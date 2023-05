Lufthansa e Airbus segnano la consegna del 600° aeromobile Lufthansa presso l’Airbus Hamburg-Finkenwerder site

La consegna a Lufthansa del suo primo Airbus A300B2 il 9 febbraio 1976 ha gettato le basi per una solida partnership all’interno dell’aviazione civile europea che si estende ormai da quasi 50 anni. Con più di dieci diversi tipi di aeromobili Airbus forniti da allora a quasi tutti gli operatori aerei di Lufthansa Group, oggi il 600esimo aeromobile di questo tipo – un Airbus A321neo – è stato consegnato a Lufthansa in una cerimonia formale presso l’Airbus Hamburg-Finkenwerder site.

Carsten Spohr, Chairman of the Lufthansa Group Executive Board, afferma: “Lufthansa e Airbus sono uniti da una partnership molto speciale. Fin dalla creazione di Airbus, abbiamo goduto di strette e fiduciose collaborazioni su una vasta gamma di progetti di ricerca e nuovi sviluppi. Lufthansa ha anche servito non meno di quattro volte come cliente di lancio di Airbus per un nuovo tipo di aeromobile, più recentemente per la famiglia A320neo che sta riscuotendo un tale successo. Lufthansa ha ordinato ogni famiglia di aerei che Airbus ha sviluppato negli ultimi cinquant’anni. E più del 90% dei 600 Airbus che abbiamo preso in consegna in quel periodo sono ancora oggi in servizio con Lufthansa Group. Desideriamo inoltre accogliere il nostro 700esimo Airbus nella nostra flotta come parte delle celebrazioni del centenario di Lufthansa nel 2026”.

Guillaume Faury, CEO di Airbus, afferma: “Lufthansa e Airbus sono partner sin da quando abbiamo consegnato il primo Lufthansa A300 nel febbraio 1976. Da allora, Lufthansa ha preso in consegna un aereo Airbus in media ogni mese – 600 in quasi 50 anni. Nessun altro gruppo di compagnie aeree ha ricevuto più dei nostri aerei fino ad oggi. I miei ringraziamenti particolari, a nome di tutti in Airbus, vanno a tutti i team di Lufthansa per la loro fiducia. Attendiamo con impazienza i prossimi 50 anni della nostra partnership e il nostro impegno condiviso per l’obiettivo di viaggi aerei sostenibili”.

Lufthansa ha firmato il suo primo accordo di acquisto con Airbus per tre A300B2 nel 1975 e sette mesi dopo, il 9 febbraio 1976, ha ricevuto il suo primo aeromobile di questo tipo dal nuovo produttore europeo. Gli anni successivi hanno visto le prime consegne di altri tipi di Airbus: l’A310 nel 1983, seguito dall’A300-600 nel 1987. Il primo Airbus A320 ad entrare a far parte della flotta Lufthansa è stato consegnato nell’ottobre 1989. Oltre 370 aeromobili A320 Family sono oggi in servizio con le varie compagnie aeree di Lufthansa Group. Il primo A340 è seguito nel 1993, e solo un anno dopo la Lufthansa Airbus fleet ha superato la soglia dei 100 aerei. L’A330 è seguito nel 2004 e nel 2010 l’A380, il più grande aereo passeggeri del mondo, è entrato a far parte della flotta a lungo raggio di Lufthansa.

Lufthansa è stata anche cliente di lancio per un nuovo Airbus type in quattro occasioni fino ad oggi: per l’A310, l‘A340, l’A220 e – nel 2016 – l’A320neo. Non solo la Airbus A320 Family è una pietra miliare dell’odierna flotta Lufthansa: l’A350-900, arrivato per la prima volta nel 2016, è diventato anch’esso un componente chiave della flotta Lufthansa a lungo raggio e Lufthansa Group è il terzo A350 customer più grande del mondo.

Il 600° aeromobile Airbus consegnato a Lufthansa, che porta la registrazione D-AIEQ, è un Airbus A321neo. Con 215 posti, l’A321neo è uno short- and medium-haul twinjet all’avanguardia ed efficiente in termini di consumo di carburante, in servizio con Lufthansa dal 2019. D-AIEQ è stato chiamato “Münster”, come la città tedesca.

Lufthansa e Airbus attribuiscono particolare importanza alle loro collaborazioni sui fronti della sostenibilità e della ricerca e sviluppo. Negli ultimi tre decenni, Lufthansa Group ha dotato molti dei suoi aerei Airbus a lungo raggio di strumenti per condurre ricerche sul clima e sul meteo. Oltre a tre di questi jet Airbus che stanno attualmente raccogliendo dati relativi al clima per scopi scientifici, Lufthansa sta anche lavorando con il Karlsruhe Institute of Technology su un progetto mondiale per convertire un Airbus A350-900 Lufthansa in un research aircraft.

Lufthansa ha effettuato il suo volo senza scalo più lungo fino ad oggi nel 2021, quando ha volato con uno dei suoi Airbus A350-900 da Amburgo a Mount Pleasant nelle Isole Falkland, per conto dell’Alfred Wegener Institute. Lo stesso anno ha visto anche un A350-900 Lufthansa convertito in un climate research aircraft per il CARIBIC Project.

Nel 2011 Lufthansa è stata la prima compagnia aerea a sperimentare il biofuel nelle sue operazioni di volo quotidiane. Per circa sei mesi, un Airbus A321 Lufthansa ha operato sulla rotta Amburgo-Francoforte con uno dei suoi due motori alimentato con un fuel blend composto per il 50% da biosynthetic kerosene. Nello stesso anno Lufthansa ha collaborato con il Forschungszentrum Jülich per condurre un nuovo tipo di long-term climate research study utilizzando scheduled air services per monitorare l’atmosfera terrestre. Nell’ambito di questo IAGOS research project, a bordo di un Airbus A340-300 Lufthansa sono stati installati strumenti appositamente sviluppati per raccogliere trace elements dall’atmosfera durante le normali operazioni di volo dell’aeromobile.

