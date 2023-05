Lufthansa Group raggiunge un accordo per l’acquisizione del 41% di ITA Airways

Deutsche Lufthansa AG ha raggiunto un accordo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano (MEF) per l’acquisizione di una partecipazione di minoranza nella compagnia di bandiera italiana ITA Airways (Italia Trasporto Aereo S.p.A.).

“Lufthansa otterrà una partecipazione del 41% in ITA per 325 milioni di euro attraverso un aumento di capitale.

Il capital contribution va quindi direttamente a vantaggio della compagnia. Nell’ambito dell’accordo, il MEF si è anche impegnato a un aumento di capitale di 250 milioni di euro in ITA. Inoltre, il MEF e Lufthansa hanno concordato opzioni per consentire un’eventuale acquisizione delle restanti azioni da parte di Lufthansa in un secondo momento. Il prezzo di acquisto delle restanti azioni sarà basato sullo sviluppo del business di ITA Airways.

La finalizzazione contrattuale dell’accordo è prevista a breve. L’acquisizione della quota di minoranza è subordinata all’approvazione delle autorità competenti. Alla chiusura di questa transazione, ITA Airways e Lufthansa Group dovrebbero iniziare immediatamente la loro collaborazione a livello commerciale e operativo. In qualità di network airline, ITA coopererà strettamente con Lufthansa Group per beneficiare delle sinergie di gruppo”, afferma Lufthansa Group.

“ITA Airways diventerà il quinto network carrier nel multi-brand and multi-hub system di Lufthansa Group. L’Italia rappresenta il mercato più importante al di fuori dei Paesi di origine del Gruppo e degli Stati Uniti. L’Italia è la terza economia europea in termini di prodotto interno lordo, con una forte economia orientata all’export. Questo è uno dei tanti motivi per cui i business travel da e per l’Italia sono importanti. Per i viaggiatori privati, il paese mediterraneo è una delle destinazioni leisure più popolari al mondo”, prosegue Lufthansa Group.

Carsten Spohr, Chief Executive Officer of Deutsche Lufthansa AG, afferma: “L’accordo di oggi porterà a una situazione vantaggiosa per l’Italia, ITA Airways e Lufthansa Group. Ed è una buona notizia per i consumatori italiani e per l’Europa, perché un ITA più forte rafforzerà la concorrenza nel mercato italiano. In quanto compagnia giovane con una flotta moderna e con il suo hub efficiente e in espansione a Roma, ITA è la soluzione perfetta per Lufthansa Group. A Milano, ITA serve un forte bacino di utenza che offre potenzialità di crescita. Come parte della Lufthansa Group family, ITA può trasformarsi in una compagnia aerea sostenibile e redditizia, collegando l’Italia con l’Europa e il mondo. Allo stesso tempo, questo investimento ci consentirà di continuare la nostra crescita in uno dei nostri mercati più importanti”.

“ITA Airways è stata fondata nel novembre 2020 e conta oggi circa 4.000 dipendenti. Con sede a Roma, la compagnia aerea accoglie più di 10 milioni di passeggeri all’anno e opera una moderna flotta di 66 aeromobili Airbus. L’hub di Roma Fiumicino è situato in posizione ideale per diversificare ulteriormente il network di ITA verso l’Africa e l’America Latina, offrendo ai propri clienti una migliore connettività con l’emisfero australe. Attualmente ITA serve 64 destinazioni: 21 rotte domestiche, 33 internazionali e 10 intercontinentali.

Come parte di Lufthansa Group, ITA rimarrà una compagnia aerea autonoma con una propria gestione e una forte brand identity , in linea con la multi-hub, multi-brand and multi-AOC strategy di successo di Lufthansa Group. Allo stesso tempo, ITA può beneficiare delle sinergie del Gruppo, come l’accesso al partner network, central revenue management e l’utilizzo dei canali di vendita e marketing globali di Lufthansa Group.

Per garantire che la crescita di ITA sia sostenibile, Lufthansa Group intende estendere il trasporto intermodale per il feeder traffic all’interno dell’Italia. A tal fine, Lufthansa Group ha firmato lo scorso febbraio un Memorandum of Understanding con Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Obiettivo della partnership è quello di trasportare sempre più passeggeri in Italia con collegamenti ferroviari da e per i rispettivi scali aerei nei vari aeroporti italiani. Lufthansa Group gestisce già programmi di cooperazione intermodale simili nei suoi home markets, tra cui Deutsche Bahn, Austrian ÖBB e Swiss Federal Railways“, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)