Ryanair Labs sta reclutando attivamente professionisti IT e digitali per unirsi al nostro team di sviluppo.

La quota di mercato di Ryanair è cresciuta in modo significativo nella maggior parte dei mercati dell’UE poichè abbiamo operato il 116% della nostra capacità pre-Covid nel FY23. I Guadagni più notevoli sono stati registrati in Italia (dal 27% al 40%), Polonia (dal 26% al 36%) e Irlanda (dal 49% al 58%). Quest’estate opereremo il nostro programma più grande di sempre (quasi 2.500 rotte con oltre 3.000 voli giornalieri).

Gli FY23 scheduled revenue per il FY23 sono cresciuti di oltre il 160% a 6,93 miliardi di euro. Dopo un deludente primo trimestre (quando il traffico è stato fortemente influenzato dall’invasione dell’Ucraina il 24 febbraio 2022), la forte domanda di viaggi per il resto dell’anno ha visto il traffico aumentare del 74% a tariffe più elevate (+10% prima del Covid). Le ancillary sales hanno fornito una solida performance, generando poco meno di 23 euro per passeggero (3,84 miliardi di euro). I ricavi totali per il FY23 sono aumentati del 124% a 10,78 miliardi di euro. I costi operativi totali sono aumentati del 75% a 9,20 miliardi di euro, trainati dall’aumento dei costi del carburante (+113% a 3,90 miliardi di euro, compensati da fuel hedges e dal miglioramento dei consumo di carburante con l’ingresso di più Gamechanger nella flotta)”, prosegue Michael O’Leary.

“Il nostro bilancio è uno dei più solidi del settore, con un rating creditizio BBB+ e una liquidità lorda di 4,7 miliardi di euro a fine anno, nonostante un rimborso obbligazionario di 850 milioni di euro a marzo 2023.

All’inizio di questo mese, Ryanair ha firmato un accordo per l’acquisto di 300 nuovi Boeing 737-MAX-10 (150 ordini fermi e 150 opzionali), soggetto all’approvazione dell’AGM il 14 settembre prossimo (leggi anche qui). Questi aeromobili a basso consumo di carburante hanno 228 posti (il 21% in più rispetto ai nostri B737NG), con consegne graduali tra il 2027 e il 2033. Prevediamo che il 50% dell’ordine verrà utilizzato per sostituire i vecchi NG, mentre il resto faciliterà la crescita del traffico a circa 300m p.a. entro il FY34 (un aumento dell’80% rispetto al traffico del FY23).

Quest’anno Ryanair spera di aumentare il traffico a ca. 185 milioni (+10%), anche se i recenti ritardi nelle consegne da parte di Boeing potrebbero spingere parte di questa crescita nel secondo semestre con rendimento inferiore e ridurre leggermente questo obiettivo.

Ad oggi, la domanda S.23 è solida e le tariffe di picco S.23 sono in anticipo rispetto allo scorso anno. Le tariffe del primo trimestre, che hanno beneficiato di una forte Pasqua ad aprile, saranno significativamente più alte rispetto al primo trimestre FY23″, continua Michael O’Leary.

“Nonostante la continua incertezza sui tempi delle consegne da parte di Boeing, quasi il 15% di carburante senza copertura, visibilità limitata nel secondo trimestre e zero visibilità sulle tariffe del secondo semestre (normale in questo periodo dell’anno), siamo cautamente ottimisti sul fatto che le FY24 revenue cresceranno sufficientemente per coprire i maggiori costi per il carburante e fornire comunque un modesto aumento di profitto anno su anno. Questa guidance rimane fortemente dipendente dall’evitare eventi avversi durante il FY24” conclude Michael O’Leary.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)