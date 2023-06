News Brevi – 01.06.2023

DELTA E KOREAN AIR CELEBRANO 5 ANNI DI TRANSPACIFIC JOINT VENTURE – Delta Air Lines e Korean Air festeggiano il quinto anniversario della principale joint venture tra Stati Uniti e Asia, una partnership che continua a far crescere il traffico attraverso il principale hub di collegamento della regione presso l’aeroporto internazionale di Incheon. La partnership ha migliorato l’esperienza del cliente, migliorato la sua rete combinata e portato benefici a più di 7 milioni di clienti dal lancio nel maggio 2018. Delta e Korean Air sono cresciute rapidamente collegando i passeggeri su ICN a 2.000 al giorno a tratta, con un aumento di oltre il 40% in cinque anni nonostante la pandemia. Oggi, Delta e Korean Air offrono 18 partenze nei giorni di punta tra Seoul-Incheon e gli Stati Uniti, collegando più di 290 destinazioni nelle Americhe e oltre 80 destinazioni in Asia in 44 paesi. “Siamo orgogliosi di come abbiamo raggiunto la posizione di leadership nel transpacifico insieme a Korean Air negli ultimi cinque anni, il che è tutto grazie alla dedizione del nostro personale”, ha affermato Peter Carter, Delta’s Executive Vice President – External Affairs. “Siamo anche entusiasti di come questa joint venture best-in-class continuerà a offrire vantaggi ai nostri clienti, ai nostri partner commerciali e ai nostri dipendenti per molti altri anni a venire”. Nel corso della loro partnership, Delta e Korean Air hanno lavorato a stretto contatto per sviluppare prodotti e servizi completi e allineati per garantire un’esperienza cliente senza soluzione di continuità, coerente e leader del settore. Nel corso di quest’anno, Delta e Korean Air organizzeranno numerose campagne ed eventi per celebrare l’anniversario della joint venture, con un nuovo logo del quinto anniversario. Il 1 giugno, oltre 200 dipendenti e partner della joint venture hanno tenuto una celebrazione a Seoul per commemorare l’importante traguardo della partnership. “Attraverso la nostra partnership quinquennale, abbiamo fornito comodità e servizi eccezionali ai nostri clienti che volano con noi attraverso il Pacifico e oltre”, ha affermato Keehong Woo, presidente di Korean Air. “Siamo entusiasti di continuare a offrire ai nostri clienti la migliore esperienza di viaggio, mentre continuiamo a evolvere e rafforzare la nostra joint venture andando avanti”.

ICAO: IL SEGRETARIO GENERALE SOSTIENE LA COOPERAZIONE IN EUROPA RIGUARDO SOSTENIBILITA’, RESILIENZA E INNOVAZIONE – La scorsa settimana il segretario generale ICAO Juan Carlos Salazar ha concluso cinque giorni di advocacy di successo con European transport and environmental policy leaders, al fine di migliorare ulteriormente la cooperazione globale sulla sostenibilità, la resilienza e l’innovazione dell’aviazione. Salazar ha iniziato la sua missione a Parigi, dove ha partecipato al 160° incontro dei Directors General of Civil Aviation of the European Civil Aviation Conference (ECAC), tenutosi presso l’Ufficio Regionale ICAO per l’Europa e il Nord Atlantico. Ha pronunciato un discorso programmatico, evidenziando le priorità fondamentali per l’ICAO e sottolineando i risultati ottenuti dagli Stati dell’ECAC in vari settori, in particolare per quanto riguarda la sostenibilità. Le attività del Segretario generale a Bruxelles sono iniziate con una presentazione ai membri del Parlamento europeo, commissione per i trasporti e il turismo, incentrata sulle priorità per lo sviluppo sostenibile del trasporto aereo, comprese le attività attuali e future per raggiungere l’ICAO long-term global aspirational goal (LTAG) for international aviation, per emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2050. I successivi incontri con la Commissione europea hanno incluso discussioni su sostenibilità, safety, sicurezza informatica, resilienza e altre questioni chiave con il Directorate-General Climate Action (DG CLIMA), Mr. Kurt Vandenberghe, e con l’Acting Director General of Directorate-General for Mobility and Transport (DG MOVE), Ms. Maja Bakran Marcich. Il sig. Salazar e la sig.ra Bakran Marcich hanno anche copresieduto la riunione annuale del comitato congiunto UE-ICAO. Si sono poi svolti diversi incontri con il direttore generale di EUROCONTOL, Raúl Medina, riguardo l’attuazione di SESAR. Nell’ultimo giorno della sua missione, il Segretario Generale ha tenuto incontri a Colonia con il Direttore Esecutivo dell’EASA, Patrick Ky, e con il suo Comitato Esecutivo. Queste attività, che hanno coinciso con il 20° anniversario dell’Agenzia, si sono concentrate sulla cooperazione tra EASA e ICAO in materia di standardizzazione, audit e monitoraggio, supporto all’attuazione. La missione del Segretario Generale in Europa ha compreso anche un incontro bilaterale con i rappresentanti del Governo della Germania. Il signor Salazar è stato accompagnato durante la sua missione in Europa dall’ICAO Regional Director for Europe and the North Atlantic, Mr. Nicolas Rallo.

APRE IL NUOVO AIR CANADA CAFE’ AL BILLY BISHOP TORONTO CITY AIRPORT – Air Canada ha annunciato il suo nuovo Air Canada Café, in collaborazione con Aspire, Swissport’s premium lounge brand. A partire dal 1 giugno, i clienti Air Canada idonei in partenza dal Toronto’s downtown airport avranno accesso dedicato all’unica lounge della compagnia aerea presso il Billy Bishop Toronto City Airport (YTZ), per godere di comfort e comodità elevati prima del volo. L’Air Canada Café segna la 27a lounge nella rete di lounge di Air Canada e la sesta sede canadese per Aspire. “Sappiamo quanto i clienti di Air Canada, che viaggiano frequentemente all’interno dell’affollato corridoio Toronto-Ottawa-Montreal, apprezzino davvero la comodità di volare da Billy Bishop”, ha affermato Jacqueline Harkness, Managing Director, Product & Services, Air Canada. “Il nostro nuovo Aspire Air Canada Café a Billy Bishop si basa sul successo del nostro primo Air Canada Café a Toronto-Pearson, ed è solo un altro modo in cui Air Canada continua a investire nella migliore rete di lounge in Canada”. “Siamo entusiasti di collaborare con Air Canada al nostro primo joint lounge concept”, afferma Charles Roberge, CEO of Swissport Canada. “Con questa nuova aggiunta, continuiamo ad espandere la nostra rete di lounge in Canada e rafforziamo il nostro impegno a fornire servizi eccezionali ai nostri clienti in tutto il mondo. La nostra nuova lounge è la prima Aspire Lounge di Toronto e mira a essere la prima lounge certificata LEED nella rete internazionale di Swissport di 63 lounge Aspire”.

DELTA TERMINA LA PENUMTIMA FASE DEL DELTA SKY WAY PROJECT A LAX – Delta Air Lines e Los Angeles World Airports hanno terminato la penultima importante fase del Delta Sky Way at LAX project, con il Terminal 3 che ora offre un altro punto di ingresso attraverso la sede ovest e un’area check-in dedicata per i suoi Delta One customers. “Stiamo rafforzando la nostra posizione di vettore globale premium leader a LAX e raggiungendo un altro traguardo infrastrutturale prima del previsto, consentendo un’esperienza di viaggio sempre più elevata per i nostri clienti di Los Angeles”, ha affermato Scott Santoro, Vice President of Global Sales. “Ora che la stagione dei viaggi estivi è ufficialmente iniziata, Delta non potrebbe essere più pronta a portare i nostri clienti dove desiderano di più”. L’headhouse ovest, che dispone di chioschi self-service per lasciare i bagagli e/o stampare le carte d’imbarco, offre ai clienti un altro punto di ingresso per effettuare facilmente il check-in e raggiungere i controlli di sicurezza. Entro la fine dell’estate, Delta prevede di implementare la tecnologia di identificazione digitale ai punti di consegna bagagli e di sicurezza, consentendo ai clienti idonei di utilizzare i propri dati biometrici per spostarsi più agevolmente all’interno dell’aeroporto. Un’esclusiva area check-in Delta One, situata al piano inferiore degli arrivi del Terminal 3, offre una corsia di controllo TSA privata e accesso diretto al Delta Sky Club. I clienti Delta One saranno accolti da un team di agenti Elite Service. “Non vedo l’ora che gli ospiti apprezzino la nuova West Headhouse di Delta e la hall per il check-in e la biglietteria di Delta One al Terminal 3 di LAX, oltre all’intero progetto Delta Sky Way quando aprirà entro la fine dell’estate. Questi progetti stanno davvero stabilendo la nuova norma delle esperienze di prim’ordine che i passeggeri troveranno a LAX”, ha affermato Justin Erbacci, Chief Executive Officer, LAWA. Il Terminal 3 ha fatto il suo debutto lo scorso anno. L’ultima pietra miliare del progetto Delta Sky Way a LAX – l’airside connector al Tom Bradley International Terminal – dovrebbe essere completata nell’agosto 2023 ed eliminerà la necessità di spostarsi tra i terminal in autobus. LAX è uno degli hub più importanti di Delta e quest’estate opererà oltre 150 voli nei giorni di punta verso 52 destinazioni in tutto il mondo. La compagnia aerea continua ad aggiungere nuove destinazioni alla sua lista, con il lancio di un servizio mai operato prima per Dallas-Love Field (5 giugno); Auckland, Nuova Zelanda, (28 ottobre); Jackson Hole, Wyoming, e Vail, Colorado (16 dicembre).

CONDOR AUMENTA IL COMFORT IN BUSINESS CLASS – Condor informa: “D’ora in poi dormire sopra le nuvole sarà ancora più confortevole per gli ospiti Condor Business Class. Su tutti i voli a lungo raggio operati con il nuovo Airbus A330neo è disponibile un coprimaterasso per un comfort ancora maggiore. Si tratta di un sistema a sette strati ed è stato sviluppato appositamente per i sedili della nuova Condor Business Class, che possono essere trasformati in un flat bed lungo 199 centimetri e inclinabile di 180 gradi premendo un pulsante. La compagnia aerea leisure più popolare della Germania sta quindi ampliando ulteriormente la sua offerta Business Class. Il coprimaterasso garantisce un sonno particolarmente rilassato sulla comoda seduta, che può essere trasformata in un letto piatto. Oltre a un comodo cuscino e una coperta di alta qualità lunga due metri e larga 1,30, gli ospiti ricevono anche un paio di calzini, mascherina per dormire, tappi per le orecchie e altri servizi. Ogni ospite ha anche accesso diretto al corridoio e gode di spazio extra per le gambe. Ampi spazi di stivaggio e un tavolo da cocktail completano la nuova cabina e danno inizio alla vacanza a bordo. A questo si aggiunge il più grande programma di intrattenimento di sempre e il consueto eccellente servizio Condor”. “Inoltre, grazie a prestigiose partnership, ora la compagnia aerea tedesca offre nuovi servizi sia nel campo della ristorazione sia per l’intrattenimento. Molti piatti fanno parte del nuovo menu gourmet Taste the World, che sarà servito sui voli a lungo raggio della programmazione estiva 2023. Il menu varia a seconda dell’aeroporto di partenza. La gamma di bevande a bordo sarà anch’essa ampliata, includendo champagne, cocktail di frutta e “Ferien Lager”, una birra lager piacevolmente leggera sviluppata in collaborazione con l’azienda BrewDog. In Premium Economy Class e Business Class sono disponibili anche menu vegetariani, vegani, senza glutine e per bambini. Le prenotazioni possono essere effettuate gratuitamente fino a 24 ore prima della partenza. Il programma di intrattenimento gratuito a bordo offre più scelta che mai grazie alla collaborazione con ZDF Studios (su voli selezionati). A bordo del nuovo aeromobile a lungo raggio A330neo, ora i passeggeri hanno accesso a circa 270 film e quasi 280 serie. I viaggi con Condor possono essere prenotati presso tutti i tour operator e le agenzie di viaggio e i biglietti aerei sono disponibili su www.condor.com”, conclude Condor.

ACCORDO TRA ICAO E WORLD FOOD PROGRAMME – L’ICAO e l’United Nations World Food Programme (WFP) hanno firmato un nuovo storico accordo di collaborazione volto a promuovere la sicurezza, l’efficienza e la sostenibilità dell’aviazione civile nelle operazioni umanitarie. Questa partnership strategica, forgiata sotto gli auspici dell’ICAO Global Implementation Support Symposium attualmente in corso a Seoul, si concentrerà su aree chiave di cooperazione per garantire aviation operations più sicure e sostenibili, in particolare nel contesto dei servizi aerei umanitari. “Unendo la nostra esperienza e le nostre risorse, l’ICAO e il WFP mirano a creare un’industria aeronautica più sicura, più efficiente e rispettosa dell’ambiente”, ha osservato il segretario generale ICAO, Juan Carlos Salazar, dopo aver firmato il memorandum d’intesa. “Questa partnership sottolinea il nostro impegno condiviso per affrontare le sfide uniche affrontate nei servizi aerei umanitari”. Uno degli obiettivi primari di questa collaborazione è rafforzare le capacità di controllo della sicurezza e della protezione degli Stati, che avranno l’ulteriore vantaggio di aumentare l’affidabilità. Il miglioramento delle prestazioni delle infrastrutture e dei sistemi negli aeroporti sarà un altro punto focale di questa collaborazione, che contribuirà a garantire operazioni più fluide ed efficienti per le attività umanitarie. La collaborazione pone inoltre un accento significativo sul miglioramento della sicurezza dell’aviazione civile e della capacità di facilitazione, in particolare nei piccoli aeroporti, contribuendo alla sicurezza e alla continuità delle operazioni, anche in ambienti difficili e remoti. Anche la sostenibilità ambientale è un obiettivo chiave, al fine di decarbonizzare le operazioni aeree attraverso l’adozione di tecnologie avanzate, l’implementazione di miglioramenti operativi e l’esplorazione di fonti energetiche più pulite. Incorporando strategie di adattamento climatico e una pianificazione infrastrutturale resiliente, l’ICAO e il WFP mirano a garantire la continuità e l’affidabilità dei servizi aerei, anche a fronte di condizioni meteorologiche avverse.