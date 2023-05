News Brevi – 24.05.2023

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA CON FALCON 900 – Si è concluso a notte fonda, il trasporto sanitario urgente effettuato da un Falcon 900 dell’Aeronautica Militare, che ha consentito ad un bambino di appena 5 mesi in imminente pericolo di vita di ricevere le cure salva-vita di cui necessitava. Il velivolo militare da trasporto del 31°Stormo di Ciampino (RM), è decollato da Lamezia Terme, dove si trovava il piccolo paziente, ed è atterrato a Torino intorno alle ore 2:10. A bordo del Falcon 900 anche la mamma e un‘equipe medica che hanno assistito il bambino durante il volo per raggiungere il capoluogo piemontese. Un’autombulanza ha completato il trasferimento dall’aeroporto di Torino-Caselle fino all’Ospedale “Regina Margherita”. La richiesta di trasporto, come previsto dalle procedure d’urgenza, è pervenuta dalla Prefettura di Catanzaro alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di disporre e gestire questo tipo di missioni attraverso l’attivazione di uno dei velivoli che la Forza Armata tiene pronti 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità. Il trasporto d’urgenza effettuato nella notte dall’equipaggio del 31° Stormo di Ciampino, dimostra che gli interventi dei velivoli dell’Aeronautica Militare a favore della collettività sono quotidiani, 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, anche in condizioni meteorologiche complesse. Oltre ai trasporti sanitari di urgenza che consentono di trasferire in tempi rapidissimi pazienti in condizioni critiche verso centri specialistici su tutto il territorio nazionale, l’Aeronautica Militare effettua anche trasporti di organi per trapianti, interventi di ricerca e soccorso aereo in caso di persone disperse o traumatizzate e concorre nei soccorsi in caso di pubbliche calamità, come sta avvenendo in questi giorni nelle zone alluvionate dell‘Emilia Romagna (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: IL COMANDANTE LOGISTICO DELINEA LE PROFESSIONALITA’ A SOSTEGNO DEL VOLO – Martedì 23 maggio, il Comandante Logistico dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Roberto Comelli, ha partecipato al Convegno “La professionalità dietro le quinte a supporto degli aeromobili”, approfondendo il tema delle professionalità logistiche nel settore Tecnico, Sanitario e Amministrativo a supporto del Volo. L’evento, svoltosi nella prestigiosa sede di “Palazzo Trinci” di Foligno (PG), ha visto la partecipazione di Autorità civili, militari e di numerosi studenti delle scuole superiori. L’attività rientra in una serie di incontri e convegni organizzati, nell’ambito del centenario dell’Aeronautica Militare, dall’Associazione Arma Aeronautica, in collaborazione con il Centro Studi Militari Aeronautici. Dopo il benvenuto del Generale di Squadra Aerea (R) Giovanni Fantuzzi, Direttore del Ce.S.M.A. ed i saluti del Sindaco di Foligno, Avvocato Stefano Zuccarini e dell’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Umbria, Dottor Michele Fioroni, il Generale Comelli, ha dato l’avvio ai lavori con la sua presentazione, cogliendo l’occasione per delineare le molteplici professionalità e competenze del personale A.M., fondamentali nel supporto all’attività operativa della Forza Armata. Il Comandante Logistico ha illustrato il profilo di figure altamente specializzate e qualificate, come gli sperimentatori e i collaudatori, gli ingegneri aeronautici e i manutentori, gli informatici e i tecnici delle telecomunicazioni, i chimici, gli specialisti delle emergenze e della logistica di proiezione, gli amministrativi, gli ingegneri edili, i medici e gli infermieri. La mattinata è poi proseguita con interventi da parte di esponenti delle realtà industriali, nazionali e locali della regione Umbria e, nello specifico con due tavole rotonde che hanno messo in evidenza l’importanza del settore aerospaziale e le opportunità economiche e professionali nel medio e lungo periodo. Alle tavole rotonde hanno partecipato esperti provenienti dall’ambiente civile e militare, tra cui il Dottor Gregory Alegi, il Generale di Squadra Aerea (R) Alberto Rosso, già Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, il Generale Ispettore Capo Giuseppe Lupoli, nonché esponenti del mondo universitario e dell’industria (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR ACCOGLIE CON FAVORE LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA SUGLI AIUTI DI STATO ITALIANI – Ryanair informa: “Ryanair ha accolto con favore la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sugli aiuti di Stato a favore delle compagnie aeree italiane rispetto ad altri vettori dell’UE. Il governo italiano ha concesso un pacchetto di aiuti di 130 milioni di euro solo alle compagnie aeree titolari di una licenza di volo rilasciata dall’Italia”. Il portavoce di Ryanair ha dichiarato: “Uno dei maggiori successi dell’UE è la creazione di un mercato unico per il trasporto aereo. La sentenza odierna conferma che la Commissione deve agire da garante della parità di condizioni nel trasporto aereo e non può approvare aiuti di Stato sotto la pressione politica dei governi nazionali. L’uscita dell’Europa dall’emergenza Covid-19 con un mercato unico funzionante dipende dal fatto che le compagnie aeree possano competere in condizioni di parità. La concorrenza non distorta elimina l’inefficienza e avvantaggia i consumatori grazie a tariffe basse e possibilità di scelta. I sussidi ingiustificati, invece, incoraggiano l’inefficacia e danneggeranno i consumatori per i decenni a venire”.

EASYJET ANNUNCIA UNA BASE STAGIONALE AD ALICANTE – easyJet ha annunciato l’apertura di una nuova base stagionale ad Alicante. Operativa dalla primavera 2024, questa sarà la quarta base della compagnia aerea in Spagna e la trentesima nel suo network europeo. La nuova base creerà circa 100 posti di lavoro diretti per piloti ed equipaggi e molti altri posti di lavoro locali indiretti. La nuova base stagionale avrà tre aeromobili basati in questa regione della costa mediterranea, che consentiranno alla compagnia aerea di offrire 1,62 milioni di posti nella sua prima estate operativa nel 2024. Ciò rappresenta una crescita del 16% rispetto all’attuale stagione estiva 2023, in cui easyJet volerà 1,4 milioni di posti su 11 rotte verso destinazioni chiave come Amsterdam, Edimburgo, Ginevra e Basilea, tra le altre. Javier Gándara, easyJet’s Country Director for Southern Europe, ha commentato: “Siamo orgogliosi di annunciare un’altra nuova base stagionale in Spagna, un mercato strategicamente importante dove continuiamo a crescere, incrementare il turismo e creare posti di lavoro. Alicante è una destinazione molto attraente e crediamo che avere una base offra un grande potenziale per espandere le nostre operazioni nel paese, oltre a consentirci di migliorare la connettività da e verso la regione. Con questa base possiamo avvicinare i residenti di Alicante alle città europee di riferimento e, a nostra volta, rafforziamo la posizione di Alicante sulla mappa del turismo internazionale”. La mossa per un’ulteriore espansione arriva in seguito ai piani della compagnia aerea di aprire una base nel Regno Unito per tutto l’anno a Birmingham, dove baserà tre aeromobili dalla prossima primavera come parte della sua strategia per sfruttare le principali opportunità di crescita attraverso la sua rete. L’investimento in una terza base stagionale in Spagna rafforza la rete di easyJet posizionandola come vettore preferito per servire i consumatori e catturare la continua domanda di viaggi, aumentando ulteriormente la sua quota nel leisure market sia per easyJet che per i clienti di easyJet holidays. Alicante si aggiunge alle basi stagionali della compagnia aerea di Palma di Maiorca (2017), Malaga (2021) e Faro (2021), tutte destinazioni estive strategiche per la compagnia e tra le più frequentate del network easyJet. Da quando easyJet ha iniziato ad operare da Alicante nel 1999 con una prima rotta che collega la città portuale con London Stansted, la compagnia aerea ha trasportato 27,5 milioni di passeggeri da e per Alicante ed è la seconda più grande compagnia aerea internazionale dell’aeroporto.

IBERIA RICONOSCIUTA COME LA COMPAGNIA AEREA PIU’ PUNTUALE AL MONDO AD APRILE 2023 – Iberia si è posizionata ad aprile 2023 come la compagnia aerea più puntuale al mondo, secondo la classifica elaborata dalla società di consulenza internazionale Cirium, ex FlightStats. Ad aprile è arrivato puntuale l’87,28% dei 13.929 voli della compagnia aerea spagnola, il che rappresenta un miglioramento di sei punti percentuali rispetto a marzo, e le ha permesso di posizionarsi al primo posto nella classifica di puntualità tra le Global Airlines. In questa categoria competono le compagnie con il maggior numero di Available Seat-Kilometers (ASK) nel mercato. Nello specifico devono essere all’interno del 10% delle compagnie aeree con il maggior numero di ASK al mondo e che, inoltre, operano in almeno tre regioni. Nel primo mese del 2023 Iberia aveva ottenuto il riconoscimento come compagnia aerea più puntuale al mondo, con l’86,6% dei suoi voli arrivati in orario. Questo riconoscimento si aggiunge a quello ottenuto l’anno precedente, quando Iberia è stata nominata compagnia aerea più puntuale d’Europa nel 2022, dopo esserlo stata anche da maggio a ottobre, per sei mesi consecutivi. Secondo l’ultima misurazione della società di consulenza internazionale Brand Finance, Iberia è il brand più prezioso legato al settore turistico in Spagna. Secondo questa classifica, che valuta il brand delle aziende del Paese e il suo contributo al business stesso, Iberia si colloca quest’anno al 22° posto nella classifica generale, con un miglioramento di 10 posizioni rispetto al 2022. Iberia ha rinnovato il suo brand nel 2014 e da allora ha ottenuto una crescita sostenuta del valore del suo brand. In particolare, nell’ultimo anno tale rivalutazione è stata vicina al 30%, secondo Brand Finance.

PROSEGUE IL SOSTEGNO DI EMIRATES AL GIOCO DEL CRICKET – Emirates e Lancashire Cricket hanno cercato le prossime stelle del cricket scoprendo nuovi giovani talenti negli Emirati Arabi Uniti. Attraverso il programma “Future Flyers”, Emirates e Lancashire Cricket hanno recentemente tenuto una sessione di coaching al Sevens Stadium, durante il tour pre-campionato 2023 del club. Lo scopo della sessione era quello di aiutare a sbloccare il pieno potenziale dei giovani che altrimenti potrebbero non avere l’opportunità di giocare a livello professionale e di offrire agli allenatori del Lancashire Cricket la possibilità di osservarli. L’iniziativa segna l’ultimo sforzo di Emirates per sostenere lo sviluppo del gioco del cricket negli Emirati Arabi Uniti sia tra i giovani emiratini che tra i giovani espatriati. La sessione Future Flyers ha accolto 24 giovani aspiranti al cricket di età compresa tra i 15 e i 17 anni provenienti da diverse scuole di Dubai. Emirates sostiene il Lancashire Cricket dal 2013 e detiene i diritti di denominazione dello stadio del club, l’Emirates Old Trafford, ed è front of shirt sponsor del Lancashire Lightning. Emirates è al centro del gioco del cricket da oltre 20 anni ed è Official Airline and Global Partner of the International Cricket Council (ICC). La compagnia aerea sponsorizza anche la ICC Cricket World Cup, con la prossima edizione 2023 che si terrà in India. Insieme alla ICC Men’s T20 World Cup, Emirates supporta anche la Women’s T20 World Cups e la ICC Women’s Cricket World Cup.

RAYTHEON TECHNOLOGIES E VISTA OFFRONO LUXSTREAM UNLIMITED DATA PLAN AI CLIENTI – La divisione Collins Aerospace di Raytheon Technologies ha annunciato il suo piano per fornire dati illimitati ai clienti di Vista, uno dei principali private aviation group. Utilizzando LuxStream di Collins, che funziona esclusivamente sulla rete satellitare ad alta velocità (HTS) di SES, i clienti Vista possono ora godere di un accesso a Internet veloce, affidabile e illimitato per tutta la durata dei loro voli. Dal 2019 Vista ha installato LuxStream su oltre 75 aeromobili della sua flotta. Ora LuxStream sarà installato su più di 100 velivoli. L’hardware e la soluzione HTS, esclusivi di Collins, consentono ai clienti di effettuare chiamate in videoconferenza, trasmettere video in streaming e inviare e-mail durante il volo. “Le nostre relazioni con Vista e SES offrono ai clienti eccezionali esperienze di connettività in volo”, ha affermato Jen Schopfer, president of Connected Aviation Solutions at Collins Aerospace. “Un flat hourly rate for global Wi-Fi è una novità sul mercato, ma è solo l’ultima di una serie di innovazioni incentrate sul cliente che derivano dai nostri anni di collaborazione”. Nick van der Meer, Chief Operating Officer di Vista, ha dichiarato: “In Vista cerchiamo sempre di migliorare l’esperienza del cliente. Sia che voliamo per lavoro o per piacere, sappiamo che la connettività ad alta velocità, senza limiti di dati, è una proposta di valore chiave per i nostri clienti. Grazie alla velocità, molti dei nostri clienti preferiscono LuxStream per la loro connettività in volo e ora possiamo fornire loro dati illimitati semplicemente collegandosi al Wi-Fi dell’aereo”. “LuxStream è il risultato di una straordinaria collaborazione tra SES e Collins Aerospace. La nostra rete di satelliti consente ai passeggeri di Vista di sperimentare lo stesso tipo di servizi di connettività ad alta velocità di cui godono a terra. Questo annuncio segna il passo successivo nella fornitura di premium services, soddisfando e esigenze dei business aviation providers e dei passeggeri a livello globale”, ha affermato Steve Collar, CEO di SES.

LEONARDO: RICOSTRUZIONE COMITATI ENDOCONSILIARI E NOMINA LEAD INDEPENDENT DIRECTOR – Leonardo informa: “Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo ha proceduto a ricostituire al proprio interno i Comitati endoconsiliari, confermando le rispettive competenze agli stessi in precedenza attribuite. Tali Comitati, previsti anche in adesione al Codice di Corporate Governance e dotati di funzioni istruttorie, propositive e consultive a supporto dell’attività dell’organo amministrativo nelle materie di rispettiva competenza, risultano composti in coerenza con le raccomandazioni del richiamato Codice”. Il Comitato Controllo e Rischi, il Comitato per la Remunerazione, il Comitato Nomine e Governance e il Comitato Sostenibilità e Innovazione sono composti da 5 Amministratori non esecutivi, a maggioranza indipendenti. Nella riunione odierna il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto alla nomina del Lead Independent Director nella persona del Consigliere Giancarlo Ghislanzoni.

LOCKHEED MARTIN DIMOSTRA LE JADC2 FIRE CAPABILITY ALL’ESERCITAZIONE INDOPACOM – Lockheed Martin ha dimostrato con successo il digital command and control (C2) per sincronizzare joint all-domain fires durante l’esercitazione Northern Edge dell’U.S. Indo-Pacific Command’s (INDOPACOM), vicino all’Alaska. I risultati contribuiranno a plasmare le future capacità di comando e controllo congiunte di tutti i domini (JADC2). “La dimostrazione Joint Fires Network (JFN) ha integrato le tecnologie di sicurezza del 21° secolo di Lockheed Martin con piattaforme di terze parti per fornire un quadro operativo comune persistente e resiliente tra i servizi e tutti i domini. Con JFN, i comandanti geograficamente dispersi sono in grado di condividere simultaneamente una comprensione comune del battlespace, alimentata da sensori di qualsiasi piattaforma, che possono fornire indicazioni a qualsiasi sistema d’arma. Questa è la prima volta che è stata dimostrata una vera joint force synchronization su questa scala, una pietra miliare per la JADC2 interoperability”, afferma Lockheed Martin. “Stiamo rispondendo alle richieste prioritarie della difesa per l’integrazione dell’infrastruttura JADC2 con una tecnologia collaudata, per fornire un vantaggio decisionale durante le esercitazioni dal vivo a velocità e scala operativa. Ciò alla fine consente alla joint force di acquisire una vera JADC2 capability anni prima di quanto farebbero attraverso il tradizionale processo di acquisizione”, afferma Amr Hussein, C4ISR vice president at Lockheed Martin. Northern Edge è un’esercitazione biennale guidata da INDOPACOM destinata a migliorare l’interoperabilità, maturare la tecnologia emergente e migliorare la prontezza. JFN è la visione di INDOPACOM per dimostrare near-term decision superiority capabilities e migliorare joint fires planning and execution. Northern Edge 2023 rappresenta la sesta esercitazione in cui Lockheed Martin ha collaborato con INDOPACOM per migliorare l’interoperabilità. In linea con la INDOPACOM JFN vision per accelerare l’interoperabilità tra alleati e partner, Lockheed Martin parteciperà all’imminente esercitazione Talisman Saber e potenzialmente all’U.S. Army’s Project Convergence Capstone Four.

DELTA NOMINA IL NUOVO CHIEF OPERATING OFFICER – Delta ha nominato Mike Spanos Chief Operating Officer e nuovo membro del Delta Leadership Committee, a partire dal 12 giugno. “L’esperienza e la prospettiva che Mike porta a Delta miglioreranno e accelereranno l’integrazione tra i nostri operational, customer experience and technology teams, allineandoli per fornire un prodotto e un servizio insuperabili per i nostri clienti e i nostri dipendenti”, ha dichiarato il CEO di Delta, Ed Bastian. “Le persone di Delta sono le migliori del settore”, ha detto Spanos. “Non vedo l’ora di iniziare e rimboccarmi le maniche per consentire al nostro team di fare quello che fa ogni giorno: gestire la migliore compagnia aerea del mondo per i nostri clienti”. Spanos porta in Delta una profonda esperienza di leadership, strategia, operazioni in prima linea e una prospettiva globale maturata nel corso della sua carriera. “Mike condivide i nostri valori di leadership al servizio e di mettere sempre le persone al primo posto”, ha affermato Bastian. Spanos ha trascorso più di 25 anni in una varietà di ruoli di leadership presso PepsiCo e Pepsi Bottling Group. Più di recente, Spanos è stato Presidente e CEO di Six Flags Entertainment, dove ha guidato l’azienda attraverso la pandemia e una trasformazione digitale e incentrata sul cliente. Veterano degli U.S. Marines, Spanos ha guidato Marine units durante numerosi schieramenti, tra cui in Desert Shield/Storm e come istruttore senior presso il Field Artillery Officer Basic Course. Si è laureato all’Accademia Navale degli Stati Uniti. Il primo giorno di Spanos in Delta sarà il 12 giugno. Il Chief Customer Experience Officer Allison Ausband e l’E.V.P. and Chief of Operations John Laughter riporteranno a Spanos, che riporterà direttamente a Bastian.

DELTA RICONOSCIUTA DA POINTS OF LIGHT PER IL SESTO ANNO CONSECUTIVO – Delta Air Lines è stata nominata da The Civic 50 by Points of Light, la più grande organizzazione al mondo dedicata al servizio di volontariato, per il sesto anno consecutivo. Il premio riconosce Delta come una delle 50 aziende più orientate alla comunità degli Stati Uniti. Delta è stata anche riconosciuta come leader del settore industriale di quest’anno ed è l’unica compagnia aerea nominata nell’elenco anche quest’anno.

GE AEROSPACE SIGLA ACCORDO CON WAYGATE TECHNOLOGIES – GE Aerospace e Waygate Technologies, market leader in non-destructive testing (NDT) solutions per l’ispezione industriale, hanno annunciato di aver firmato un joint technology development agreement (JTDA) per sviluppare hardware inspection solutions for commercial aircraft engines. L’accordo è progettato per promuovere e migliorare l’efficienza, l’accuratezza e la qualità delle ispezioni video boroscopiche e ridurre al minimo i costi per Maintenance, Repair and Operations (MRO) shops and on-wing maintenance providers. GE Aerospace e Waygate Technologies perseguiranno anche soluzioni tecnologiche incentrate sull’analisi avanzata. “Con la crescita della domanda MRO, c’è una crescente necessità per il compito altamente qualificato delle engine-level inspection”, afferma Nicole Tibbetts, Chief Manufacturing Engineer for MRO at GE Aerospace. “Siamo entusiasti di questa collaborazione con Waygate Technologies e ci concentriamo su soluzioni che avranno un impatto significativo su engine work scopes and on-wing maintenance”. “Questo accordo è un’opportunità per collaborare con GE Aerospace, che ha una vasta esperienza come OEM di motori e fornitore di servizi di manutenzione”, ha dichiarato Michael Domke, General Manager Visual, Waygate Technologies. “È un ottimo abbinamento quando si combinano le loro capacità con l’esperienza di Waygate Technologies che fornisce soluzioni boroscopiche all’avanguardia, misurazioni 3D avanzate e tecnologie software connesse alla gestione dei dati di ispezione digitale. Siamo entusiasti di continuare i nostri sforzi e il nostro supporto nella trasformazione del settore aerospaziale, che può avere un impatto positivo fondamentale sulla nostra base di clienti condivisa ed è una parte fondamentale della nostra strategia aziendale complessiva”.