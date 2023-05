Rolls-Royce: procede a pieno ritmo il Pearl 10X engine development programme per il Dassault Falcon 10X

Rolls-Royce annuncia i progressi del suo Pearl 10X engine development programme alla European Business Aviation Convention & Exhibition (EBACE) di Ginevra.

“Il programma sta avanzando a ritmo sostenuto e ha accumulato con successo più di 1.500 ore di test, sia sul dimostratore Advance 2 che sulla Pearl 10X engine configuration. Il team si sta ora preparando per l’inizio della flight test campaign sul Rolls-Royce dedicated Boeing 747 flying testbed in Tucson, Arizona, che inizierà entro la fine dell’anno.

Il Pearl 10X è il nuovo membro della famiglia di motori Pearl all’avanguardia e il primo motore Rolls-Royce a equipaggiare un business jet Dassault. La scelta del Pearl 10X da parte del produttore di aeromobili francese per il suo nuovo prodotto di alta gamma è un’altra testimonianza della posizione di Rolls-Royce come produttore di motori preferito nella business aviation.

Tutti i test completati fino ad oggi confermano l’affidabilità del motore e dimostrano che soddisferà i requisiti prestazionali per alimentare l’ammiraglia di Dassault, il Falcon 10X.

Finora, il programma di sviluppo ha incluso i rigorosi test del nuovo ultra-low emissions ALM combustor, compatibile con 100% Sustainable Aviation Fuel (SAF) e la nuova accessory gearbox, che consente una maggiore estrazione di potenza aggiuntiva. Il motore, che ha superato i suoi target thrust levels durante il primo test run, sarà il business aviation engine più potente dell’intero portafoglio Rolls-Royce. La prima prova dell’intero propulsore, compresa la Spirit nacelle, engine build up (EBU) and mount system, è stata condotta all’inizio di quest’anno”, afferma Rolls-Royce.

“Il Pearl 10X presenta l’Advance2 engine core, il core più efficiente disponibile nel settore della business aviation, e lo combina con un high-performance low-pressure system, che si traduce in una superior thrust di oltre 18.000 lbf. Rispetto all’ultima generazione di Rolls-Royce business aviation engines, il Pearl 10X offre un’efficienza superiore del 5%, offrendo allo stesso tempo bassa rumorosità ed emissioni ridotte. Il risultato è un motore che offre una combinazione leader di mercato di potenza ed efficienza. Questa combinazione consentirà ai clienti e agli operatori di avere una premium airport accessibility e di volare su collegamenti a lunghissimo raggio, pur essendo in grado di viaggiare quasi alla velocità del suono.

Il motore riunisce le tecnologie innovative derivate dal programma dimostrativo Rolls?Royce Advance2 e le comprovate caratteristiche della famiglia Pearl per offrire performance ambientali di livello mondiale. Ciò include un blisked fan altamente efficiente; un high pressure compressor con pressure ratio leader di mercato e sei blisked stages; un ultra-low emissions combustor; una two-stage shroudless high pressure turbine e una enhanced four-stage low pressure turbine, una delle più efficienti e compatte del settore. Questa suite di tecnologie è ospitata all’interno di una ultra-slimline nacelle di Spirit AeroSystems“, prosegue Rolls-Royce.

Il Dr. Phillip Zeller, SVP Dassault, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Come team siamo estremamente concentrati sullo sviluppo di questo motore e mi rende orgoglioso vedere i continui progressi del programma, traguardo dopo traguardo. La combinazione tra potenza altamente efficiente e performance ambientali eccezionali del Pearl 10X è in una classe a sé stante e supporterà il Falcon 10X di Dassault nella definizione di nuovi standard nell’ultra-long-range corporate jet market. Ora non vediamo l’ora di consegnare i primi motori per la flight test campaign e non vedo l’ora di vederlo prendere il volo per la prima volta”.

“Nel frattempo, la costruzione della nuova production support facility di 2.000 mq di Rolls-Royce a Le Haillan, vicino a Bordeaux, Francia, sta procedendo secondo i piani. Il sito, che si trova nelle immediate vicinanze della Dassault final assembly line in Merignac, svolgerà un ruolo importante nel supportare le flight test and production activitie del Falcon 10X di Dassault. La struttura ospiterà uffici, un’officina e un magazzino, con circa 30 dipendenti”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)