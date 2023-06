Air Algérie ordina cinque A330-900 e due A350-1000

Air Algérie, compagnia aerea nazionale dell’Algeria, ha firmato un ordine fermo per sette Airbus widebody aircraft, a supporto del suo sviluppo commerciale.

“Questo ordine consentirà ad Air Algérie di sfruttare appieno la flessibilità della gamma di prodotti Airbus, rafforzare i suoi servizi regionali e offrire un piano ambizioso per le destinazioni transcontinentali. Operando con l’A330neo insieme all’A350-1000, Air Algérie beneficerà anche di risparmi operativi come un consumo di carburante inferiore del 25% per posto e una maggiore flessibilità derivante dalla commonality tra i membri della famiglia di aeromobili Airbus.

L’A330neo e l’A350 sono inoltre dotati della pluripremiata Airspace cabin, che offre ai passeggeri un elevato livello di comfort, ambiente e design. Ciò include più spazio individuale, cappelliere più grandi, un nuovo sistema di illuminazione e l’accesso ai più recenti sistemi di intrattenimento e connettività in volo”, afferma Airbus.

“L’A330neo e l’A350 sono l’ultima generazione di Airbus widebody aircraft.

La A330neo Family è dotata di motori Rolls-Royce Trent 7000 di ultima generazione. L’A330-900 è in grado di volare a 7.200 nm/13.334 km senza sosta. Alla fine di aprile 2023, la A330 Family aveva 1.775 ordini fermi da 130 clienti in tutto il mondo. Questo la rende la famiglia widebody più popolare di sempre, dominando lo short-and medium-haul market.

La A350 Family è la famiglia di aeromobili a lungo raggio più moderna e leader di mercato al mondo, dotata di nuovi motori Trent XWB di Rolls-Royce. Il velivolo widebody più efficiente al mondo fino ad oggi è in grado di volare per 8.700 miglia nautiche o 16.100 chilometri senza scalo. Alla fine di aprile 2023, la A350 Family aveva ricevuto 967 ordini fermi da 54 clienti in tutto il mondo, rendendolo uno degli aerei widebody di maggior successo di sempre”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)