EBACE2023: gli analisti rimangono ottimisti sulla business aviation

Nonostante le crescenti pressioni esterne e il leggero calo delle vendite di aeromobili e dei voli rispetto allo scorso anno, un gruppo di analisti del settore alla 2023 European Business Aviation Convention & Exhibition (EBACE2023) ha espresso un generale ottimismo sul fatto che il settore continuerà a prosperare per tutto il resto dell’anno e oltre.

Il business aviation traffic in Europa e Nord America rimane superiore ai livelli del 2019, ha osservato il WingX Managing Director, Richard Koe, sebbene alcune metriche abbiano una tendenza inferiore rispetto ai volumi di picco nel 2021 e nel 2022.

Il settore rimane inoltre complessivamente più forte del traffico aereo commerciale, che non solo è rimbalzato a un ritmo molto più lento, ma offre oggi un numero notevolmente inferiore di destinazioni rispetto a prima del COVID-19, ha aggiunto.

“Su 1474 collegamenti operati dalle principali compagnie aeree europee nel 2019, solo 691 di questi sono ancora serviti nel 2023 e abbiamo anche assistito a un calo del 65% delle regional network connections”, ha affermato Koe. “È piuttosto interessante che 162 coppie di città siano ora volate da bizjet e non erano volate nel 2019, il che dimostra che i bizjet stanno servendo i clienti delle compagnie aeree delusi e poco serviti”.

Allo stesso modo, mentre ci sono anche segnali di un mercato in rallentamento nelle vendite di new and preowned aircraft, “la buona notizia è che abbiamo appena aumentato le nostre previsioni sulle transazioni del 10%”, ha affermato Rolland Vincent con JetNet iQ.

“Nella crisi finanziaria globale del 2008-2009, le transazioni sono diminuite e le scorte sono aumentate, quindi i valori sono diminuiti”, ha affermato Vincent. “In questo ultimo rallentamento economico che abbiamo avuto molto brevemente nel 2020, è successo il contrario. Le transazioni sono salite alle stelle. E crediamo che ci sia un cambiamento strutturale che si è verificato”.

Un altro cambiamento derivante dalla pandemia che sembra far parte della “nuova normalità” riguarda l’aircraft charters. “Dal 2018 al 2023, gli one-way charters sono aumentati dal 47% di tutte le richieste di charter europee al 57%”, ha affermato Harry Clarke, head of insight and analytics for Avinode Group. “Si tratta di un cambiamento piuttosto significativo che riflette le mutevoli abitudini dei clienti”.

Nel complesso, “spero che l’anno prossimo faremo riferimento al 2023 come nuovo punto di riferimento”, ha continuato. “Non avremo bisogno di tornare indietro fino al 2019”.

Nonostante le notizie complessivamente positive per la business aviation, la politica regionale e globale potrebbe alterare le prospettive generalmente rosee. “L’aeroporto Schiphol di Amsterdam ha visto una crescita incredibile nella business aviation negli ultimi due anni, ma ora c’è un ban sui jet privati sul radar”, ha osservato Koe. “Tale direct regulation in Europa inizierà a limitare ciò che può essere volato”.

(Ufficio Stampa EBACE2023 – Photo Credits: EBACE2023)