Enac: riunione dei Direttori Generali dell’Aviazione Civile dei 44 Paesi aderenti alla European Civil Aviation Conference

Si è svolta oggi, 23 maggio 2023, a Parigi, la 160a riunione dei Direttori Generali dell’Aviazione Civile dei Paesi aderenti alla European Civil Aviation Conference – ECAC, la conferenza intergovernativa paneuropea che riunisce 44 Paesi membri (27 comunitari più 17 non comunitari), di cui il Direttore Generale Enac, Alessio Quaranta, è Presidente dal luglio 2021.

I Direttori Generali si sono confrontati sui temi di maggior rilievo nello scenario attuale dell’aviazione civile europea e, in particolare, sul quadro geo politico con la guerra in Ucraina, sulla tutela ambientale per un trasporto aereo sempre più green, e sulla ripresa post pandemia. I dati di traffico globali, infatti, continuano a registrare un trend di crescita che lascia intravedere a breve la ripresa completa del settore.

Oltre ai vertici delle autorità per l’aviazione civile europee, hanno partecipato ai lavori anche il Segretario Generale dell’ICAO Juan Carlos Salazar, il Direttore Generale di Eurocontrol Raul Medina Caballero, il Direttore di ICAO EUR/NAT Nicolas Rallo, il Direttore per l’aviazione (DG MOVE Direzione E) della Commissione europea Filip Cornelis. Per l’Italia presenti la Console Generale a Montreal, Silvia Costantini, e Giovanna Laschena, Direttore Centrale Coordinamento Staff Direttore Generale e Relazioni Internazionali Enac.

Durante la riunione odierna, a conferma dell’importanza del ruolo dell’Italia e dell’Enac nei contesti internazionali del settore, Giovanna Laschena è stata nominata responsabile del neo costituito gruppo ECAC “Network on Diversity and Inclusion in civil aviation”, gruppo che mira a promuovere una migliore comprensione della diversità e dell’inclusione nel settore.

Nel suo intervento Laschena, nel ringraziare i Direttori Generali per la nomina, ha evidenziato: “L’attenzione alla diversità e all’inclusione è un importante passo avanti per l’aviazione civile per la demolizione di tutte le barriere geografiche, salvaguardando l’identità di ciascuno. Nel corso del mio mandato, con il supporto di tutti i partecipanti, opererò per contribuire a creare una nuova cultura verso l’inclusione e il rispetto della diversità, la promozione della formazione, dello scambio delle pratiche migliori tra gli Stati membri e, se possibile, anche con organizzazioni sorelle”.

L’ECAC ha un ruolo chiave in Europa e sostiene i suoi 44 Stati membri nelle questioni che interessano il settore dell’aviazione civile europea, in particolare in relazione a safety, security, facilitazioni (facilitation), protezione dell’ambiente e della mobilità sostenibile, navigazione aerea, economia e diritti dei passeggeri. Svolge questo ruolo in collaborazione con altre importanti organizzazioni internazionali della comunità dell’aviazione civile europea, come l’Unione europea, l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA), Eurocontrol e le associazioni industriali di settore.

(Ufficio Stampa Enac)