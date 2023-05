News Brevi – 26.05.2023

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA DA LECCE A PALERMO CON VELIVOLO FALCON 50 DEL 31° STORMO – Oggi, 26 maggio, si è svolto un trasporto sanitario d’urgenza con un Falcon 50 dell’Aeronautica Militare, decollato dall’aeroporto militare di Lecce nel primo pomeriggio verso l’aeroporto di Palermo Punta Raisi, a favore di un uomo di 47 anni, accompagnato dall’equipe medica dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce e dalla moglie. Il volo d’urgenza, richiesto dalla Prefettura di Lecce, è stato immediatamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, attraverso i velivoli che la Forza Armata tiene prontu, 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno per questo genere di necessità. Dopo le operazioni di imbarco, effettuate dall’equipaggio del 31° Stormo di Ciampino, il velivolo è decollato verso l’aeroporto di Palermo. All’arrivo il paziente è stato trasferito sull’ambulanza, che si è diretta immediatamente verso l’Ospedale “ISMETT- Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione” di Palermo, dove l’uomo è stato ricoverato. Il velivolo militare ha fatto poi rientro all’aeroporto di Ciampino, dove ha ripreso il servizio di prontezza operativa. Attraverso i suoi Reparti di Volo, l’Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, come accaduto in questo caso, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia che proprio in questi giorni sono costantemente impegnati nel supporto della popolazione dell’Emilia-Romagna duramente colpita dalla forte alluvione (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

DASSAULT AVIATION NELLA TOP 2023 LIST DEI LEADER DELL’INNOVAZIONE IN FRANCIA – Dassault Aviation occupa un posto di rilievo nel first 2023 ranking of France’s Innovation Leaders. Realizzata dal quotidiano Les Echos e da Statista, un istituto di ricerca indipendente, questa classifica evidenzia il know-how e le strategie attuate dalle aziende più innovative della Francia. La classifica è composta dalle aziende con i punteggi più alti sui 3 pilastri della metodologia: product innovation, process innovation and innovation culture.

DASSAULT LANCIA LA DASSAULT AVIATION SCHOOL OF MECHANICS PRESSO L’ARGONAY SITE – Il progetto École de la Mécanique Dassault Aviation (EMDA) avviato nel 2° trimestre 2022 si è concretizzato lunedì 17 aprile 2023 ad Argonay, con l’arrivo della prima sessione di 6 apprendisti con contratto di professionalizzazione. “Questo è un tailor-made training program progettato dai nostri team per soddisfare le nostre esigenze di reclutamento e si svolgerà 1 o 2 volte l’anno. Della durata di 6 mesi e alternando corsi teorici e pratici, la formazione è erogata da formatori interni e organizzazioni partner: AFPI-Etudoc e IMAA”, afferma Dassault Aviation.

EMIRATES PARTNER DEL ROLAND GARROS PER L’UNDICESIMO ANNO CONSECUTIVO – Emirates torna in azione come Official Airline and Premium Partner of Roland-Garros 2023 per l’undicesimo anno consecutivo. Partner di lunga data del Roland-Garros dal 2013, la compagnia aerea ha recentemente rinnovato il suo impegno come Premium Partner del Grand Slam fino al 2027. Il principale evento su terra battuta si svolgerà dal 28 maggio all’11 giugno 2023 allo Stade Roland-Garros. Boutros Boutros, Divisional Senior Vice President, Corporate Communications, Marketing and Brand, Emirates, ha dichiarato: “Siamo lieti di tornare sui campi in terra battuta per il nostro undicesimo anno consecutivo. Il Roland-Garros è uno dei tornei più prestigiosi nel mondo del tennis ed Emirates è molto orgogliosa della nostra associazione di lunga data con l’evento, con lo sport e con la Francia. In qualità di compagnia aerea globale, ci impegniamo a sostenere eventi di livello mondiale che uniscono le persone e mettono in mostra l’eccellenza, e Roland-Garros fa proprio questo. Non vediamo l’ora di vivere un altro anno entusiasmante sui campi e di avvicinare all’azione i fan di ogni angolo del mondo”. Emirates si metterà in contatto con gli appassionati di tennis quest’anno attraverso una serie di “fly better” initiatives. La partnership di lunga data di Emirates con il Roland-Garros è iniziata nel 2013. La compagnia aerea è diventata Premium Partner del Grand Slam nel 2018 e la compagnia aerea gode di una presenza significativa durante tutto il torneo, incluso il branding sul campo centrale Philippe-Chatrier e sui campi Suzanne-Lenglen e Simonne-Mathieu. Emirates è Official Airline and Premier Partner of the ATP World Tour. Il tennis portfolio della compagnia aerea include alcuni degli eventi di più alto profilo al mondo, tra cui tre dei quattro Grand Slam e altri 60 tornei nel corso dell’anno. Emirates serve la Francia da oltre 30 anni. La compagnia serve attualmente il paese con 21 voli settimanali per Parigi, 7 voli settimanali per Lione e 7 voli settimanali per Nizza, con l’iconico A380 che tornerà in città il 1° giugno 2023. L’ampia rete della compagnia aerea di 140 destinazioni offre ai clienti francesi l’accesso a una serie di collegamenti successivi verso l’Asia, l’Oceano Indiano, il Medio Oriente, l’Africa e l’Australasia. Emirates è anche Official Main Sponsor dell’Olympic Lyonnaise (OL); Worldwide Partner of Rugby World Cup 2023 in France; proud sponsor dell’UAE Team Emirates, che parteciperà al Tour De France.

EMIRATES: PROMOZIONE CON UN PERNOTTAMENTO GRATUITO IN HOTEL – Emirates ha annunciato una nuova offerta per i viaggiatori che intendono visitare Dubai quest’estate. A partire dal 22 maggio all’11 giugno 2023, le persone che acquistano un biglietto di andata e ritorno Emirates in First Class o Business Class o fanno scalo a Dubai, potranno godere di un soggiorno gratuito di due notti presso il 25hours Hotel Dubai One Central. Mentre coloro che viaggiano in Premium Economy Class o Economy Class possono godere di un soggiorno gratuito di una notte al Novotel World Trade Centre, Dubai. L’Hotel Dubai One Central a 5* è situato proprio accanto all’iconico Museum of the Future di Dubai. Il Novotel World Trade Centre è situato all’interno del Dubai International Convention and Exhibition Centre (DWTC), proprio nel cuore della città. Questa offerta speciale è valida per tutti i biglietti di andata e ritorno o con scalo a Dubai per più di 24 ore, per le date di viaggio comprese tra il 26 maggio 2023 e il 31 agosto 2023. L’offerta è disponibile per le prenotazioni effettuate su emirates.com, il call center Emirates, centre or ticket offices e tramite agenzie di viaggio partecipanti, effettuate almeno 96 ore prima dell’arrivo dei passeggeri. Attualmente Emirates offre voli per Dubai da oltre 130 destinazioni in sei continenti. Per ulteriori informazioni, visitare emirates.com. I biglietti possono essere acquistati su emirates.com, presso l’ufficio vendite Emirates, tramite agenzie di viaggio o agenzie di viaggio online. Info su: https://www.emirates.com/it/italian/special-offers/enjoy-your-first-nights-in-dubai-on-us/.

RIAPRE L’ESPACIO IBERIA A MADRID – L’Espacio Iberia apre le sue porte nel cuore di Madrid, a soli 300 metri dalla Puerta del Sol. I clienti della compagnia aerea e il pubblico in generale potranno vivere l’esperienza Iberia e scoprire le sue ultime novità, oltre a prendere parte a varie attività e a un simulatore di volo. I visitatori dell’Espacio Iberia potranno assaporare l’esperienza a bordo dei voli Iberia, assaggiare i pasti della compagnia aerea e persino provare le uniformi storiche indossate dal personale della compagnia. L’Espacio Iberia si trova in Calle Maestro Victoria, 3, ed è aperto tutti i giorni dalle 12 alle 21, festivi compresi, da oggi fino al 1° luglio. All’Espacio Iberia è stata ricreata la cabina di un aeromobile A350, con due posti Business, quattro posti Premium Economy e altri quattro posti Economy, dove i clienti e il pubblico in generale possono vivere l’esperienza offerta a 30.000 piedi. Lì avranno la possibilità di gustare i nuovi pasti offerti a bordo, godendosi il comfort dei posti nelle cabine Business, Premium Economy ed Economy. Potranno assaggiare i pasti di bordo, preparati quotidianamente da DO&CO nelle loro cucine e basati sulla ricchezza della dieta mediterranea, con materie prime di alta qualità e prodotti locali di stagione. L’Espacio Iberia ospiterà numerosi eventi con personaggi di discipline diverse come lo sport, letteratura e moda. Nell’Espacio Iberia si terranno diverse degustazioni di vini ogni settimana, in cui un sommelier del Wine Club si occuperà di condividere con i visitatori tutti i segreti di ogni vino. Per gli amanti della birra, ci saranno anche degustazioni guidate da un sommelier di birra. Inoltre, tre volte alla settimana ci sarà un evento di show cooking, in cui il fornitore di catering di Iberia, DO&CO, condividerà gli aspetti unici della preparazione dei pasti a bordo di un aereo. Poiché la capacità è limitata, è consigliabile prenotare queste attività in anticipo. Le prenotazioni possono essere effettuate online (espacio.iberia.com) o alla reception di Espacio Iberia. Saranno esposti tutti gli abiti che lo staff di Iberia ha indossato nella storia della compagnia aerea. I visitatori potranno provarli tutti e, se caricheranno le loro foto su IG Stories, parteciperanno all’estrazione di due voli in Business Class per New York. All’Espacio Iberia ci sarà anche un piccolo store.

IBERIA CELEBRA IL 60° ANNIVERSARIO DEL VOLO A CORUNA – MADRID – Iberia celebra il 60° anniversario del volo A Coruña – Madrid. “Il 25 maggio 1963 un aereo Aviaco – all’epoca filiale di Iberia – atterrò per la prima volta ad A Coruña, con 44 passeggeri e 6 membri d’equipaggio, proveniente da Madrid. Più di cinquantamila persone vennero all’aeroporto per vivere un momento così importante, raccontano le cronache dell’epoca. Aviaco (che in seguito divenne parte del Gruppo Iberia) offrì allora tre voli settimanali tra Madrid e La Coruña. Quell’anno, 8.500 passeggeri transitarono per l’aeroporto. Iberia offre questo mese di maggio 28 frequenze settimanali tra A Coruña e Madrid, che aumenteranno a 31 a giugno. L’orario copre l’intera giornata, con l’obiettivo che i clienti possano scegliere quello più adatto alle loro esigenze, per andare e tornare in giornata o per collegarsi con le oltre 100 destinazioni internazionali che Iberia offre da Madrid, sia europee, sia a lungo raggio”.

EASA: NPA SULLE OPERAZIONI NEL SES AIRSPACE – L’EASA ha pubblicato una proposta di regolamentazione per consentire e supportare le operazioni nel single European sky (SES) airspace. Il Notice of Proposed Amendment (NPA) 2023-04 affronta due diversi argomenti: l’uso dell’airborne collision avoidance system (ACAS) Xa e l’uso armonizzato di performance-based navigation (PBN) specifications for oceanic operations. La proposta consente l’uso di ACAS Xa nello spazio aereo SES, come una delle soluzioni SESAR (Single European Sky ATM Research) che è stata standardizzata e adottata come standard dell’ICAO. Le modifiche proposte all’ACAS X recepiscono le relative ICAO Standards and Recommended Practices (SARPs), migliorando l’armonizzazione e introducendo miglioramenti operativi e di sicurezza. Questo NPA propone inoltre modifiche ai requisiti di utilizzo dello spazio aereo nel regolamento (UE) 2018/1048 per recepire ulteriori ICAO PBN specifications in supporto di oceanic and remote continental operations, in particolare le specifiche RNP 4 e RNAV 10. Questa proposta garantirebbe un’effettiva transizione verso un PBN operational environment nel SES airspace. La proposta è aperta ai commenti pubblici fino al 28 agosto 2023.

SWISS NOMINA MARTIN KNUCHEL NUOVO HEAD OF CABIN CREW – Swiss International Air Lines (SWISS) ha nominato Martin Knuchel nuovo Head of Cabin Crew. Assumerà le sue nuove funzioni il 1° luglio 2023. Nella sua nuova funzione, Knuchel sarà responsabile generale di circa 3.600 SWISS cabin crew members, il più grande gruppo di personale all’interno della compagnia, insieme al suo Cabin Crew Management team. Riporterà direttamente al CEO, Dieter Vranckx. Martin Knuchel, che ha 57 anni, è attualmente Head of Crisis, Emergency & Business Continuity Management per Lufthansa Group Airlines. In precedenza ha ricoperto vari incarichi, comprese cabin management functions, sia presso SWISS che presso Swissair. Ha iniziato la sua lunga carriera nell’aviazione nel 1995, quando è entrato a far parte di Swissair come cabin crew member. Ancora oggi vola regolarmente come maître de cabine SWISS. “La guida del nostro cabin crew corps è una funzione vitale all’interno della nostra organizzazione SWISS”, afferma il CEO, Dieter Vranckx. “Con la sua lunga e ampia esperienza sia in cabin management che in altre aree della nostra compagnia, Martin Knuchel è ideale per questa posizione impegnativa. Le trattative chiave su un nuovo contratto collettivo di lavoro e le migliaia di nuovi cabin crew members che stiamo assumendo solo quest’anno sono solo due dei grandi temi all’ordine del giorno. Auguro a Martin Knuchel ogni successo e soddisfazione nella sua nuova veste”. Martin Knuchel succede a Reto Schmid, che ha deciso di affrontare una nuova sfida professionale dopo sette anni nella posizione. “Vorrei anche cogliere l’occasione per ringraziare Reto Schmid per tutto il suo lavoro, servizio e impegno, e per augurargli tutto il meglio per il futuro”, aggiunge Dieter Vranckx.

BOEING: MESSAGGIO DEL CEO SULL’EQUITY, DIVERSITY & INCLUSION REPORT – Il presidente e CEO di Boeing, David Calhoun, ha condiviso un messaggio con i dipendenti: “Ogni giorno collaboriamo in tutto il mondo a supporto dei nostri prodotti, servizi e vari progetti. Attraverso questo lavoro, una delle cose più importanti che possiamo fare è garantire che ogni compagno di team si senta apprezzato e ascoltato mentre coltiviamo una cultura che si impegna a includere l’altro. In tutta la nostra azienda continuiamo a fare progressi nel promuovere la rappresentanza e l’inclusione, come delineato nel Global Equity, Diversity & Inclusion Report 2023. Questo rapporto, pubblicato oggi, è il modo in cui ci riteniamo responsabili. Siamo sulla buona strada per realizzare le aspirazioni di Boeing per il 2025 e ci impegniamo a fare di più. Diversi fattori hanno guidato i progressi lo scorso anno e rimarranno componenti chiave della nostra strategia in futuro. Abbiamo assunto circa 23.000 dipendenti nel 2022 con pratiche di assunzione eque, contribuendo a garantire che i membri del team riflettessero la diversità delle comunità in cui operiamo. Le donne e le minoranze razziali ed etniche statunitensi sono ora più rappresentate a quasi tutti i livelli, comprese le posizioni dirigenziali, manageriali, ingegneristiche, professionali. Anche se in queste aree raggiungiamo e talvolta superiamo le medie del settore, stiamo alzando l’asticella. Come parte del nostro impegno a costruire una pipeline di talenti diversificata, continuiamo a supportare la nostra popolazione veterana, la comunità LGBTQIA+ e coloro che all’interno della nostra forza lavoro hanno una disabilità. Le nostre abitudini Seek, Speak & Listen stanno aiutando i compagni di team a cercare e risolvere i problemi prima che diventino problemi, parlare per condividere idee o dubbi e ascoltare attentamente per agire quando necessario. C’è ancora molto lavoro da fare, ma insieme stiamo costruendo un brillante futuro per Boeing”.

EMBRAER ANNUNCIA IL SUO NUOVO CHIEF COMMERCIAL OFFICER FOR DEFENSE & SECURITY INTERNATIONAL BUSINESS – A seguito della nomina di Bosco da Costa Junior a Presidente e CEO di Embraer Defence & Security nel novembre 2022, Embraer rafforza la sua leadership per accelerare l’internazionalizzazione della sua Defense unit, basandosi sull’ottimo momento del C-390 Millennium e dell’A-29 Super Tucano nel mercato globale. Oggi Embraer ha annunciato la nomina di Frederico Lemos alla posizione di Chief Commercial Officer (CCO) for international businesses of Embraer Defense & Security. Bosco da Costa Junior mantiene la leadership commerciale per Brasile e America Latina, oltre al ruolo di CEO. Lemos entrerà in carica il 1 giugno e avrà sede a Lisbona, in Portogallo. “Frederico ha contribuito notevolmente al successo di Embraer Defence & Security. Durante i suoi otto anni come Sales Vice-President in Europe and the Middle East, è stato responsabile di campagne chiave per la nostra attività, come il KC-390 in Portogallo”, ha affermato Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO, Embraer Defence & Security. “Sono molto lieto di avere ancora una volta la competenza e il supporto di Frederico per eseguire la strategia di internazionalizzazione di Embraer Defence & Security”. “Sono entusiasta di rientrare in Embraer Defence & Security come Chief Commercial Officer. Embraer ha una comprovata esperienza nello sviluppo, fornitura e supporto di soluzioni di difesa capaci ed efficienti. Il C-390 Millennium e l’A-29 Super Tucano stanno dimostrando il loro valore operativo ogni giorno, generando allo stesso tempo solide opportunità che sostengono la crescita del business”, ha affermato Frederico Lemos. “Sono onorato di lavorare con l’eccezionale team di professionisti di Bosco ed Embraer in tutto il mondo, affrontare le esigenze e le sfide delle forze armate internazionali e contribuire al successo di Embraer”.