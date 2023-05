Boeing e ST Engineering firmano un P-8 Sustainment MoU

Boeing ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con ST Engineering per delineare potenziali aree di collaborazione in systems integration, training, local parts distribution, support and sustainment work per il P-8A Poseidon.

“Boeing e ST Engineering hanno identificato opportunità di collaborazione in una serie di aree e le esploreranno in modo più dettagliato, incluso lo sviluppo congiunto di un P-8 service center a Singapore, con la fornitura di ingegneri e aircraft maintenance technicians per supportare maintenance and engineering services.

Il P-8A è un long-range, multi-mission aircraft che offre antisubmarine warfare, anti-surface warfare, intelligence, surveillance and reconnaissance, humanitarian assistance and disaster relief capabilities”, afferma Boeing.

“Il P-8A, un derivato militare del 737-800 Next-Generation, combina performance e affidabilità superiori con un advanced mission system che garantisce la massima interoperabilità. Con oltre 160 velivoli in servizio, il P-8 ha effettuato più di 600.000 ore di volo senza incidenti in tutto il mondo.

I militari che operano o hanno selezionato il P-8 includono U.S. Navy, United Kingdom Royal Air Force, Royal Australian Air Force, Royal New Zealand Air Force, Indian Navy, Royal Norwegian Air Force, Republic of Korea Navy e German Navy”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing)