Salone Internazionale del libro di Torino: i prodotti editoriali dell’Aeronautica Militare per celebrare i 100 anni della Forza Armata

Si è conclusa lunedì 22 maggio, con una grande affluenza di pubblico, la partecipazione dell’Aeronautica Militare alla XXXV edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino (SalTo23). Quasi 215.000 visitatori e moltissime le opere presentate, realizzate per il Centenario della Forza Armata.

“Un’edizione speciale quella di SalTo23 quindi: per celebrare i 100 anni dell’Aeronautica, infatti, sono stati tantissimi i prodotti editoriali appositamente realizzati, opere che consentono ai lettori di ripercorrere il passato dell’Arma Azzurra, mostrandone al contempo i valori di oggi e gli obiettivi per il futuro.

Tantissimi gli ospiti che, visitando lo stand dello Stato Maggiore della Difesa, all’interno del quale era presente anche lo spazio espositivo dell’Aeronautica Militare, hanno potuto conoscere e apprezzare l’impegno delle Forze Armate, sia in Italia che all’estero”, afferma l’Aeronautica Militare.

“Oggi l’Aeronautica è ancora più rilevante e viene considerata con il giusto rispetto in tutti i principali tavoli internazionali. È leader in Europa e non solo. Gli apprezzamenti dei nostri colleghi e l’attenzione rivolta non è solo frutto della tecnologia e dell’Aeronautica ma anche di un sistema istituzionale che crede in quello che facciamo e ci sostiene”, ha sottolineato il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, durante la presentazione del Cofanetto Celebrativo dei 100 anni dell’AM edito da Rivista Aeronautica e Giunti Editore.

La presentazione di quest’opera, moderata dal noto volto televisivo Eleonora Pedron, si è tenuta venerdì 19 maggio, alla presenza del curatore dei volumi, il Colonnello in congedo Alessandro Cornacchini, già Direttore per molti anni della Rivista Aeronautica, di Alessandro Torrentelli, Direttore commerciale di Giunti Editore, del Prof. Marco Lombardi, Docente di sociologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore e del fotografo Alessandro Barteletti, autore degli scatti più significativi dei due volumi.

“Il Cofanetto rappresenta un prodotto di pregio. Abbiamo cercato di individuare in ogni settore delle nicchie di eccellenza da presentare. I 100 anni si festeggiano una sola volta. Il nostro obiettivo era quello di offrire al lettore un’opera editoriale utile per le ricerche degli appassionati del settore ed al tempo stesso la possibilità di vedere nelle immagini quello che noi siamo e cosa facciamo”, così ha spiegato al numeroso pubblico presente il Generale Goretti nel corso della presentazione.

“Il primo volume del Cofanetto, intitolato “Aeronautica Militare. Cent’anni di Futuro” e contenente anche un messaggio introduttivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è dedicato al percorso storico e all’evoluzione della Forza Armata. Diverse le personalità di spicco del mondo accademico, giornalisti e storici che hanno collaborato alla sua realizzazione, tra cui Paolo Mieli che ne ha curato l’introduzione. Un volume che celebra il primo secolo di vita dell’Aeronautica Militare con immagini e testimonianze esclusive.

Il secondo volume, “Aeronautica Militare. La Difesa viene dal Cielo – Identità, uomini e mezzi”, più a carattere fotografico, mostra il ruolo cardine dell’Aeronautica Militare, non solo nel nostro Paese ma anche al di fuori dei confini nazionali, attraverso scatti d’autore capaci di esaltare l’impegno costante della nostra Forza Armata. Un volume fotografico che vuole essere prima di tutto la testimonianza della grande passione per il volo e dei valori che anima il personale dell’Arma Azzurra, una risorsa di mezzi e competenze che la Difesa mette ogni giorno al servizio del Paese.

A margine della presentazione dell’opera, il Generale Luca Goretti ha ricevuto dalla Consulta Provinciale degli studenti di Novara il prestigioso premio “Woooow, Noi ed il nostro futuro”. Il premio esiste dal 2012 e nasce proprio come riconoscimento a chi si è impegnato a favore dei giovani e del loro futuro, nel proprio ambito professionale, ed è di esempio per la passione che vi ha profuso. Il Generale Goretti ha ringraziato gli studenti e la Professoressa Gabriella Colla sottolineando come questo premio sia “un riconoscimento a tutti gli uomini e alle donne dell’Arma Azzurra”.

A seguire, per la prima volta, l’Aeronautica Militare ha portato il suo messaggio anche al di fuori del Salone del Libro, presentando nella splendida cornice di Palazzo Reale il Cofanetto di volumi. Una presentazione sui generis che ha visto l’alternarsi sulla scena di attori, cantanti e relatori che hanno reso la storia dell’Arma Azzurra ancora più appassionante e avvincente, grazie a racconti del tempo, testimonianze e musica a tema. Molto apprezzata la partecipazione di Serena Autieri, che ha emozionato il pubblico recitando brani intensi e suggestivi tratti dai volumi stessi”, prosegue l’Aeronautica Militare.

“Durante il Salone il giornalista de “La Stampa” Antonio Lo Campo, con il Generale Ispettore Capo Basilio Di Martino e altri autori, hanno inoltre presentato tutti i prodotti editoriali realizzati per il Centenario AM, dai volumi storici ad una collana di fumetti.

“Gli Assi italiani della Regia Aeronautica”, scritto dall’Ing. Giovanni Massimello, è stato invece tra i volumi presentati presso lo stand del Ministero della Difesa. L’opera aiuta a conoscere meglio gli Assi della Seconda Guerra Mondiale: giovani uomini coraggiosi di ogni estrazione sociale che si sono meritati il rispetto e l’ammirazione di tutti. Come ha ricordato l’ingegnere Massimello, si tratta di “personaggi tutti diversi fra loro, di cui è stato importante approfondirne la storia. Capire quale fosse il tratto comune che li rendeva parte di un’unica famiglia è stato il risultato più gratificante della mia ricerca. L’Aeronautica Militare di oggi è anche frutto del loro sacrificio”.

Molto successo ha riscosso la presentazione del volume “Caccia dell’Aeronautica Militare, dalle origini ai giorni nostri”, di Stefano Cosci, svolta sabato 20 maggio, che ha visto la partecipazione, oltre all’autore, della giornalista RAI Maria Leitner e del Capitano Giulia Cagini, prima donna in Italia ad aver conseguito l’abilitazione sul velivolo di quinta generazione F-35. Il progetto editoriale, realizzato anch’esso in collaborazione con Giunti Editore, è dedicato ai Caccia e racconta la storia di questi straordinari velivoli, che nell’immaginario collettivo rappresentano la massima espressione dell’aeroplano. “Un viaggio”, come ha detto Cosci nella sua presentazione, attraverso la storia tecnico-operativa dei velivoli da caccia dell’Arma Azzurra, partendo dalla Prima Guerra Mondiale per arrivare ai modernissimi Eurofighter ed F-35 di oggi”.

Nella stessa giornata, presso lo stand della Regione Piemonte, si è svolta la conferenza “100 Anni di Aeronautica Militare”, alla quale ha partecipato il Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte Stefano Allasia. A moderare i diversi argomenti illustrati, le missioni internazionali, l’Aerospazio e le nuove dimensioni del futuro, è stato Daniele Mauro Cerrato, Vice Caporedattore TGR Leonardo. Molti i relatori di spicco, tra i quali la nota giornalista del TG1 Stefania Battistini, il giornalista de La Stampa Antonio Lo Campo ed il Generale di Brigata Aerea Igor Bruni, Capo del 4° Reparto “Logistica” dello Stato Maggiore Aeronautica.

Domenica 21 maggio è stata presentata la collana “100 Anni di Aeronautica Militare a fumetti” realizzata dall’Ufficio Storico del 5° Reparto. Cinque i volumi presentati: “Ali su El Alamein”, “In volo per la vita”, “Il ritorno degli eroi”, “Incursori” e “Firestorm”. Si tratta di una raccolta di graphic novels pensata per raggiungere la generazione dei cosiddetti “millennials” e narra le storie dei nostri eroi del passato e del presente; storie eccezionali o di quotidianità, che hanno dato lustro alla Forza Armata nei suoi primi 100 anni di vita.

Attraverso tutti i prodotti editoriali proposti, il pubblico non solo è venuto a contatto con un passato ricco di storia e di tradizioni, ma anche con temi legati all’innovazione tecnologica, fondamentale per affrontare le nuove sfide che caratterizzano i moderni scenari operativi”, conclude l’Aeronautica Militare.

“Non possiamo fermarci all’oggi. Dobbiamo guardare avanti. Oggi siamo negli anni 20 del 2000 in una fase pioneristica di avventura verso lo spazio, così come i nostri predecessori, negli anni 20 del 1900, erano i pionieri del volo normale. La nostra frontiera diventa lo spazio e la tecnologia ci deve aiutare a raggiungere questa dimensione”, queste le parole del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, terminando la sua visita al Salone del libro di Torino.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)