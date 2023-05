Wizz Air annuncia una nuova rotta da Catania a Malta con sei voli settimanali per la stagione estiva. I voli partiranno dal 1° luglio 2023 e saranno operati nei mesi di luglio e agosto. I biglietti sono già disponibili sul sito web di Wizz Air e tramite l’app WIZZ.

“Oltre alle cinque nuove rotte annunciate di recente da Catania, Wizz Air comunica ora il lancio dei voli per Malta, offrendo ai siciliani opportunità più comode e convenienti per raggiungere questa popolare destinazione. I voli saranno operati con l’aeromobile A321neo, il più sostenibile ed efficiente della sua categoria. Con questa nuova rotta Wizz Air rafforza la sua posizione di leader nell’aeroporto di Catania, offrendo in totale oltre 3 milioni di posti in vendita da e per la Sicilia.

Che si tratti di viaggi d’affari o di piacere, i clienti possono sempre migliorare il loro viaggio con l’opzione Wizz Priority che consente di usufruire del check-in e dell’imbarco prioritari e di portare in cabina un trolley extra. Inoltre, Wizz Air offre un’elevata flessibilità ai viaggiatori grazie al servizio WIZZ Flex. Aggiungendolo alla propria prenotazione, i passeggeri hanno un ulteriore livello di protezione e possono scegliere di viaggiare in una data diversa o verso una destinazione diversa, oltre ad avere la possibilità di cancellare il proprio volo fino a 3 ore prima della partenza, senza alcuna penale e ottenere il 100% della tariffa originale immediatamente rimborsata in credito aereo”, afferma Wizz Air.

Tamara Nikiforova, Corporate Communication Manager del gruppo Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo lieti di aggiungere un’altra rotta al nostro network a Catania, portando a 30 il numero totale di rotte WIZZ dalla base. Con 6 nuove rotte da Catania, 2 da Comiso, un aumento delle frequenze e il quarto aeromobile in arrivo nel prossimo inverno, Wizz Air rimane impegnata a migliorare la connettività per i suoi passeggeri in Sicilia con opportunità di viaggio più comode, convenienti e sostenibili”.

Catania – Malta – Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica, dal 1 luglio 2023.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)