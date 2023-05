Qantas si prepara all’addio del Boeing 717

Qantas segnerà la fine di un’era con la partenza di uno dei suoi Boeing 717, il primo del suo tipo ad essere registrato e utilizzato in Australia.

“Il Boeing 717 in partenza (marche di registrazione VH-NXI) occupa un posto speciale nella storia moderna di Qantas Group, avendo operato il primo volo di Jetstar tra Melbourne e Launceston il giorno in cui la compagnia aerea ha iniziato a volare nel maggio 2004.

L’aereo ha anche volato su rotte regionali e domestiche per QantasLink negli ultimi 15 anni. Nel complesso, ha completato più di 29.000 voli e trasportato in sicurezza più di 1,6 milioni di clienti sia per Qantas che per Jetstar in due decenni.

Chiamato Blue Mountains, come il parco nazionale del Nuovo Galles del Sud dichiarato Patrimonio dell’Umanità, l’aereo dovrebbe partire dall’Australia a metà giugno prima di essere venduto a un altro importante vettore. È il terzo dei 717 della compagnia aerea a lasciare la flotta e i suoi limiti di autonomia significano che il viaggio verso il suo nuovo proprietario in Nord America comporterà otto scali di rifornimento, tra cui Cebu, Sapporo e Anchorage.

Tutti i 20 Boeing 717 di QantasLink saranno gradualmente sostituiti da 29 aeromobili Airbus A220 a basso consumo di carburante come parte del programma di rinnovo della flotta “Project Winton” (leggi anche qui). Il primo aeromobile A220 dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno e il primo dei 20 A321XLR arriverà alla fine del 2024″, afferma Qantas Group.

“Il 717 in partenza è stato affiancato all’aeroporto di Sydney da due nuovi arrivi nella flotta: un Boeing 787 Dreamliner e un Jetstar A321neo LR.

I velivoli di nuova generazione fanno parte di un importante investimento per il rinnovo della flotta che vedrà il Gruppo prendere in consegna un nuovo velivolo in media ogni tre settimane per i prossimi anni. Gli aerei in arrivo aiuteranno Qantas e Jetstar a ripristinare la capacità ed espandere la loro rete, riducendo le emissioni e migliorando l’efficienza.

L’ultimo Boeing 787 Dreamliner di Qantas, Billabong, ha iniziato a volare sul network internazionale della compagnia aerea questo mese, con altri due Dreamliner in consegna nelle prossime tre settimane. Questi velivoli aggiuntivi hanno consentito la ripresa dei voli Sydney-San Francisco e supporteranno il lancio della rotta Sydney-New York via Auckland il prossimo mese. Questo porterà la flotta 787-9 di Qantas a 14.

Anche Jetstar questo mese ha dato il benvenuto al suo settimo aeromobile Airbus A321neo LR, che è più silenzioso del 50% rispetto ai vecchi A321 che sostituiscono e consuma fino al 20% in meno di carburante. Operano servizi domestici e volano tra l’Australia e Bali. La compagnia aerea riceverà altri 11 aeromobili A321neo LR entro la fine del 2024.

Attraverso una combinazione di nuovi arrivi e aeromobili in standby che tornano in servizio, Qantas Group è tornato a circa il 100% dei livelli di voli domestici pre-COVID e prevede di ripristinare il 100% dei voli internazionali entro marzo 2024″, prosegue Qantas Group.

Il CEO di Qantas Group, Alan Joyce si è unito ai piloti e all’equipaggio all’aeroporto di Sydney per salutare il 717 e dare il benvenuto ai nuovi velivoli nella flotta: “È la fine di un’era per questi Boeing 717 che hanno svolto un ruolo cruciale nel collegare gli australiani attraverso la nostra rete domestica e regionale per più di due decenni.

È giusto che il primissimo 717 immatricolato in questo Paese stia lasciando il posto a un altro tipo di flotta nuovo di zecca, l’A220, che può operare il doppio del range dei 717, aprendo nuove rotte domestiche e internazionali a corto raggio.

Qantas è nelle prime fasi del più grande programma di rinnovamento della flotta della sua storia, con un massimo di 299 aeromobili narrowbody distribuiti in oltre 10 anni, oltre agli A350 che opereranno i nostri voli Project Sunrise. È un momento incredibilmente emozionante per i nostri dipendenti e per i nostri clienti, poiché questi nuovi aeromobili creano maggiori opportunità e sbloccano nuove destinazioni.

Quest’anno abbiamo già preso in consegna quattro nuovi velivoli e siamo sulla buona strada per riceverne altri otto entro la fine dell’anno.

I nuovi velivoli che stiamo ricevendo sono molto più capaci dei velivoli che stanno sostituendo. Possono volare più lontano pur essendo molto più silenziosi ed efficienti, offrendo una grande esperienza ai nostri passeggeri”.

(Ufficio Stampa Qantas Group – Photo Credits: Qantas Group)