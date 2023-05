News Brevi – 29.05.2023

AERONAUTICA MILITARE: SOCCORSO SU NAVE DA CROCIERA – Si è concluso ieri intorno alle ore 17:30 l’intervento di un elicottero HH-139B dell’Aeronautica Militare che ha recuperato un uomo di 55 anni, colto da un malore mentre si trovava a bordo della nave da crociera Europa Palace, al largo delle coste di Trapani in Sicilia. La richiesta di intervento, arrivata dal 12° MRSC- Maritime Rescue Sub Center- di Palermo, è stata coordinata dal Rescue Coordination Centre del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), il centro di comando e controllo dell’Aeronautica Militare dal quale vengono gestite tutte le attività operative di questo genere. L’elicottero, uno degli assetti della Forza Armata sempre pronti al decollo sul territorio nazionale anche per questo genere di interventi, si è immediatamente alzato in volo dall’aeroporto militare di Trapani Birgi, sede dell’82° Centro SAR (Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) del 15° Stormo, verso l’Ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani per imbarcare l’equipe medica. Raggiunta la nave, un aerosoccorritore dell’Aeronautica Militare ha recuperato l’uomo calandosi con il verricello di soccorso, strumento indispensabile laddove, come in questo caso, non sia possibile atterrare. Una volta terminato in sicurezza l’imbarco, l’elicottero si è diretto presso l’Ospedale di Sant’Antonio Abate di Trapani dove ha affidato il paziente alle cure dei sanitari. Concluso il soccorso, l’equipaggio militare ha fatto rientro alla base militare di Trapani, dove ha ripreso il servizio di prontezza di ricerca e soccorso. L’82° Centro SAR è uno dei Reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche severe. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7500 persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e la lotta agli incendi (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

CENTENARIO AERONAUTICA MILITARE: A GENOVA LA CONFERENZA ‘CENT’ANNI IN VOLO: COMPETENZA AEROSPAZIALE E MOTORE DI SVILUPPO TECNOLOGICO” – Giovedì 25 maggio, a Genova, nella splendida cornice del Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, a conclusione degli eventi celebrativi che il Comune di Genova ha dedicato al Centenario dell’Aeronautica Militare, in collaborazione con l’Associazione Arma Aeronautica-Aviatori d’Italia, si è tenuta la conferenza “Aeronautica Militare: competenza aerospaziale e motore di sviluppo tecnologico (1923-2023)”. Alla conferenza hanno preso parte il Sindaco di Genova Marco Bucci, il Comandante della 1a Regione Aerea Generale S.A. Francesco Vestito, il presidente nazionale Associazione Arma Aereonautica generale Ris. Giulio Mainini, il rettore dell’l’Università degli Studi di Genova Federico Delfino. Tra i presenti numerose autorità civili e militari tra cui la senatrice Roberta Pinotti. Il convegno, sviluppato attraverso tre panel ed organizzato dalla AAA Sezione di Genova presieduta dal Generale Ris. Salvatore Gagliano, ha riunito qualificati esponenti istituzionali, dell’industria e dell’università che, con i loro interventi, hanno tracciato un fil rouge sul percorso che ha caratterizzato in questo primo secolo di vita, lo sviluppo dell’Aeronautica Militare e della tecnologia a questa collegata. Sono stati forniti, inoltre, stimolanti elementi sulle prospettive delle sfide che ci attendono nel campo aerospaziale. Nel primo sono stati affrontati gli arbori del percorso virtuoso di uomini e imprese liguri nell’ambito dell’aviazione, durante il quale sono intervenuti i generali dell’aeronautica in riserva, Vincenzo Camporini e Alberto Rosso, Lorenzo Fiori della Fondazione Ansaldo e Gregory Alegi di Uni Luiss. Nel secondo panel, invece, sono stati approfonditi gli elementi culturali che hanno caratterizzato il periodo compreso tra il novecento ed il 2000, con gli interventi di Maria Grazia Bella dello Stato Maggiore dell’Aeronautica, dei professori di UniGe Alessandro Ferraro e Leo Lecci. In conclusione il panel che ha visto protagonista l’intervento da remoto di Massimo Tammaro, tenente colonnello in riserva. Il Generale S.A. Francesco Vestito, durante il suo intervento ha evidenziato: “Questa conferenza, grazie ai qualificati e appassionati relatori rappresenta un’occasione per affrontare e approfondire le tematiche legate al potere aerospaziale, alla strategia della policy da sviluppare nella quarta dimensione, passando per le sfide del futuro legate all’innovazione ed alla tecnologia. Queste sono materie sempre più correlate alle strette e virtuose sinergie tra realtà della Difesa, il mondo dell’industria e quello della ricerca e dello sviluppo. La nostra visione è quella di avere un’Aeronautica Militare spiccatamente tecnologica, ancora più snella, agile, reattiva e capace. Questo lo possiamo fare solo esplorando continuamente i nuovi orizzonti tecnologici e scientifici necessari per utilizzare tecnologie sempre più innovative che ci permettano di guardare avanti, al domani, ed essere pronti a restare rilevanti al mutare dei rischi e delle minacce”. Il convegno è terminato con una tavola rotonda, che volgendo lo sguardo al futuro è stata dedicata al progresso tecnologico e alla competenza aerospaziale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IBERIA E IBERIA CARDS OFFRONO UN NUOVO METODO DI PAGAMENTO A RATE – Iberia ha lanciato un nuovo sistema di finanziamento in modo che i suoi clienti possano pagare i loro voli in comode rate nel modo più semplice e veloce. L’obiettivo è offrire flessibilità ai clienti nell’acquisto dei biglietti grazie a una modalità di pagamento rateale. Iberia, di pari passo con Iberia Cards, si unisce così alla crescente tendenza dei metodi di pagamento BNPL (Buy Now, Pay Later) nel settore dei viaggi e diventa la prima compagnia aerea spagnola a implementare questa opzione di pagamento proprietaria. I viaggiatori che acquistano i loro voli tramite iberia.com potranno finanziare acquisti fino a 10.000 euro in un processo semplice e veloce. La richiesta di finanziamento viene effettuata in meno di un minuto e in soli tre passaggi. L’unico requisito è compilare le informazioni di base del cliente e quindi scegliere il piano di rateizzazione più adatto alle proprie esigenze. Il pagamento a rate consentirà ai passeggeri Iberia di suddividere il costo totale dei loro biglietti in comode rate durante il periodo selezionato (3, 6, 9 o 12 mesi). Questa soluzione integrerà diversi fornitori di finanziamento, in modo che i clienti della compagnia aerea spagnola ottengano sempre l’opzione migliore, mantenendo l’esperienza Iberia. Il servizio è offerto attraverso l’intermediazione della partecipata finanziaria Iberia Cards e attualmente conta leader nel settore dei finanziamenti come SeQura e Aplazame, anche se sono in fase di valutazione nuovi provider per ampliare l’offerta di finanziamento. Iberia Cards dispone di una piattaforma “multi-lender”, progettata appositamente per questo progetto, che le consente di offrire prezzi più competitivi. Una volta autorizzata, la richiesta viene reindirizzata direttamente alla pagina di conferma della prenotazione su iberia.com. Al momento, questa nuova modalità di pagamento rateale BNPL è disponibile in Spagna e, in futuro, è prevista l’estensione ad altri Paesi come Italia, Francia, Germania e Belgio.

QATAR AIRWAYS, OFFICIAL AIRLINE DELL’ UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP, CONCLUDE LA STAGIONE 2023 – Qatar Airways, Official Airline Partner of the United Rugby Championship (URC), ha concluso la sua partecipazione alla stagione 2023 all’URC Grand Final il 27 maggio. Per celebrare ulteriormente la partita, la compagnia aerea ha lanciato un concorso sui social media in cui i vincitori sono stati invitati a provare il servizio best-in-class di Qatar Airways tramite biglietti di ospitalità VIP e hanno ricevuto in regalo una maglia Munster autografata. Inoltre, Qatar Airways ha offerto ai tifosi di rugby uno sconto fino al 15% sui voli entrando a far parte del Privilege Club della compagnia aerea. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “In qualità di orgoglioso partner dello United Rugby Championship, ci impegniamo a migliorare l’esperienza per i fan di tutto il mondo. Il rugby è uno sport amato a livello globale e siamo entusiasti di offrire maggiori opportunità ai fan di vedere in azione le loro squadre preferite. La nostra crescente partnership con lo United Rugby Championship sottolinea la nostra dedizione alla promozione dello sport e alla creazione di momenti indimenticabili per gli appassionati di rugby”. In collaborazione con URC, la compagnia aerea ha collegato due emisferi aiutando i fan a raggiungere l’URC Grand Final, facilitando i collegamenti globali. In Sud Africa, la compagnia aerea offre 10 voli settimanali per Città del Capo, 21 voli settimanali per Johannesburg e quattro voli in coincidenza da Johannesburg a Durban, portando il numero totale a 31 voli settimanali che collegano i passeggeri verso più di 160 destinazioni in tutto il mondo. Qatar Airways come brand si impegna a supportare lo sport a livello globale, aiutando i fan a viaggiare verso i loro eventi preferiti in tutto il mondo. La compagnia aerea è Official Airline of Formula 1®, Paris-Saint Germain, FC Bayern, Royal Challengers Bangalore, CONCACAF, IRONMAN and IRONMAN 70.3 Triathlon Series, Global Kitesports Association (GKA) and GKA Kite World Tour e molte altri discipline, tra cui football australiano, basket, equitazione, corse automobilistiche, squash e tennis.

QATAR AIRWAYS PRIVILEGE CLUB LANCIA NUOVE OFFERTE CARD LINKED – Qatar Airways Privilege Club annuncia l’introduzione di una nuova funzionalità, le offerte Card Linked, che integreranno gli Avios nello stile di vita dei soci. I titolari di carte di credito Visa o Mastercard, comprese le carte registrate in Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay, possono ora essere collegati ai loro account Privilege Club. Ciò consente ai soci di accumulare e spendere Avios per gli acquisti quotidiani presso un’ampia gamma di negozi al dettaglio e lifestyle partners in Qatar. Le offerte legate alla carta migliorano i vantaggi dei membri del Privilege Club premiandoli per lo shopping, i pasti e altri acquisti con le carte di credito collegate, consentendo loro di avere più scelte che mai. Questa nuova funzionalità è disponibile per le carte di credito Visa emesse in oltre 70 paesi in cui è supportato il collegamento delle carte, nonché per le carte di credito Mastercard emesse in Argentina, Australia, Brasile, Canada, Danimarca, Germania, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Uruguay e Stati Uniti. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive,ha dichiarato: “In Qatar Airways, guardiamo costantemente all’innovazione e ci assicuriamo che i nostri servizi non abbiano eguali nel settore, e il nostro programma fedeltà non è diverso. Il Privilege Club ha visto molti miglioramenti nell’ultimo anno, tra cui l’adozione degli Avios come valuta dei premi, e l’ultimo annuncio delle Card Linked Offers continua solo il nostro programma di miglioramento. Avendo introdotto la possibilità di accumulare e spendere Avios nel nostro aeroporto, riteniamo che l’introduzione della nuova funzionalità consoliderà ulteriormente l’esperienza Privilege Club come stile di vita. Con il lancio delle offerte Card Linked, i nostri soci vedranno un’entusiasmante gamma di vantaggi quando spendono e raccolgono i loro Avios”. Per collegare gli acquisti al programma fedeltà, gli utenti possono semplicemente accedere al proprio account Privilege Club e aggiungere i dettagli della propria carta di credito.

ANA GROUP AGGIORNA I SUOI OBIETTIVI AMBIENTALI – ANA HOLDINGS INC. ha aggiornato i suoi obiettivi ambientali a medio termine per l’anno fiscale 2030 e le sue strategie di transizione climatica per raggiungere la neutralità carbonica entro l’anno fiscale 2050. L’aggiornamento arriva in risposta alla revisione degli obiettivi di riduzione di CO2 per l’aviazione internazionale annunciata alla 41a Assemblea generale ICAO, oltre alle nuove tendenze nelle normative ambientali in vari paesi e allo sviluppo di tecnologie avanzate. “ANA Group continuerà ad espandere la propria rete per soddisfare la prevista crescita della domanda di operazioni internazionali con viaggi in entrata verso il Giappone che dovrebbero aumentare. Pur rispettando il nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2, il Gruppo ANA manterrà i suoi impegni originali e sosterrà gli sforzi di decarbonizzazione. In precedenza, l’obiettivo ambientale a medio termine di ANA Group per l’anno fiscale 2030 era di ridurre le emissioni totali di CO2 al di sotto del livello dell’anno fiscale 2019. Tuttavia, questo obiettivo è stato rivisto a una riduzione del 10% o più rispetto all’anno fiscale 2019. Inoltre, il piano di ANA Group di sostituire almeno il 10% del suo consumo di carburante con SAF entro l’anno fiscale 2030 è stato ora aggiunto all’obiettivo ambientale a medio termine del Gruppo. Ciò accelererà ulteriormente la risoluzione dei problemi attualmente affrontati in collaborazione con i settori pubblico e privato per espandere la produzione e l’offerta stabile di SAF di produzione nazionale”, afferma ANA. “ANA Group ha aggiornato la sua strategia per ridurre le emissioni di CO2 e, sia per le sue operazioni domestiche che internazionali messe insieme, mirerà a ridurre le emissioni del 10% o più rispetto ai livelli dell’anno fiscale 2019 dall’anno fiscale 2024 in poi. L’obiettivo sarà raggiunto attraverso una combinazione di quattro approcci strategici, nonché l’utilizzo dello scambio di emissioni per compensare il resto. Approcci chiave delle strategie di transizione: Operazioni di volo e miglioramenti delle infrastrutture, sviluppi tecnologici; Utilizzo di SAF e altre fonti energetiche potenzialmente più pulite; Utilizzo di Emission Trading Schemes; Utilizzo di Negative Emissions Technologies (NETs). In collaborazione con varie parti interessate, ANA Group ha preso l’iniziativa di decarbonizzare la propria attività, tra cui l’essere la prima compagnia aerea giapponese a utilizzare SAF nei suoi voli di linea regolari. ANA Group continuerà a monitorare da vicino le tendenze globali del cambiamento climatico e perseguirà attivamente la sostenibilità nel settore dell’aviazione per contribuire alla realizzazione di una carbon-neutral society”, conclude ANA.