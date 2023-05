Decarbonizzazione dell’aviazione: la European Commission sosterrà lo sviluppo di sustainable aviation fuels in tutto il mondo

La European Commission ha annunciato oggi il sostegno allo sviluppo di sustainable aviation fuels (SAF) nell’ambito dell’International Civil Aviation Organization (ICAO) Capacity building and Training for Sustainable Aviation Fuels programme (ACT-SAF).

In linea con l’impegno del Green Deal europeo per aiutare i paesi partner a decarbonizzare, il progetto sosterrà paesi selezionati con 4 milioni di euro. Il finanziamento andrà ad aumentare la produzione di SAF, gli studi di fattibilità e l’assistenza alla certificazione di questi carburanti.

Attuato dall’ICAO e dall’European Union Aviation Safety Agency (EASA), il progetto coinvolge 12 stati partner: Camerun, Egitto, Guinea Equatoriale, Etiopia, Gabon, India, Kenya, Mauritania, Mozambico, Ruanda, Senegal e Sud Africa. Questo elenco può essere ampliato in una fase successiva.

Adina Valean, European Commissioner for Transport, ha dichiarato: “Stimiamo che il mercato SAF creerà più di 200.000 posti di lavoro aggiuntivi nell’UE e prevediamo vantaggi simili per i paesi partner che aumenteranno la loro produzione di sustainable aviation fuels. L’UE continuerà a sostenere i suoi partner nel i loro sforzi di decarbonizzazione. Nessun paese deve essere lasciato indietro mentre portiamo l’aviazione globale in una nuova era”.

Juan Carlos Salazar, ICAO Secretary General, ha aggiunto: “Questo nuovo progetto risponde al consenso globale sulla necessità di intraprendere azioni concrete ora per ottenere una connettività aerea internazionale veramente sostenibile. L’accesso a fonti di energia più pulite sarà un prerequisito per raggiungere questo long-term global goal e tutti gli Stati hanno un ruolo da svolgere nella realizzazione di tale accesso attraverso nuove capacità di produzione e distribuzione”.

Il “Capacity Building for Sustainable Aviation Fuels eligible under CORSIA and in support of achieving net zero emissions by 2050” project è un passo importante verso un settore dell’aviazione più sostenibile e un pianeta più pulito. I sustainable aviation fuels hanno un grande potenziale per decarbonizzare l’aviazione. All’interno dell’UE, il ReFuelEU Aviation Regulation promuove l’aumento dell’uso di sustainable aviation fuel.

(Ufficio Stampa ICAO)