Boeing collabora alla Roadmap for Sustainable Aviation Fuel Production in Southeast Asia

Boeing e la Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) condurranno uno studio congiunto per scalare la sustainable aviation fuel (SAF) production nel sud-est asiatico. Il SAF svolgerà un ruolo fondamentale nel consentire una crescita sostenibile e raggiungere l’obiettivo dell’aviazione commerciale di zero emissioni nette entro il 2050.

“Il SAF ha il potenziale per ridurre le emissioni di carbonio durante il ciclo di vita del carburante fino all’80% rispetto al petroleum jet fuel. Mentre l’attuale fornitura globale di SAF rappresenta solo lo 0,1% circa del consumo di jet fuel, la regione dell’Asia-Pacifico può svolgere un ruolo cruciale nella produzione di SAF, con un potenziale del 40% della fornitura globale di materie prime.

La prima fase dello studio valuterà se la produzione di SAF potrebbe scalare in modo sostenibile nel sud-est asiatico in base alla disponibilità e alla sostenibilità delle materie prime in tutta la regione. Lo studio valuterà anche l’ambiente politico riguardo le materie prime, nonché la fattibilità tecnica ed economica dei principali percorsi di produzione per i SAF. I risultati e le raccomandazioni saranno pubblicati nel primo trimestre del 2024″, afferma Boeing.

“Siamo entusiasti di avviare una nuova partnership con Boeing nel sud-est asiatico, cercando di supportare il settore dell’aviazione regionale nella decarbonizzazione, in un modo che vada oltre la riduzione delle emissioni e consideri anche un più ampio impatto della sostenibilità sull’ambiente e sulla società”, ha affermato Arianna Baldo, programme director for RSB.

Boeing sta rispettando il suo impegno a fornire 100% SAF-compatible airplanes entro il 2030 e ad espandere la fornitura di SAF, che sta scalando a livello regionale e globale.

“È imperativo espandere la fornitura di SAF per decarbonizzare l’aviazione, poiché sono sicuri e utilizzati ogni giorno come sostituto immediato del jet fuel a base fossile”, ha affermato Jacqueline Lam, sustainability lead for Boeing in Southeast Asia. “I risultati dello studio forniranno una serie di raccomandazioni basate su prove e dati per promuovere l’industria dei SAF nel sud-est asiatico”.

“Boeing e RSB hanno istituito un gruppo consultivo di principali parti interessate, tra cui responsabili politici, aziende e istituzioni ambientali e finanziarie, per fornire competenze in materia. Ulteriori parti interessate saranno consultate man mano che lo studio procede. Questo progetto si basa sulla partnership di lunga data tra Boeing e RSB per esplorare SAF feedstock opportunities in diverse regioni del mondo, tra cui Etiopia, Sud Africa e Brasile”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing)