Il nuovo standard di viaggio di Air France è in arrivo sull’Airbus A350

Durante l’Aircraft Interiors Expo 2023 ad Amburgo (Germania), Air France ha offerto un primo sguardo esclusivo al suo nuovo Business seat, dotato dei più elevati standard del settore in termini di comfort e tecnologia di bordo.

Questo posto, sviluppato in esclusiva per Air France, sarà disponibile sui nuovi Airbus A350 che entreranno a far parte della flotta di lungo raggio della compagnia da qui al 2025. In questa nuova configurazione, l’Airbus A350 presenterà nuove cabine in tutte le classi di viaggio: 48 posti in Business, 32 posti Premium Economy e 212 posti Economy.

Con questo ultimo sviluppo strategico nel suo spostamento verso l’alto, Air France sta perseguendo il roll-out dei suoi standard di viaggio più avanzati fino ad oggi in termini di comfort in volo, basandosi su quanto la compagnia ha già messo in atto su 12 Boeing 777-300 ER.

In totale, Air France ha ordinato 41 Airbus A350-900, che vengono consegnati a un ritmo costante. La compagnia ha già ricevuto 20 di questi velivoli. Il 21° A350, denominato “Aix-en-Provence”, sarà il primo a presentare questa nuova configurazione di cabina e effettuerà il suo primo volo commerciale nel luglio 2023.

Il design dei 48 Business seats si basa sul “three F” concept: Full Flat, ovvero la seduta si trasforma in un vero e proprio letto largo 53 cm e lungo quasi 2 metri; Full Access, che fornisce a tutti i passeggeri l’accesso diretto al corridoio; Full Privacy, garantendo un isolamento ottimale. Una nuova porta scorrevole consente ai passeggeri di creare uno spazio totalmente chiuso, fuori dalla vista degli altri passeggeri in cabina. Per creare un maggior senso di privacy per i passeggeri che viaggiano insieme, i sedili situati al centro della cabina sono ora dotati di un pannello centrale che può essere abbassato per creare uno spazio conviviale in cui vivere al meglio il volo insieme.

Quando i clienti salgono a bordo dell’aereo, vengono accolti da un caratteristico cavalluccio marino alato retroilluminato, che incarna le origini e la ricca storia della compagnia. Gli ampi finestrini della cabina sono dotati di automatic window blinds, che consentono ai passeggeri di regolare l’intensità della luce durante il viaggio.

Air France ha accuratamente selezionato materiali di alta qualità, morbidi e naturali per creare questi sedili, tra cui lana, alluminio spazzolato e pelle francese pieno fiore. Ogni sedile è dotato di morbida imbottitura per un maggiore comfort ed è ricamato con il caratteristico accento rosso della compagnia.

Una personal storage unit è dotata di un auricolare con cancellazione del rumore, uno specchio cosmetico e spazio per gli effetti personali dei clienti. Ai piedi del sedile è stato inoltre aggiunto un secondo vano portaoggetti con spazio sufficiente per riporre un piccolo accessorio da viaggio.

I sedili della prima fila della cabina Business offrono anche spazio extra davanti per un maggiore comfort. Inoltre, ogni posto in prima fila è dotato di un armadio personale con specchio cosmetico e extra storage space.

Questo sedile unico è stato progettato appositamente per Air France in collaborazione con STELIA Aerospace (il commercial brand di Airbus Atlantic dedicato all’interior design delle cabine), insieme al designer Mark Collins (Design Investment, azienda specializzata nel mondo dei trasporti di fascia alta) e SGK Brandimage, una società di consulenza di design e branding.

In continua evoluzione per offrire i più elevati standard di viaggio sul mercato, Air France ha dotato la sua ultima poltrona Business della tecnologia più all’avanguardia. Ogni sedile è dotato di un ampio schermo antiriflesso 4K Ultra High Definition da 20 pollici, il più grande di qualsiasi cabina Business dell’intera flotta a lungo raggio di Air France, che consente ai passeggeri di godere di oltre 1.500 ore di intrattenimento su un’interfaccia grafica di ultima generazione. La connessione Bluetooth consente ai passeggeri di godersi il sistema di intrattenimento attraverso le proprie cuffie personali.

Un nuovo schermo touchpad consente inoltre ai passeggeri di sfogliare i vari programmi e controllare facilmente l’intero ambiente, dalla regolazione della posizione del sedile all’adattamento dell’intensità luminosa. Sullo schermo è inclusa una funzione “non disturbare” per informare l’equipaggio che il cliente desidera riposare.

Questo sedile completamente connesso è dotato di porte USB-A e USB-C e di un caricabatterie a induzione wireless. Durante il volo è disponibile anche una connessione Wi-Fi, una nuova funzionalità che consente ai clienti di collegare il proprio dispositivo personale direttamente allo schermo e utilizzarlo come telecomando. I passeggeri possono sfogliare il catalogo dell’intrattenimento in volo e visualizzare la mappa interattiva mentre il contenuto selezionato viene visualizzato sullo schermo principale.

La cabina Premium Economy dispone di 32 posti progettati insieme a Collins Aerospace. Air France offre un nuovo modello di poltrona reclinabile già disponibile sul suo primo Airbus A350 e sui 12 Boeing 777-300 ER attualmente in fase di ristrutturazione. Ogni sedile offre 94 cm di spazio per le gambe e una seduta larga 48 cm. Lo schienale è reclinabile fino a 121 gradi ed è stato allargato per offrire maggiore privacy e comfort. I cuscini di seduta sono stati ridisegnati e ora si estendono fino al livello delle spalle. I sedili sono rivestiti con un tessuto a spina di pesce blu navy caratterizzato da una finitura raffinata. Il poggiatesta a 4 posizioni può essere regolato per soddisfare tutte le preferenze. Per completare il pacchetto, questi sedili sono inoltre dotati di cuffie audio con cancellazione del rumore, ampio storage space, luce di lettura individuale e porte USB-A e USB-C.

La cabina Economy comprende 212 posti sviluppati in collaborazione con Safran Seats. Ogni sedile presenta una seduta larga 46 cm, una reclinazione di 119 gradi e 79 cm di spazio per le gambe. Lo schienale è progettato ergonomicamente con cuscini che offrono un supporto laterale rinforzato. La seduta introduce due novità: un personal smartphone o tablet holder integrato nello schienale e una porta USB-C, oltre alla porta USB-A.

I sedili di queste due cabine sono dotati di un ampio schermo antiriflesso 4K Ultra High Definition da 13,3 pollici con connessione Bluetooth, ideale per godersi l’intrattenimento on-demand in volo con le cuffie personali. Una nuova funzionalità consente inoltre ai clienti di collegare i propri dispositivi personali direttamente allo schermo del sedile e di utilizzarlo come telecomando o di sfogliare i programmi disponibili mentre il contenuto selezionato viene visualizzato contemporaneamente sullo schermo principale.

In tutte le cabine, i clienti hanno accesso all’offerta Wi-Fi a bordo della compagnia, Air France Connect. Questo servizio offre tre tipologie di abbonamenti, di cui uno completamente gratuito, che consentono ai clienti di inviare e ricevere messaggi e consultare informazioni relative al volo e alle coincidenze.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)