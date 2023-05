News Brevi – 23.05.2023

BRITISH AIRWAYS INIZIA IL LANCIO DI UNA NUOVA UNIFORME A PARTIRE DA OLTRE 5.000 COLLEGHI CHE LAVORANO IN TEAM OPERATIVI DI TERRA – British Airways ha iniziato il lancio della sua nuova uniforme, con oltre 5.000 colleghi che lavorano nei team di ingegneria, manutenzione e operazioni aeroportuali della compagnia aerea in tutto il mondo che indossano i nuovi indumenti da oggi. L’uniforme, disegnata dallo stilista Ozwald Boateng OBE, sarà indossata da oltre 30.000 colleghi della compagnia aerea in totale, entro la fine dell’anno. La fase successiva del lancio includerà l’equipaggio di cabina, i piloti e i colleghi a contatto con i clienti di British Airways a settembre di quest’anno. Più di 128.000 capi di abbigliamento sono stati ordinati dai colleghi operativi di terra di British Airways, con il nuovo guardaroba che offre più scelte che mai. L’intera collezione operativa offre più di 20 capi unici, tra cui una nuovissima giacca trapuntata dal design contemporaneo con una stampa airwave su misura. Questa esclusiva stampa airwave è una caratteristica costante di tutti i capi della collezione. I capi sono stati progettati pensando alla praticità, comprese tasche aggiuntive per gli attrezzi, cinture staccabili per gli attrezzi e guanti con tecnologia touch screen. L’intera collezione è stata sviluppata in collaborazione con i colleghi della compagnia aerea nell’arco di cinque anni, con oltre 1.500 colleghi in tutta la compagnia aerea che hanno offerto il loro tempo per aiutare a modellare l’aspetto e le sensazioni. René de Groot, Chief Operating Officer di British Airways, ha dichiarato: “Questa uniforme ha richiesto diversi anni di lavoro e i colleghi sono sinceramente entusiasti di indossare la collezione, che definiscono un cambiamento radicale rispetto ai capi precedenti, offrendo molta più praticità. Sono lieto che i colleghi delle airport operations, cargo, engineering and maintenance nei nostri aeroporti e basi in tutto il mondo saranno i primi a passare ai nuovi progetti”. Nell’ambito del programma di sostenibilità della compagnia aerea BA Better World, la sostenibilità è stata parte integrante del design delle nuove uniformi e del riciclaggio delle vecchie uniformi.

AIR CANADA CARGO INAUGURA IL FREIGHTER SERVICE VERSO PUNTA CANA – Air Canada e Air Canada Cargo hanno operato ieri il primo volo commerciale verso Punta Cana, Repubblica Dominicana, con il Boeing 767 Freighter. Il servizio sarà attivo una volta alla settimana. “Siamo entusiasti di aggiungere un’altra destinazione alla nostra rete in espansione. Questo nuovo servizio si basa sulle nostre capacità di servire l’isola attraverso l’ Air Canada passenger network, fornendo una cargo capacity costante per tutto l’anno per i nostri principali clienti nella regione”, ha affermato Jon Turner, Vice President, Cargo, Air Canada. “Siamo lieti di dare il benvenuto al primo freighter flight di Air Canada Cargo. Come vincitori degli Airports Council International Airport Service Quality Awards per sette anni consecutivi, siamo fiduciosi che ciò contribuirà all’eccellenza e alla diversificazione delle nostre operazioni cargo”, ha affermato Giovanni Rainieri, director of Airside Operations at Punta Cana International Airport. Il volo di Air Canada Cargo per Punta Cana è l’ultima aggiunta al suo worldwide freighter network, dopo i servizi cargo recentemente lanciati per San José, Basilea, Liegi, Dallas, Atlanta e Bogotà.

AIR CANADA RIPORTA FORTI PERFORMANCE OPERATIVE ALL’INIZIO DELLA STAGIONE ESTIVA – Air Canada ha riportato una forte performance operativa per l’inizio della stagione dei viaggi estivi. Circa 540.000 clienti hanno volato con il vettore tra il 19 e il 22 maggio, il lungo weekend di maggio in Canada che tradizionalmente segna l’inizio della stagione dei viaggi estivi. “Sono molto soddisfatto delle prestazioni della nostra compagnia aerea durante il primo weekend lungo dell’estate. Abbiamo trasportato 540.000 clienti, con i nostri mainline aircraft pieni al 95% venerdì, con un flight completion ratio del 98,7% e solide on-time performance che hanno raggiunto il 90% domenica mattina. Sebbene il tempo a livello di sistema fosse favorevole, abbiamo dovuto affrontare diverse sfide, tra cui incendi nel Canada occidentale, interruzioni meteorologiche negli Stati Uniti meridionali e persino un vulcano in Messico che ha colpito tutti i voli”, ha affermato Kevin O’Connor, Senior Vice President, Global Airports and Operational Control, Air Canada. “Ringrazio tutti i nostri dipendenti per il loro duro lavoro e la loro dedizione nel servire i nostri clienti e trasportarli in sicurezza. Mi congratulo anche con i nostri partner del settore, dai quali dipendiamo affinché il sistema di trasporto aereo funzioni senza intoppi. Mentre gli high passenger loads della stagione devono ancora arrivare in pieno, il nostro successo durante il primo fine settimana di vacanza ci dà ulteriore fiducia che siamo pronti a lavorare bene quest’estate.”

UNITED ANNUNCIA LA SUA CRESCITA A DENVER– United ha annunciato l’intenzione di accrescere in modo significativo la propria posizione di compagnia aerea leader a Denver, aggiungendo 35 voli, sei nuove rotte, una dozzina di nuovi gate e tre club, inclusi i più grandi nella rete del vettore. A partire da questa estate United raddoppierà anche il numero totale di partenze la mattina presto e arrivi in tarda serata dentro e fuori Denver, offrendo ai clienti maggiore flessibilità. “Denver è una delle città in più rapida crescita del paese e, essendo la compagnia aerea con più voli della Mile High City, è essenziale mantenere l’infrastruttura e la flotta più moderna per supportare i nostri dipendenti e clienti locali e offrire una grande esperienza”, ha affermato il CEO di United, Scott Kirby. “La nostra espansione a Denver ci consentirà di collegare i nostri clienti a destinazioni in tutto il mondo e di rivitalizzare la nostra presenza in aeroporto con offerte moderne e a misura di cliente”. La compagnia aerea aggiungerà nuovi scali verso sei destinazioni, incluse quattro non servite da nessun’altra compagnia aerea di Denver: Dayton, Greensboro, Lexington e San Juan, Porto Rico. I miglioramenti delle infrastrutture locali della compagnia aerea includono 12 nuovi gate che verranno aperti nei concourse A e B entro la metà del 2024. Ciò darà a United 90 gate totali, il massimo all’aeroporto internazionale di Denver. Questa espansione fa parte dell’investimento di quasi 1 miliardo di dollari del vettore per migliorare ulteriormente l’esperienza cliente a Denver. Come risultato del piano United Next della compagnia aerea, United espanderà la mainline volando da Denver ai livelli più alti degli ultimi 20 anni, riproponendo la sua flotta regionale per volare verso destinazioni più piccole e meno servite. Complessivamente United offrirà più capacità da Denver che mai, con oltre 60.000 posti in partenza al giorno. In totale United opererà 35 nuovi voli nel 2023 da Denver e dal 2018 ha aggiunto oltre 90 partenze principali al giorno. Quest’anno United volerà senza scalo con i nuovi 737 MAX su diverse destinazioni. Quest’estate United aprirà anche due delle tre nuove sedi United Club a Denver, incluso il suo club più grande del mondo. Una volta aperto, l’aeroporto internazionale di Denver sarà caratterizzato da circa 100.000 piedi quadrati di spazi club in tre United Club e United Club Fly.

EMIRATES OFFRE UN ESCLUSIVO VINO SPUMANTE IN PREMIUM ECONOMY – Emirates informa: “Mentre Emirates porta l’esclusiva esperienza di viaggio della Premium Economy Class verso più destinazioni, tra cui New York JFK, San Francisco, London Heathrow, Sydney, Auckland, Christchurch e Melbourne, i passeggeri possono degustare uno spumante eccezionale a bordo che è un’esclusiva globale per Emirates – Chandon Vintage Brut 2016. Oltre a sedili lussuosi, ampio spazio per le gambe, design sofisticato della cabina e intrattenimento di bordo di classe mondiale, Emirates Premium Economy offre ai passeggeri un’esperienza gastronomica di alto livello. Come parte di una solida selezione di bevande, la compagnia aerea si è procurata un eccezionale spumante australiano come esclusiva globale, offrendo ai passeggeri la gioia di bollicine rinfrescanti durante il volo. Chandon Vintage Brut 2016 è uno spumante premium, prodotto con metodo tradizionale per eleganza e profondità. Dai vigneti incontaminati di Strathbogie e King Valley nelle montagne vittoriane, le uve vengono coltivate in ricchi terreni argillosi e prosperano nel mite clima estivo. Il vino viene quindi prodotto con precisione da enologi esperti. Il risultato è uno straordinario vino spumante effervescente di freschezza ed energia, con un’età di sei anni che aggiunge un tocco di raffinatezza, un vino lussuoso che è esclusivo per i passeggeri Emirates Premium Economy. Chandon Vintage Brut 2016 è il primo vino mai prodotto da Chandon Australia sin dalla sua fondazione nel 1986. Oltre all’esclusivo Chandon, i passeggeri della Premium Economy Class possono gustare menu gourmet di ispirazione regionale con porzioni abbondanti. I menu vengono aggiornati mensilmente dagli chef esperti di Emirates, garantendo varietà anche per i viaggiatori frequenti. Il menu delle bevande gratuite include anche una selezione di liquori, birre, bevande analcoliche e vini pregiati”.

BRUSSELS AIRLINES E NEUHAUS REINTRODUCONO I BELGIAN CHOCOLATE BOXES – Brussels Airlines estende ancora una volta la sua collaborazione con il cioccolatiere belga Neuhaus. Dopo una pausa di tre anni dovuta alla pandemia, i large praline boxes ricompariranno a bordo dei voli di lungo raggio e ogni passeggero di business class riceverà una confezione regalo di cioccolatini. Nella lounge “THE LOFT by Brussels Airlines and Lexus” dell’aeroporto di Bruxelles – dove il mastro cioccolatiere Eric Lauwers produce cioccolatini dal vivo – a febbraio di quest’anno è stata introdotta anche un’esclusiva pralina “THE LOFT”. Grazie a questa collaborazione unica, Brussels Airlines e Neuhaus offrono a quasi 700.000 viaggiatori all’anno la possibilità di scoprire il cioccolato belga. Brussels Airlines e Neuhaus portano insieme una delle prelibatezze più iconiche del Belgio in giro per il mondo dal 2003: il cioccolato. Le due società hanno condiviso valori comuni come passione, centralità del cliente e qualità eccezionale durante la loro partnership ventennale. Entrambi i marchi continueranno a promuovere ulteriormente l’anima e l’identità belga, la cosiddetta “belgitude”, insieme. “La nostra partnership con Neuhaus è una delle collaborazioni più longeve della nostra esistenza. Il cioccolato si sposa perfettamente con ciò che rappresentiamo come compagnia aerea: passione e qualità 100% belga. Solo sui nostri voli a lungo raggio, più di 300.000 passeggeri in business class possono degustare uno dei migliori prodotti belgi”, afferma Nicolas Iritcity, Inflight Product Manager, Brussels Airlines. La partnership con Neuhaus sarà più visibile ai viaggiatori di classe business. Brussels Airlines reintroduce la bellissima e lussuosa confezione regalo con 12 cioccolatini di cioccolato fondente, bianco e al latte dopo un’assenza di tre anni. In tal modo, Brussels Airlines risponde alla domanda dei suoi passeggeri. “Siamo molto felici di offrire nuovamente a bordo ai passeggeri della Business Class di Brussels Airlines il loro cioccolato preferito, un regalo unico che è chiaramente mancato a molti viaggiatori. Possono regalarlo a se stessi, alla loro famiglia, agli amici o ai colleghi di lavoro. L’originale cioccolato belga è tornato a bordo per deliziare i nostri clienti”, afferma Alexandra Bevernage, Travel Retail Director, Neuhaus. I passeggeri che visitano la lounge “THE LOFT by Brussels Airlines e Lexus” all’aeroporto di Bruxelles possono vivere un’esperienza unica. “Nella nostra lounge ‘THE LOFT’, coccoliamo davvero i nostri ospiti e lavoriamo a stretto contatto con i nostri partner come Lexus e Neuhaus. I nostri fedeli clienti hanno familiarità con la vista del maestro cioccolatiere di Neuhaus Eric Lauwers che produce praline dal vivo nella nostra lounge dal 2018. Ogni anno vengono degustate più di 100.000 praline, che rappresentano oltre 1 tonnellata di cioccolato prodotto dal Mâitre Chocolatier di Neuhaus. Da febbraio di quest’anno i nostri ospiti possono anche gustare una pralina speciale – un manon ripieno di panna fresca e caffè ricoperto di cioccolato bianco, disponibile esclusivamente nella lounge”, afferma Maxim Roelen, Product Manager Cabin & Ground, Brussels Airlines In qualità di “ambasciatore volante” per paese, Brussels Airlines utilizza il maggior numero possibile di prodotti belgi a bordo dei suoi voli. Oltre al cioccolato Neuhaus, la compagnia aerea offre a bordo anche pasti e spuntini dell’azienda belga Foodmaker, diverse birre belghe e patatine fritte belghe.

QANTAS GROUP: LE FORTI PRESTAZIONI SOSTENGONO GLI INVESTIMENTI – Si prevede che la continua forte domanda di viaggi e il completamento del suo programma di ripresa triennale porteranno Qantas Group a un FY23 Underlying Profit Before Tax compreso tra $2,425 miliardi e $2,475 miliardi. L’attività di volo è aumentata nella seconda metà con l’arrivo di nuovi velivoli, il ritorno di più jet widebody dallo storage e l’affidabilità operativa migliorata. La capacità di Group Domestic sarà al di sopra dei livelli pre-COVID, al 104% entro la fine del 2H23, guidata da un significativo aumento dei voli sulle rotte principali tra Melbourne, Sydney e Brisbane. La capacità di Group International crescerà fino a superare l’80% dei livelli pre-COVID entro la fine del 2H23, con un tasso di aumento leggermente al di sotto del piano a causa di alcuni problemi di fornitura all’inizio del semestre, come un ritardo di tre mesi per il riavvio della Melbourne – Hong Kong. Qantas ha annunciato un ulteriore aumento dei voli da ottobre 2023 in poi, che vedrà la capacità di Group International raggiungere circa il 100% dei livelli pre-COVID entro marzo 2024. Le tendenze delle prenotazioni anticipate indicano una forte domanda di viaggi che continua nel FY24. Le entrate sono al 118% dei livelli pre-COVID per Group Domestic e al 123% per Group International. L’esperienza cliente continua a migliorare grazie a una forte attenzione all’affidabilità e alla puntualità. I prezzi del carburante rimangono elevati, ma i recenti ribassi porteranno a un miglioramento dei costi nel 2H23, in parte compensato dai movimenti sfavorevoli del cambio estero. Il Gruppo ha ora finalizzato 38 accordi aziendali nell’ambito della sua politica salariale rivista, che rappresentano circa l’80% della sua forza lavoro totale coperta dagli EBA. Il CEO di Qantas Group, Alan Joyce, ha dichiarato: “Stiamo assistendo alle tendenze generali che ci aspettavamo mentre il settore si riprende e le condizioni commerciali rimangono molto positive. Più parti della aviation supply chain stanno tornando alla normalità, il che significa che siamo in grado di rimettere in programma parte degli aerei e degli equipaggi di riserva. Siamo sulla buona strada per prendere in consegna altri otto nuovi velivoli prima della fine di questo anno solare e stiamo lavorando sodo per portare l’ultimo dei nostri stored aircraft attraverso una heavy maintenance, in modo da poterlu rimettere in volo”. Qantas Group ospiterà un Investor Day il 30 maggio 2023, incentrato sulla sua strategia e sui suoi obiettivi a medio e lungo termine. I Group Full Year Results saranno pubblicati il 24 agosto 2023.

QANTAS GROUP ANNUNCIA CAMBIAMENTI NEL BOARD – Qantas Groupha annunciato oggi due modifiche al suo Board, poiché il vettore continua a concentrarsi sul rinnovo. L’ex CEO e presidente di American Airlines, Doug Parker, entrerà a far parte del Qantas Board, portando oltre 35 anni di esperienza nel settore dell’aviazione maturata in uno dei mercati aeronautici più dinamici del mondo. A novembre, il long-serving Qantas Director Michael L’Estrange si ritirerà dal Board alla scadenza del suo attuale mandato, dopo aver apportato un contributo sostanziale in più di sette anni. Il Qantas Chairman Richard Goyder ha affermato che i cambiamenti contribuiranno a mantenere la profondità e l’ampiezza dell’esperienza nel Board, mentre il Gruppo entra nella fase successiva della sua storia. “Ci sono poche persone con tanta esperienza nella gestione di compagnie aeree quanto Doug. Ha trascorso più di due decenni come CEO di una compagnia aerea in Nord America, inclusi otto anni alla guida della più grande compagnia aerea del mondo. La conoscenza e la prospettiva che porterà al Board saranno una risorsa enorme man mano che cresciamo negli anni a venire”, ha affermato Goyder. Parker ha dichiarato: “Qantas è sempre stata una delle grandi compagnie aeree del mondo e ha chiaramente superato la pandemia in una posizione molto forte. Sono onorato di entrare a far parte del Board in un momento in cui c’è molto slancio e non vedo l’ora di fare il possibile per sostenerlo”. Dopo l’AGM di novembre, Qantas avrà un Board di otto membri, composto da quattro donne e quattro uomini.

RAYTHEON TECHNOLOGIES OFFRE UNA INTERNET SOLUTIONS PER BUSINESS JETS – Collins Aerospace, un business di Raytheon Technologies, ha lanciato una nuova cost-effective, cabin connectivity solution, che consente agli operatori di business jet – di tutte le dimensioni di cabina – di mantenere i propri passeggeri connessi in volo. Il Collins Aerospace IRT NX Satellite Communication (SATCOM) system for Iridium Certus® 700 è tra le prime certified connected cabin hardware and service solutions che possono essere installate e gestite a livello globale su una varietà di piattaforme di aeromobili. Gli operatori godranno di un’installazione rapida e conveniente, nonché di una riduzione dei costi complessivi di connettività fino al 50%. “Le applicazioni vanno dall’integrazione del KU/KA Band service in large cabins, all’introduzione di Internet su aeromobili di piccole e medie dimensioni”, ha affermato Clotilde Enel Rehel, Executive Director of Programs Connected Aviation Solutions at Collins Aerospace. “Questa nuova soluzione di connettività in cabina offre un livello di connettività conveniente che la rende un’opzione interessante per tutti gli operatori di business jet”. Essendo uno dei primi fornitori di servizi sul mercato per il prodotto Iridium Certus 700, la Collins solutions attingerà alla rete satellitare globale Iridium®, fornendo ai passeggeri un’offerta in banda larga di prim’ordine. Bombardier è il cliente di lancio per l’installazione durante la produzione e per l’aggiornamento degli aeromobili dei clienti esistenti, a partire dalla seconda metà del 2023. “Si tratta di una soluzione rivoluzionaria per il business aviation market e siamo orgogliosi di vedere la nostra lunga storia di collaborazione sui connectivity services continuare con Bombardier”, ha affermato Nate Boelkins, Vice President and General Manager Business and Regional Avionics at Collins Aerospace. “Lavorando fianco a fianco con il provider SATCOM Iridium, l’unico attore che oggi offre capacità di copertura da polo a polo, stiamo ampliando la portata delle soluzioni di connettività per tutti i nostri business aviation customers in tutto il mondo”.

IBERIA AIRPORT SERVICES E REPSOL: FUEL RINNOVABILE A BILBAO AIRPORT – Per la prima volta in Spagna, Iberia Airport Services e Repsol svolgono attività di handling all’aeroporto di Bilbao con carburante 100% rinnovabile. Nel corso del prossimo mese, entrambe le società utilizzeranno un carburante sostenibile, trattato presso l’impianto di Petronor, per tutte le operazioni di assistenza agli aeromobili e ai clienti a Loiu airport. Repsol produce e commercializza biocarburanti da oltre due decenni e dal 2019 incorpora rifiuti organici nella sua produzione. Nel 2025 Repsol avrà una capacità produttiva di 1,3 milioni di tonnellate di carburanti rinnovabili e raggiungerà più di due milioni di tonnellate nel 2030, il che la posizionerà come azienda leader nella produzione di questi carburanti in Spagna e in Europa. Per un mese, Iberia Airport Services fornirà a quasi tutti i suoi team di assistenza 5.000 litri di carburante Repsol rinnovabile al 100%, trattato presso la raffineria Petronor di Muskiz, a soli 30 chilometri dall’aeroporto di Loiu. Riforniranno conveyor belts, ladders, electrical and pneumatic equipment, planters, tractors, platforms, pushback trailers, portando a una riduzione di circa 12,5 tonnellate di CO2 nel prossimo mese. Carlos Suarez, Direttore della Mobilità di Repsol, ha dichiarato: “Questa iniziativa pionieristica, portata avanti insieme a Iberia e Petronor all’aeroporto di Bilbao, rafforza l’impegno di Repsol nei confronti dei carburanti rinnovabili, una delle principali leve per diventare un’azienda a emissioni zero entro il 2050. Questi carburanti ampliano la gamma di tecnologie per decarbonizzare l’importantissimo settore dei servizi aeroportuali”. Da parte sua, José Luis de Luna, direttore di Iberia Airports, ha dichiarato: “In Iberia Airport Services ci impegniamo a raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette nei nostri servizi aeroportuali in tutta la rete entro il 2025. Per fare questo, stiamo andando a investire più di 100 milioni di euro in una trentina di iniziative, tra cui l’elettrificazione di oltre l’80% delle nostre apparecchiature e l’utilizzo di energie alternative, come l’HVO, un carburante che ci consente di ridurre del 100% le emissioni”. Iván Grande, direttore dell’aeroporto di Bilbao, ha sottolineato che “Aena sostiene questa iniziativa in linea con il suo ruolo di promotore e facilitatore del settore in termini di decarbonizzazione del trasporto aereo. In Aena stiamo lavorando a molteplici progetti che rivoluzionano completamente il nostro modello di consumo. Crediamo nei nuovi carburanti come il miglior strumento per combattere il cambiamento climatico”.

BRITISH AIRWAYS INCLUDE CINQUE NUOVI AVIOS-ONLY FLIGHTS – British Airways ha presentato oggi i suoi prossimi voli Avios-Only, aprendo centinaia di reward seats aggiuntivi durante il periodo pasquale 2024. Il mese scorso sono stati svelati i primi voli Avios-Only, sui quali il 100% dei posti è disponibile esclusivamente per i soci dell’Executive Club come reward seats. I primi due, a Sharm El Sheikh nel novembre 2023 e a Ginevra nel febbraio 2024, sono stati entrambi acquistati dai membri in meno di 24 ore. Dopo il successo, British Airways ha aperto altri cinque viaggi di andata e ritorno che opereranno come voli Avios-only nel 2023 e nel 2024. I soci avranno l’opportunità di viaggiare su entrambi i voli Avios-only o combinarli con altre date di viaggio disponibili.