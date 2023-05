Primo volo commerciale per il COMAC C919

Il C919, China’s self-developed large passenger aircraft, ha completato domenica il suo primo volo commerciale da Shanghai a Pechino, segnando il suo ingresso ufficiale nel mercato dell’aviazione civile.

“Il volo, operato da China Eastern Airlines, è decollato come MU9191 alle 10:32 dallo Shanghai Hongqiao International Airport con 128 passeggeri a bordo. L’aereo è stato accolto con un water cannon dopo essere atterrato al Beijing Capital International Airport alle 12:31 domenica. Il C919 è il primo self-developed jetliner cinese, sviluppato in conformità con gli standard di aeronavigabilità internazionali. Il progetto C919 è stato lanciato nel 2007. Sviluppato dalla Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd. (COMAC), il primo velivolo C919 è uscito dalla linea di produzione a Shanghai nel novembre 2015. Nel 2017, l’aereo ha compiuto il suo primo volo”, afferma COMAC.

“Il primo volo commerciale è una cerimonia di maturità del nuovo velivolo e il C919 migliorerà sempre di più se supererà la prova del mercato”, ha affermato Zhang Xiaoguang, director of the marketing and sales department of COMAC.

(NdR: il velivolo è dotati di motori CFM International LEAP-1C e presenta diversi impianti ed equipaggiamenti di fornitori come Honeywell, Hamilton Sundstrand, Liebherr e altri).

(Ufficio Stampa COMAC – Photo Credits: COMAC)