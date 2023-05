Eve Air Mobility porta avanti la eVTOL testing phase e completa lo sviluppo dell’Urban Air Traffic Management Prototype

Eve Air Mobility (“Eve”) ha annunciato che l’azienda continua a portare avanti la sua electric vertical take-off and landing (eVTOL) testing phase, mentre continua a fare passi da gigante verso le pietre miliari del programma. I vari test eseguiti durante questa fase fanno parte dell’approccio di Eve per migliorare ulteriormente la maturità della sua tecnologia eVTOL, per fornire il miglior prodotto al mercato.

“Siamo molto soddisfatti delle nostre attività di sviluppo del programma fino ad oggi e stiamo facendo ottimi progressi mentre ci muoviamo verso la selezione dei fornitori primari e finalizziamo la definizione dell’architettura dei nostri sistemi aeronautici”, ha affermato Alice Altissimo, vice president of program management and operation of Eve. “Continuiamo a investire e il nostro team sta lavorando con l’obiettivo di sviluppare un velivolo maturo per la certificazione e l’entrata in servizio nel 2026”.

“Eve ha completato i propeller tests sul suo propeller rig in Brasile, per misurare le prestazioni aerodinamiche e le proprietà sonore per la modellazione e lo sviluppo. Il numero e le caratteristiche complessive delle pale (torsione, forma, ecc.) sono fondamentali per definire le vibrazioni, il carico e il profilo sonoro, nonché i requisiti energetici dell’eVTOL. I nostri ingegneri hanno testato più modelli per migliorare l’efficienza, ridurre l’impatto acustico e i costi operativi.

L’azienda ha anche recentemente iniziato a testare i suoi vertical lift rotors a bordo di una nuova custom truck-mounted platform. Il mobile testbed è stato progettato appositamente per valutare le performance dei rotori durante la fase di transizione del volo. Il nostro team di ingegneri ha già iniziato a testare e raccogliere dati sulle caratteristiche aerodinamiche dei rotori nel volo in avanti. L’eVTOL di Eve presenta una lift+cruise configuration, con rotori dedicati per il volo verticale e ali fisse per volare in crociera, senza componenti necessari per cambiare posizione durante il volo. Questa configurazione favorisce la sicurezza, l’efficienza, l’affidabilità e la certificabilità, riducendo al contempo i costi operativi e i costi aggiuntivi di manutenzione, riparazione e revisione”, afferma Eve.

“I risultati dei test in galleria del vento recentemente completati dall’azienda, insieme ai risultati dei propeller and truck-mounted rig, vengono utilizzati per aumentare la fedeltà del flight simulator e del fly-by-wire system. Eve sta inoltre utilizzando gli apprendimenti dai calcoli CFD (Computational Fluid Dynamics) migliorati in corso per maturare l’analisi della transizione tra le fasi di volo stazionario e di crociera, tra gli altri strumenti.

Eve prevede di concludere la selezione dei principali equipment suppliers nella prima metà del 2023 e di iniziare l’assemblaggio del primo prototipo eVTOL su vasta scala durante la seconda metà del 2023, seguito dalla campagna di test nel 2024. L’eVTOL di Eve dovrebbe essere certificato ed entrare in servizio nel 2026″, conclude Eve.

Eve completa lo sviluppo del suo Urban Air Traffic Management Prototype

Eve Air Mobility (“Eve”) ha annunciato oggi il completamento del suo Urban Air Traffic Management Prototype (Urban ATM). Il prototipo si concentra su concetti e servizi essenziali per supportare l’introduzione e la scalabilità delle Urban Air Mobility (UAM) operations. Eve sta ora avviando il commercial product development delle Urban ATM solutions, per garantire il successo dell’UAM airspace integration.

“L’Urban ATM prototype è stato inizialmente testato durante la Chicago Simulation Experience di Eve lo scorso autunno, per supportare la convalida degli Urban ATM concepts e l’integrazione dell’UAM nell’ecosistema. La simulazione, che ha utilizzato gli elicotteri come sostituto degli eVTOL, ha eseguito test della Urban ATM technology in combinazione con simulating ground services, infrastructure and equipment requirements, vehicle and passenger journeys. La simulazione ha fornito a Eve un feedback essenziale per far progredire lo sviluppo delle sue commercial Urban ATM solutions, attraverso le quali i clienti potranno usufruire di traffic management services su misura che soddisfano le loro esigenze e ottenere operazioni efficienti e ottimizzazioni delle risorse”, afferma Eve.

“La Advanced Air Mobility ha il potenziale per sbloccare nuove significative opzioni di trasporto e opportunità economiche per la società. Eve riconosce che questi sviluppi devono essere rivisti per la sicurezza e l’unificazione con il current airspace ecosystem per evitare potenziali sfide logistiche”, ha affermato Andre Stein, co-CEO di Eve. “Offrendo soluzioni complete, la nostra tecnologia Urban ATM fornirà servizi di gestione del traffico critici che saranno essenziali per affrontare queste preoccupazioni. L’Urban ATM di Eve svolgerà un ruolo chiave nel consentire la scalabilità del global UAM market e ha un design incentrato sul cliente, per affrontare i punti deboli delle operazioni future”.

“Eve si sta impegnando con Atech, Embraer’s Air Traffic Control technology and system integrator company, per supportare lo sviluppo della Urban ATM software solution. Eve sfrutterà l’esperienza di Atech nello sviluppo di aviation-grade products per ATM systems in Brasile. Per consentire l’adozione del prodotto, Eve sta sfruttando le partnership con organizzazioni chiave per condividere conoscenze e molteplici punti di forza, che daranno potere alle parti interessate. Le partnership stabilite finora includono Halo Aviation, BLADE India, Skyway, Bluenest, Volatus e Ferrovial. Eve ha condotto gruppi consultivi con questi partner per garantire che lo sviluppo del suo software sia in linea con le loro esigenze e massimizzerà il valore potenziale di Urban ATM per le loro operazioni.

La società continua inoltre a collaborare con le autorità di regolamentazione, i fornitori di servizi di navigazione aerea, gli operatori di flotte, gli sviluppatori di vertiport, gli aeroporti e altre UAM ecosystems stakeholders nelle Americhe, in Europa e nell’Asia del Pacifico, per far progredire i concetti e iniziare a sviluppare la tecnologia per supportare le operazioni iniziali e lo sacaling di UAM operations da una prospettiva ATM“, conclude Eve.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)