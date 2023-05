L’Airbus A220 inizia il demo tour in Southeast Asia

Airbus ha iniziato un tour dimostrativo nel sud-est asiatico con il suo A220. L’aereo è arrivato il 23 maggio al Langkawi International Airshow (LIMA 2023) in Malesia, dove è stato in mostra statica per il primo giorno della fiera, effettuando anche un volo dimostrativo per ospiti del settore e membri dei media.

“L’A220 è l’airliner più moderno nella sua categoria di dimensioni e trasporta da 100 a 160 passeggeri su voli fino a 3.450 miglia nautiche (6.400 km). Ciò consentirebbe servizi diretti non-stop tra due punti qualsiasi in Malesia e servizi regionali verso destinazioni lontane come Darwin e Perth in Australia, Medio Oriente, Tokyo e Seoul.

“L’A220 porta una riduzione del 25% del consumo di carburante e delle emissioni di carbonio rispetto agli aeromobili della generazione precedente di dimensioni simili. Ciò fornisce un contributo immediato agli obiettivi del settore per ridurre l’impatto dell’aviazione sull’ambiente.

Come tutti gli aeromobili Airbus, l’A220 è già in grado di operare con blend fino al 50% di Sustainable Aviation Fuel (SAF). Airbus punta ad avere tutti i suoi aeromobili in grado di operare con 100% SAF entro il 2030.

L’aereo esposto al LIMA 2023 è stato acquisito da Airbus in leasing da airBaltic. Presenta un layout confortevole con 148 posti in una single-class passenger cabin. Prima di volare a Langkawi, l’aereo ha fatto scalo a Kuching nel Sarawak, dove è stato rifornito con il 10% di SAF, fornito da Neste.

Dopo lo scalo a Langkawi, l’aereo proseguirà il suo tour per visitare Kuala Lumpur, Jakarta, Bangkok e Koh Samui”, afferma Airbus.

“L’A220 è disponibile in due versioni, con la -100 variant che offre tra 100 e 130 posti e la più grande -300 variant, che offre tra 130 e 160 posti in layout tipici. Ha la cabina, i sedili e i finestrini più grandi della sua classe, offrendo ai passeggeri un comfort superiore. Il velivolo è dotato di motori turbofan Pratt & Whitney PW1500G di ultima generazione.

Ad oggi, Airbus ha ricevuto 785 ordini per l’A220 e ha consegnato più di 260 aeromobili per questo programma”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)