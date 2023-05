EUROCONTROL e ICAO rafforzano la cooperazione per migliorare il tracciamento degli aeromobili in tutto il mondo

Oggi a Bruxelles, l’ICAO Secretary General Juan Carlos Salazar e l’EUROCONTROL Director General Raúl Medina hanno approfondito la cooperazione tra le due organizzazioni sul tema della sicurezza degli aircraft in distress.

La loro firma assegna a EUROCONTROL lo sviluppo e l’hosting di un Location of an Aircraft in Distress Repository (LADR) e di un Operational Control Directory (OPS CTRL). Entrambi svolgeranno un ruolo importante nell’assistere gli sforzi di soccorso, coordinando tutti gli attori interessati in caso di un aircraft in distress, supportando l’obiettivo finale di migliorare il tracciamento dell’aereo e identificare le situazioni di pericolo durante un volo, al fine di avviare un’operazione di soccorso tempestiva.

“Questo è un importante passo avanti nell’affrontare un’esigenza dell’aviazione globale e siamo lieti di supportare l’aviazione globale e il flying public”, ha dichiarato Raúl Medina, EUROCONTROL Director General. “Siamo pienamente impegnati a fornire e ospitare il LADR, un archivio basato sul Web che raccoglierà, memorizzerà e fornirà l’accesso all’ultima posizione nota di un aircraft in distress information. Grazie a LADR, le parti interessate saranno in grado di localizzare rapidamente un aircraft in distress, accelerando notevolmente le capacità cruciali di ricerca, salvataggio e recupero quando un’emergenza si trasforma in un incidente”.

LADR fa parte del Global Aeronautical Distress and Safety System (GADSS) che copre autonomous distress tracking equipment on aircraft airframes e sistemi e procedure migliorati per raccogliere e condividere le ultime informazioni sulla posizione nota dell’aeromobile. L’OPS CTRL faciliterà lo scambio di informazioni tra operatori aerei, fornitori di servizi di navigazione aerea e centri di coordinamento dei soccorsi.

“L’implementazione del LADR consentirà ai servizi di ricerca e soccorso di impiegare meglio le proprie risorse in modo tempestivo nei luoghi più efficaci, assistendo così nella loro missione per salvare vite umane”, ha osservato Juan Carlos Salazar, ICAO Secretary General. “L’opportunità di collaborare con EUROCONTROL su questo importante sviluppo per l’implementazione dell’ICAO GADSS concept riflette l’impegno dell’ICAO sia a cercare nuovi modi di lavorare con i partner, sia a concentrarsi sullo sviluppo del supporto all’implementazione per gli Stati”.

Il GADSS concept è stato sviluppato dall’ICAO, con l’aiuto di esperti mondiali ed europei in materia guidati da EUROCONTROL, a seguito di due high-profile incidents che hanno coinvolto aerei di linea scomparsi, innescando attività di ricerca complesse e molto costose: il crach dell’Air France flight 447 il primo giugno 2009 e la scomparsa del Malaysia Airlines flight 370 l’8 marzo 2014.

Il LADR consentirà l’invio di dati da parte di contributori accreditati al fine di garantire che tutte le informazioni relative alla posizione di un aircraft in distress da aeromobili adeguatamente equipaggiati siano archiviate e rese disponibili agli utenti. In caso di ‘aircraft in distress’, ovunque e in qualsiasi momento in tutto il mondo, LADR fornirà un unico punto di accesso alle informazioni richieste e informerà le parti interessate, compresi gli operatori aerei, i fornitori di servizi di navigazione aerea e di ricerca e soccorso, di un potenziale evento.

Una versione iniziale di LADR con funzionalità di base dovrebbe essere consegnata entro la fine del 2023 e una versione migliorata e potenziata conforme ai requisiti esistenti dovrebbe essere consegnata entro novembre 2024.

(Ufficio Stampa ICAO)