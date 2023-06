Lockheed Martin sceglie GE Aerospace per la fornitura dei motori per l’LMXT Strategic Tanker

Lockheed Martin e i leader di Airbus annunciano la selezione del GE Aerospace CF6-80E1 propulsion system per l’LMXT strategic tanker. L’LMXT è la soluzione di Lockheed Martin per l’U.S. Air Force’s KC-135 recapitalization plan ed è costruito sul design collaudato dell’A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT).

“Si prevede che la produzione del motore CF6 di GE per l’LMXT supporterà più di 3.000 posti di lavoro americani diretti e indiretti, tra cui produzione, ingegneria e collaudo avanzati altamente qualificati. In totale, la sola produzione di motori dell’LMXT incorporerà lavori in più di 25 stati”, afferma Lockheed Martin.

“La tanker fleet americana giocherà un ruolo fondamentale nel soddisfare i requisiti delle missioni future. Ciò significa che l’LMXT deve utilizzare tecnologie capaci e collaudate, come l’MRTT strategic tanker e i GE Aerospace CF6 engine”, afferma Greg Ulmer, executive vice president, Lockheed Martin Aeronautics. “Questa partnership con GE dimostra ulteriormente come l’LMXT rafforzerà e diversificherà la critical U.S. tanker industrial base”.

“Equipaggiando quasi il 70% dei wide-body aircraft, la famiglia di motori CF6 di GE racchiude oltre 50 anni di storia della propulsione aeronautica. Il motore CF6 è entrato in servizio per la prima volta nel 1971, con una storia di servizio sulle principali commercial and military platforms come il Lockheed Martin C-5M Super Galaxy. GE ha consegnato più di 8.500 motori CF6 fino ad oggi, equipaggiando 10 velivoli commerciali e militari unici con 25 varianti.

Il motore CF6 di GE è stato scelto per l’LMXT per la sua comprovata durata, l’affidabilità e le performance. Progettata specificamente per l’A330, la variante CF6-80E1 offre forti progressi tecnologici rispetto ai precedenti motori CF6, tra cui quasi 70.000 libbre di spinta e il 15% in più di fuel efficiency”, prosegue Lockheed Martin.

“Mi unisco a migliaia di dipendenti Airbus negli Stati Uniti nel dare il benvenuto a GE nel grande team americano che costruirà l’LMXT per la nostra Air Force”, ha affermato C. Jeffrey Knittel, chairman and CEO, Airbus Americas. “L’A330 MRTT rifornisce gli aerei statunitensi dal 2015 e non vedo l’ora di vedere un GE-powered LMXT entrare in quel ruolo, fornendo un livello di capacità di cui le forze statunitensi hanno chiaramente dimostrato di aver bisogno”.

“L’LMXT strategic tanker è l’aereo ottimale per il motore CF6-80E1 di GE. Sviluppato esclusivamente per l’A330, l’impareggiabile motore CF6 offre una combinazione di eccezionale affidabilità, durata e time on wing, tutti requisiti fondamentali per un military tanker”, afferma Amy Gowder, president and CEO, GE Aerospace’s Defense & Systems business. “GE Aerospace è orgogliosa di unirsi ai partner di lunga data Lockheed Martin e Airbus sull’LMXT”.

“L’annuncio segue un processo di selezione competitivo incentrato sulla fornitura di una best-value solution all’U.S. Air Force. Selezionando un motore già in uso su più U.S. Air Force platforms, l’LMXT si allinea con una supply chain comune e una base di conoscenza esistente che può tradursi in un aumento dei mission readiness rates.

La selezione del produttore segue i precedenti annunci secondo cui Lockheed Martin e Airbus espanderanno le operazioni in Georgia, Alabama e Arkansas per supportare la futura produzione, assemblaggio e configurazione dell’LMXT. L’LMXT sarà inizialmente prodotto come A330 airliner presso l’Airbus U.S. Manufacturing Facility in Mobile, Alabama, prima di essere configurato per strategic tanking presso la Lockheed Martin Aeronautics facility in Marietta, Georgia. Airbus produrrà l’LMXT aerial refueling boom system nell’Arkansas occidentale.

Costruito sul design collaudato dell’MRTT, l’LMXT è dotato di un fully certified automatic air-to-air refueling (A3R) boom, di Enhanced Vision System and integrated JADC2, elementi chiave di differenziazione in teatri operativi come l’Indo-Pacifico. In qualità di strategic tanker selezionato da 14 nazioni in tutto il mondo, l’MRTT attualmente rifornisce di carburante fighter, transport and maritime patrol aircraft per gli Stati Uniti e i partner alleati.

In qualità di prime contractor, Lockheed Martin lavora direttamente per implementare gli U.S. Air Force-specific requirements all’interno dell’LMXT“, conclude Lockheed Martin.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Lockheed Martin)