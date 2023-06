L’A380 di Emirates fa il suo ingresso in indonesia

L’A380 di Emirates ha raggiunto un traguardo importante, atterrando al Bali I Gusti Ngurah Rai International Airport e diventando il primo scheduled A380 service per l’Indonesia.

Il volo Emirates EK368 è partito da Dubai alle 03:10 ed è arrivato a Bali alle 16:20. Il volo di ritorno, EK369, partirà da Bali alle 19:40 e arriverà a Dubai alle 00:45. Tutti gli orari sono locali.

Il più grande aereo passeggeri del mondo è stato celebrato da un water cannon salute.

Sottolineando l’importante occasione, Orhan Abbas, Emirates’ Senior Vice President, Commercial Operations, Far East, ha commentato: “Siamo estremamente entusiasti che il nostro iconico aereo A380 sia arrivato a Bali. Questo è stato il risultato di mesi di attenta pianificazione ed esecuzione. L’inizio delle nostre operazioni A380 in Indonesia è anche un’estensione del nostro impegno di lunga data sul mercato e una testimonianza della solida partnership che abbiamo con l’aeroporto e le autorità locali. Non vediamo l’ora di offrire i migliori servizi del nostro A380 ai nostri stimati clienti che volano da e per Denpasar, servendo contemporaneamente la crescente domanda di viaggi internazionali con l’A380, che è uno dei due servizi giornalieri per l’isola”.

Mohammad Al Attar, Emirates Country Manager for Indonesia, ha dichiarato: “L’impiego del nostro iconico aereo A380 sui voli per Denpasar contribuirà in modo significativo a soddisfare la crescente domanda dei clienti. Siamo lieti di aver raggiunto questo traguardo che rafforzerà notevolmente le nostre operazioni in Indonesia, così come i futuri piani commerciali per il mercato”.

Handy Heryudhitiawan, General Manager of I Gusti Ngurah Rai International Airport, ha dichiarato: “Il Ministero dei trasporti, in collaborazione con Angkasa Pura I e il team Emirates, ha esaminato le strutture lato terra e lato volo dell’aeroporto I Gusti Ngurah Rai di Bali per garantire che soddisfi i requisiti requisiti per servire i voli Airbus A380”.

Il volo inaugurale dell’A380 di Emirates per Bali è stato operato da un aeromobile a tre classi, consentendo a passeggeri, delegazioni VIP e funzionari aeroportuali di dare un’occhiata più da vicino ai prodotti unici dell’aereo, tra cui le sue pluripremiate First Class suites. La compagnia aerea continuerà le sue operazioni A380 a Bali con un aeromobile A380 a due classi, offrendo 58 poltrone reclinabili in Business class e 557 posti in Economy Class.

Emirates ha lanciato un servizio giornaliero non-stop da Dubai a Bali nel 2015, aggiungendosi ai suoi voli di linea per Giacarta iniziati nel 1992. La compagnia aerea serve attualmente l’Indonesia con 28 voli settimanali sia per Bali che per Giacarta e offre una maggiore connettività verso altre 29 città nazionali attraverso i due gateway con i suoi accordi di partnership sia con Garuda Indonesia che con Batik Air.

Oltre a presentare la sua ammiraglia A380, Emirates continua a dimostrare il suo impegno di lunga data nel settore dei viaggi e del turismo in Indonesia attraverso altre iniziative. All’inizio di maggio, Emirates ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con l’Indonesia’s Ministry of Tourism and Creative Economy presso l’Arabian Travel Market di Dubai per continuare a promuovere l’Indonesia come destinazione di viaggio preferita attraverso campagne e programmi di marketing congiunti.

L’A380 di Emirates è attualmente impiegato in 46 destinazioni, tra cui Dubai, ed è probabile che si espanda a quasi 50 destinazioni entro la fine dell’estate.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)