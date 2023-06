Boeing inizia i primi U.S. Air Force B-52 Radar Upgrades

Il primo U.S. Air Force B-52 aircraft è arrivato presso Boeing per iniziare gli upgrades nell’ambito del Radar Modernization Program (RMP).

“L’RMP Program fornirà al B-52 “fighter-like” radar capabilities, aumentando la precisione di navigazione, targeting and tracking, e fornirà una nuova high-resolution mapping. Il nuovo radar sarà anche in grado di ingaggiare più bersagli contemporaneamente”, afferma Boeing.

“Il B-52 offre capacità uniche e all’U.S. Air Force, mentre si muove verso una two-bomber platform strategy”, afferma Jennifer Wong, director of Bomber Programs. “Modernizzando il B-52 radar, stiamo aumentando la rilevanza dell’aereo per il warfighter, per close air support or strategic attack”.

“Dopo il completamento nei tempi previsti del radar program Critical Design Review, Boeing ha avviato la low-rate initial production del nuovo radar system per test operativi e valutazione. I lavori per la modernizzazione del B-52 si svolgono nei siti Boeing di Oklahoma City e San Antonio.

Gli RMP program upgrades includono un nuovo wide-band radome sul muso dell’aereo; due high-definition, touch-screen, large area displays; due display sensor system processors che collegheranno il radar con altri B-52 systems; due hand controllers e un moderno active electronically scanned array radar”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)