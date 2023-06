IATA rilascia roadmaps strategiche per mostrare i critical steps verso Net Zero by 2050

IATA ha svelato una serie di roadmaps volte a fornire dettagli passo dopo passo delle azioni critiche per raggiungere emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2050. “Queste tabelle di marcia riguardano tecnologia dei velivoli, infrastrutture energetiche, operazioni, finanza e considerazioni politiche che porteranno verso net zero.

Con l’adozione di un Long Term Aspirational Goal (LTAG) alla 41a Assemblea ICAO, i governi e l’industria sono allineati per raggiungere lo stesso obiettivo di zero emissioni nette di CO2 entro il 2050. Poiché le iniziative politiche gettano le basi su cui molte delle innovazioni e delle azioni necessarie si baseranno, queste roadmaps saranno un punto di riferimento fondamentale per i responsabili politici”, afferma IATA.

“Le roadmaps sono la prima valutazione dettagliata dei passaggi chiave necessari per accelerare la transizione verso net zero entro il 2050. Insieme, mostrano una direzione chiara e si evolveranno man mano che scaviamo più a fondo per fissare pietre miliari intermedie sulla strada verso net zero. Devo sottolineare che le tabelle di marcia non sono solo per le compagnie aeree. Governi, fornitori e finanziatori non possono essere spettatori nel viaggio di decarbonizzazione dell’aviazione. Le roadmaps sono un invito all’azione per tutte le parti interessate dell’aviazione per fornire gli strumenti necessari per rendere questa trasformazione fondamentale dell’aviazione un successo, con politiche e prodotti adatti a un mondo net-zero”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“Le roadmaps non sono state sviluppate isolatamente. È stata condotta una revisione peer-to-peer, integrata da uno strumento di modellazione fornito dall’Air Transportation Systems Laboratory dell’University College London (UCL), per calcolare le riduzioni delle emissioni per ciascuna tecnologia.

I punti salienti di ciascuna roadmap includono:

Aircraft Technology, con lo sviluppo di velivoli e motori più efficienti. Particolarmente importanti sono le misure necessarie per abilitare velivoli alimentati con SAF sostenibile al 100%, idrogeno o batterie. Tutte le pietre miliari dello sviluppo sono supportate da investimenti annunciati e programmi dimostrativi. Sono inclusi anche nuovi motori, aerodinamica, strutture degli aeromobili e sistemi di volo.

Energy and New Fuels Infrastructure: l’attenzione è rivolta alle infrastrutture per i combustibili e per i nuovi vettori energetici a monte degli aeroporti, necessarie per facilitare l’utilizzo di aeromobili alimentati a SAF o a idrogeno. L’energia rinnovabile svolge un ruolo fondamentale nel soddisfare la domanda energetica del settore dell’aviazione e la tabella di marcia delinea le pietre miliari per consentire i necessari sviluppi infrastrutturali.

Operations: le opportunità per ridurre le emissioni e incrementare l’efficienza energetica migliorando il modo in cui vengono utilizzati gli aeromobili esistenti. L’automazione, la gestione dei big data e l’integrazione di nuove tecnologie sono fattori chiave per ottimizzare la gestione del traffico aereo e migliorare l’efficienza complessiva del sistema di trasporto aereo.

Policy, con la necessità di politiche strategiche allineate a livello globale per fornire incentivi e supporto per la transizione dell’industria aeronautica verso un futuro net-zero. Come per tutte le altre transizioni energetiche di successo, la collaborazione tra i governi e le parti interessate del settore è fondamentale per creare il quadro necessario per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione.

Finance, per finanziare i 5 trilioni di dollari cumulativi necessari affinché l’aviazione raggiunga net zero entro il 2050. Ciò include progressi tecnologici, sviluppi infrastrutturali e miglioramenti operativi.

Le sfide per aumentare la produzione di SAF sono un buon esempio dell’importanza di queste roadmaps. Come soluzione immediata, si prevede che il SAF fornisca circa il 62% della mitigazione delle emissioni di carbonio necessaria per raggiungere lo zero netto entro il 2050. Ma anche se si prevede che il SAF sarà pienamente implementabile con la futura flotta di aeromobili, vi sono ancora importanti interdipendenze riguardo politica, tecnologia aeronautica, infrastrutture energetiche, finanziamenti e operazioni, per le quali queste roadmaps sono fondamentali”, prosegue IATA.

“Le tabelle di marcia mostrano dove tutte le parti interessate dovrebbero concentrare i propri sforzi. Ci sono due certezze. Entro il 2050 dobbiamo essere a zero emissioni nette di carbonio. E i passaggi per arrivarci delineati in queste tabelle di marcia si evolveranno con la crescita delle competenze del settore. La politica è particolarmente importante all’inizio in quanto, in larga misura, pone le basi per il movimento degli investitori del settore privato. Con ciò, il settore privato può decarbonizzarsi su larga scala e con velocità”, ha affermato Marie Owens Thomsen, SVP Sustainability and Chief Economist at IATA.

“Senza i giusti incentivi politici e investimenti audaci, molte delle tecnologie e delle innovazioni semplicemente non avverranno su larga scala. Tutto è correlato, ed è per questo che abbiamo le cinque roadmaps per collegare insieme tutti gli elementi paralleli e dare ai nostri stakeholder, compresi i governi, una comprensione completa di tutto ciò che deve accadere”, ha proseguito Owens Thomsen.

“Il tempo è essenziale, come evidenziato da queste roadmaps. È necessaria un’azione immediata per commercializzare scalable zero-carbon energy storage solutions insieme all’infrastruttura richiesta e per creare un business case per la loro rapida consegna su Gigawatt scale”, ha affermato il prof. Andreas Schafer, Director of UCL’s Air Transport Systems Laboratory.

ACI World accoglie con favore le IATA Net Zero Roadmaps

Airports Council International (ACI) World, in qualità di una delle organizzazioni che contribuiscono, accoglie oggi con favore il lancio delle International Air Transport Association (IATA) Net Zero Roadmaps e chiede una collaborazione continua delle parti interessate dell’aviazione nella costruzione di una sustainable aviation industry.

“ACI e gli aeroporti sono stati leader nella trasformazione per la decarbonizzazione, essendo i primi ad impegnarsi per un long-term environmental goal per net zero carbon emissions entro il 2050, raggiunto l’8 giugno 2021. Questo è stato seguito dal cross-industry commitment nell’ottobre 2021 e dagli Stati ICAO nell’ottobre 2022.

Le IATA Net Zero Roadmaps evidenziano il tipo di collaborazione e le azioni necessarie per raggiungere l’obiettivo delle industrie aeronautiche e dei governi per zero emissioni nette di carbonio entro il 2050″, afferma ACI World.

Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General, ha dichiarato: “Ci congratuliamo con IATA per il lancio delle Net Zero Roadmaps e accogliamo con favore la loro continua collaborazione nella costruzione di un settore dell’aviazione sostenibile. Gli aeroporti sono stati leader in decarbonization transformation e in prima linea per fornire soluzioni. L’intero ecosistema dell’aviazione deve lavorare insieme con uno scopo comune e sollecitiamo anche gli Stati, le autorità di regolamentazione, i produttori di carburante e il settore finanziario a fare la loro parte. L’onere è su tutti noi affinché l’aviazione possa continuare a svolgere un ruolo importante nel benessere economico e sociale delle comunità di tutto il mondo”.

