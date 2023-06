Qatar Airways porta QVerse a nuovi livelli

Leader del settore per l’innovazione, Qatar Airways ha introdotto nuovi QVerse environments che consentono agli utenti di organizzare i propri viaggi in un’esperienza digitale immersiva prima di entrare in un aeroporto.

“La ‘World’s Best Airline’ invita tutti a provare come sarà volare in futuro con il suo MetaHuman cabin crew ‘Sama’, che assiste in un viaggio attraverso First Class check-in counters, Premium Lounges, Business and Economy Class cabins.

L’esperienza online è stata ampliata per includere la nuova Business Class Suite e la Economy Class nel Boeing 787-9, la Qsuite e l’Economy Class nell’Airbus A350-1000. I passeggeri possono ora esplorare anche l’Al Safwa First Class Lounge e la tranquillità della Al Mourjan Business Class Lounge presso l’Hamad International Airport (HIA)“, afferma Qatar Airways.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “I progressi tecnologici hanno aperto un nuovo mondo di opportunità per migliorare le offerte digitali disponibili per i nostri clienti. Poiché ci sforziamo continuamente di fornire l’eccellenza in ogni fase, il viaggio di prenotazione online non fa eccezione, motivo per cui abbiamo investito in QVerse. I passeggeri possono ora sperimentare virtualmente i nostri pluripremiati servizi all’Hamad International Airport e a bordo dei nostri aerei”.

“Gli utenti di QVerse avranno la possibilità di utilizzare uno sconto fino al 10% mentre esplorano i nuovi ambienti, che possono quindi essere utilizzati prenotando Premium o Economy Class tickets con Qatar Airways.

Gli utenti di QVerse avranno l’opportunità di provare l’esperienza immersiva di Qatar Airways, prima di assicurarsi le loro prenotazioni sulla rete di oltre 160 destinazioni di Qatar Airways. Durante il roaming del QVerse, ai passeggeri verranno presentate le tariffe più competitive della compagnia aerea per i prossimi sei mesi. Gli utenti possono anche continuare a esplorare con un assaggio delle cabine a bordo, dalle caratteristiche dei sedili e dei Business and Economy Class dinning menu.

I viaggiatori internazionali possono ora esplorare i prodotti e i servizi della ‘World’s Best Airline’ in oltre 10 lingue tra cui arabo, cinese (tradizionale), cinese (semplificato), inglese, francese, tedesco, greco, italiano, giapponese, coreano, portoghese, spagnolo e thailandese”, prosegue Qatar Airways.

“Qatar Airways è entrata originariamente nel mondo del metaverso con il lancio della sua nuova esperienza di realtà virtuale QVerse nell’aprile 2022. Originariamente, gli ambienti che erano disponibili per l’esplorazione degli utenti includevano la Premium Check-in area a HIA, la pluripremiata Business Class – Qsuite e la cabina Economy Class del Boeing 777-300, tramite i propri dispositivi elettronici personali. Il vettore nazionale dello Stato del Qatar è stata la prima compagnia aerea globale a introdurre un MetaHuman cabin crew che offre un viaggio digitale interattivo per il cliente”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)