News Brevi – 25.05.2023

DASSAULT E’ UNO DEI DATORI DI LAVORO PIU’ ATTRATTIVI PER STUDENTI E GIOVANI LAUREATI FRANCESI – Nel 2023, secondo la società di ricerca svedese Universum, Dassault Aviation mantiene la sua posizione di uno dei datori di lavoro più attraenti per studenti e giovani laureati francesi. “Dassault Aviation rimane la quarta compagnia preferita dagli studenti di ingegneria nel 2023, qualunque sia il settore di attività. Inoltre, Dassault Aviation è salita di nuovo quest’anno, raggiungendo la 16a posizione tra i migliori datori di lavoro per gli studenti di informatica e diventando la 38a azienda preferita tra i futuri laureati in business school. In totale, più di 27.000 studenti di 172 grandes écoles e università, principalmente futuri laureati in economia e studenti di ingegneria, generalisti o specializzati in informatica, hanno risposto all’indagine Universum, che è stata condotta nel periodo da settembre 2022 a marzo 2023”.

SAAB: ORDINE PER SIGHT E FIRE CONTROL CAPABILITY – Saab ha ricevuto un ordine per sight and fire control capability da BAE Systems Hägglunds. Saab fornirà la capacità per i BAE Systems CV90 combat vehicles ordinati dalla Repubblica slovacca alla fine del 2022 e svolgerà il lavoro in Svezia e nella Repubblica slovacca. “Non vediamo l’ora di continuare a fornire la nostra comprovata sight and fire control capability per il CV90 di BAE Systems, fornendo una capacità di puntamento precisa indipendentemente dai movimenti del veicolo”, afferma Carl-Johan Bergholm, head of Saab’s business area Surveillance.

AIR CANADA AMPLIA IL SUO WINTER SUN SCHEDULE – Air Canada ha annunciato l’espansione strategica del suo winter sun network, che include quattro nuove rotte da Toronto e Montreal per Monterrey e Los Cabos in Messico e La Romana e Fort-de-France nei Caraibi. La compagnia aerea sta inoltre implementando un sostanziale aumento della capacità dal suo hub di Vancouver verso destinazioni come Messico, Miami, Phoenix, Las Vegas e San Diego, e voli aggiuntivi da costa a costa verso popolari destinazioni per le vacanze invernali in Florida, Messico e Caraibi. I posti sono ora disponibili per l’acquisto su aircanada.com. I pacchetti vacanza sono disponibili per l’acquisto su aircanadavacations.com. “Stiamo assistendo a un forte e continuo interesse per i viaggi di piacere invernali e, in qualità di vettore leader dal Canada verso popolari sun destinations con un massimo di 683 voli settimanali pianificati quest’inverno, siamo entusiasti di aggiungere nuovi servizi da Toronto e Montreal verso Caraibi e Messico e aumenti significativi dal nostro hub di Vancouver”, ha dichiarato Mark Galardo, Executive Vice President, Revenue and Network Planning, Air Canada. “Air Canada continua ad attuare la sua strategia di rete globale e ha esteso diverse rotte europee per tutto l’anno, tra cui Tolosa, Barcellona, Edimburgo, Lisbona, Roma, Madrid e Copenhagen. Abbiamo ottimizzato il nostro programma per collegare comodamente l’Europa alle popolari destinazioni leisure in Florida e Messico, consentendo ai clienti provenienti da Spagna, Francia, Italia, Regno Unito e Danimarca di godersi un viaggio unico verso le ambite destinazioni di vacanza del Nord America quest’inverno. Non vediamo l’ora di accogliere i nostri clienti a bordo”, ha concluso Galardo. Il winter sun schedule di Air Canada prevede un aumento della capacità dell’11% dal 2022 e prevede di operare l’8% in più rispetto al 2019 pre-pandemic sun schedule.

DELTA RICONOSCIUTA PER IL QUINTO ANNO CONSECUTIVO DA THE POINT GUY – Il team editoriale di The Points Guy ha esaminato airline policies and real-time reports tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022 nella sua analisi incentrata sui dati di costi, disponibilità, affidabilità, programmi fedeltà e altri fattori. Delta è stata riconosciuta per il quinto anno consecutivo come ‘best U.S. airline’ da The Points Guy. “Ancora una volta, Delta ha mostrato prestazioni notevolmente coerenti tra le oltre due dozzine di elementi che abbiamo valutato”, ha affermato Nick Ewen, director of content at The Points Guy. “L’esperienza calorosa e accogliente che il nostro personale offre ai nostri clienti è ciò che fa crescere Delta”, ha dichiarato Allison Ausband, E.V.P and Chief Customer Experience Officer.

DELTA PARTECIPA ALLO SKYTEAM SUSTAINABLE FLIGHT CHALLENGE – Delta ha mostrato la sua strategia di sostenibilità in azione nell’ambito della seconda edizione dello SkyTeam Alliance Sustainable Flight Challenge. La sfida mette alla prova soluzioni sostenibili, mentre la compagnia lavora per raggiungere zero emissioni nette entro il 2050, offrendo al contempo esperienze di viaggio elevate e più sostenibili. Delta ha recentemente completato il suo secondo Sustainable Flight Challenge utilizzando il suo aereo più efficiente in termini di consumo, con voli di andata e ritorno da Los Angeles ad Atlanta (medio raggio domestico) il 17 maggio e da Atlanta a Parigi (lungo raggio internazionale) il 23 maggio. Organizzata dall’Alleanza SkyTeam, questa sfida incarica le compagnie aeree partecipanti di tutto il mondo di attivarsi intorno ai voli passeggeri tenendo presente la sostenibilità, per contribuire ad accelerare l’innovazione in tutto il settore. “Siamo entusiasti di mostrare così tante parti della strategia di sostenibilità di Delta in azione allo stesso tempo, per ridurre gli sprechi e le emissioni attraverso l’esperienza di viaggio e le nostre operazioni”, ha affermato Pam Fletcher, Chief Sustainability Officer, Delta. “La sostenibilità non è solo un bene per il nostro pianeta, è un imperativo aziendale che richiede un’azione significativa oggi. Ecco perché i voli di quest’anno si sono concentrati su soluzioni scalabili che possono essere messe in gioco in modo più ampio a breve e medio termine. Siamo entusiasti di condividere le nostre scoperte con i partner SkyTeam e imparare dai loro sforzi, mentre continuiamo ad accelerare il futuro più sostenibile dei viaggi”. Delta ha mostrato le azioni che sta intraprendendo per promuovere la sostenibilità nel prossimo medio termine. I punti salienti includono: Test di alternative per bicchieri di plastica; Riduzione al minimo dei rifiuti a bordo; Electrifying ground support equipment (GSE). La compagnia ha anche mostrato gli sforzi che sta compiendo per operazioni più efficienti e utilizzando i SAF. I punti salienti principali includono: Riduzione dell’acqua potabile in volo; Utilizzo di Sustainable Aviation Fuel (SAF). “Nessuna singola azienda può decarbonizzare l’industria aeronautica: servirà che tutti noi lavoreremo insieme per avere successo”, ha affermato Amelia DeLuca, Vice President of International Customer Experience and Partner Sustainability, Delta. “Ecco di cosa tratta questa sfida. Sfidare noi stessi e i nostri partner SkyTeam per identificare nuove soluzioni scalabili e quindi condividere le migliori pratiche per accelerare l’azione sostenibile in tutto il settore”.

EASYJET ANNUNCIA NOVE NUOVE ROTTE DAL REGO UNITO – easyJet ha annunciato oggi che lancerà nove nuove rotte dal Regno Unito a partire dal prossimo inverno, compresi i voli verso una nuova destinazione in Islanda per la prima volta. easyJet holidays offrirà nuovi pacchetti vacanze su otto delle nuove rotte. Quest’inverno, easyJet diventerà l’unica compagnia aerea del Regno Unito ad operare su Akureyri, Islanda settentrionale, con voli da Londra Gatwick due volte a settimana a partire dal 31 ottobre. Soprannominata “la capitale del nord”, la città si trova nel fiordo Eyjafjörður nell’Islanda settentrionale e si trova a breve distanza in auto da molte delle principali attrazioni naturali, culturali e storiche dell’Islanda. easyJet holidays offre pacchetti per la nuova destinazione. In vista dell’apertura di una nuova base a Birmingham la prossima primavera, la compagnia aerea continuerà l’espansione del suo network dalle Midlands, con nuove rotte che verranno ora lanciate questo inverno verso le città francesi di Lione e Parigi dal 30 ottobre e pacchetti city break disponibili con easyJet holidays. Altre nuove rotte per la Francia, per Parigi Charles de Gaulle da Londra Southend e un servizio settimanale per Grenoble da Manchester partiranno quest’inverno, mentre nuovi servizi tra London Luton ed Enfidha in Tunisia e Bristol e Marrakech forniranno due nuove mete invernali. easyJet offrirà inoltre una scelta ancora più ampia da Southampton, rafforzando la connettività domestica dalla regione, con due nuove rotte per Glasgow e Belfast che verranno lanciate dal 29 ottobre 2023 con partenze fino a tre volte a settimana. Il lancio di ancora più nuove rotte segue il ritorno alla crescita di easyJet quest’estate in UK, che vedrà anche la compagnia gestire il suo più grande UK summer flying programme, volando circa l’8% in più di capacità rispetto a prima della pandemia. Ali Gayward, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha dichiarato: “Siamo lieti di lanciare ancora più nuove rotte dal Regno Unito attraverso una gamma di destinazioni che offre ancora più scelta e varietà per i nostri clienti quest’inverno”.

AIR ASTANA AUMENTA I POSTI SUI VOLI FRANCOFORTE – ASTANA – Air Astana ha deciso di utilizzare un aereo più grande per i voli giornalieri da Francoforte alla capitale kazaka Astana, giusto in tempo per soddisfare l’aumento della domanda per la stagione estiva. Invece di un Airbus A321neo, un Boeing 767-300 sta ora volando su questa rotta. Ha 30 posti nella confortevole Business Class e 193 posti in Economy Class, e può quindi trasportare 57 passeggeri in più per volo. “Durante i mesi estivi, i nostri voli da Francoforte ad Astana sono tradizionalmente molto prenotati, quindi siamo lieti di poter trasportare quasi 400 passeggeri aggiuntivi a settimana da Francoforte grazie all’impiego di un aeromobile più grande su questa rotta”, ha dichiarato Susith Hettihewa, Senior Regional Manager EU Central & East, Turkey di Air Astana. “Molti viaggiatori d’affari e turisti prenotano questo servizio per il trasferimento da Astana, o dal nostro secondo hub di Almaty, verso numerose destinazioni in Kazakistan e Asia centrale. Inoltre, in estate molti passeggeri vogliono fare visita ad amici e parenti nella regione”. Al di fuori del Kazakistan, tra le destinazioni più popolari per i passeggeri di Air Astana in partenza da Francoforte ci sono Tashkent, Bishkek e Dushanbe, nonché mete più lontane come Bangkok, Delhi, Pechino e Phuket. Oltre al servizio giornaliero da Francoforte ad Astana, Air Astana vola anche ogni mercoledì dalla metropoli a Uralsk (Oral), nel nord-ovest del Kazakistan.

IGOR SIKORSKY ISPIRA GENERAZIONI DI INNOVATORI NEL 134° ANNIVERSARIO DELLA SUA NASCITA – Lochkeed Martin informa: “Igor Sikorsky è arrivato in America come rifugiato, ha guidato la creazione della rotorcraft industry e ha stimolato il progresso ingegneristico. Dopo 100 anni, la aviation innovation company da lui creata ispira ancora coloro che lavorano qui. Sikorsky, una società Lockheed Martin, ha pubblicato un nuovo video per celebrare la vita del pioniere dell’aviazione iniziata il 25 maggio 1889 a Kiev. Il video presenta dipendenti Sikorsky passati e presenti che commentano il suo spirito innovativo che continua ad ispirarli, mentre perseguono i loro sogni sostenendo missioni militari e civili”. “Quando entri in Sikorsky, non ti senti come se fossi in una generica azienda”, ha detto Paul Lemmo, Presidente di Sikorsky. “Ci si sente parte di un’azienda innovativa che continua a voler portare avanti l’opera del suo fondatore. Ed è un incredibile onore farne parte”. “L’impatto di Igor Sikorsky sulla rotorcraft industry e sullo stato del Connecticut è stato profondo, comprese decine di migliaia di dipendenti che hanno abbracciato la visione di Igor presso le strutture dell’azienda nel Connecticut, le sedi in Florida, Texas e Alabama, nonché le operazioni internazionali in Polonia e Australia. L’azienda impiega attualmente più di 13.000 persone negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Sikorsky celebra il 100° anniversario della fondazione dell’azienda nel 1923, segnando i successi storici, conducendo eventi e condividendo contenuti sui social media che includono interviste con dipendenti attuali ed ex, filmati storici raramente visti, immagini e registrazioni audio”, prosegue Lockheed Martin. “Il jet potrebbe aver reso il mondo più piccolo. L’elicottero lo ha reso più grande consentendo all’umanità di vivere e lavorare in aree che sarebbero state inaccessibili a qualsiasi altro veicolo”, ha detto una volta Igor Sikorsky.

GE AEROSPACE ASSEGNA A SKYWEST AIRLINES LA LICENZA PER OPERARE IL 360 FOAM WASH SYSTEM – GE Aerospace ha assegnato a SkyWest Airlines, una consociata di SkyWest, Inc., una licenza tecnica per l’utilizzo del GE 360 Foam Wash system sui suoi CF34 aircraft engines, rendendo SkyWest il primo operatore nordamericano ad avere la licenza per operare il patented engine cleaning system. Le stime sono che 360 Foam Wash ha il potenziale per aiutare SkyWest Airlines a evitare fino a 13.900 tonnellate di emissioni di CO2 all’anno, sostituendo alcuni lavaggi con acqua con il foam wash per i motori CF34. “Siamo entusiasti dell’ultima engine wash technology di GE Aerospace, che ci aiuterà a portare avanti i nostri obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio e a migliorare le prestazioni del motore in tutta la nostra flotta”, ha affermato Joe Sigg, SkyWest’s vice president of maintenance. 360 Foam Wash di GE è un’alternativa al lavaggio ad acqua per la manutenzione del motore. Può aiutare a ripristinare le performance del motore, riducendo il consumo di carburante e migliorando il time on wing. Il processo prevede l’iniezione di una soluzione brevettata appositamente formulata che riduce l’accumulo di depositi nel motore, abbassando le engine exhaust temperatures e migliorando l’efficienza del compressore. “GE Aerospace è incredibilmente orgogliosa di vedere il nostro più grande CF34 operator, SkyWest Airlines, adottare il sistema GE 360 Foam Wash. La capacità di pulizia extra di 360 Foam Wash rispetto al lavaggio ad acqua per i motori CF34 può aiutare a mantenere la flotta di SkyWest Airlines in modo più efficiente”, ha affermato Flavio Gregorio, general manager of regional engines and services for GE Aerospace. La licenza è stata concessa a seguito di test tecnologici e formazione sulle apparecchiature. I tecnici di SkyWest Airlines possono ora eseguire questa nuova tecnica di pulizia da soli per mantenere la flotta di motori CF34 della compagnia aerea, che equipaggiano i suoi velivoli Embraer 175 e MHI CRJ700 e CRJ900. Foam Wash è approvato per l’uso su più programmi di motori GE, inclusi i modelli GE90, GEnx e CF34. Oggi, la linea di motori CF34, che comprende i modelli -3, -8 e -10, equipaggia più di 3.700 regional commercial aircraft.