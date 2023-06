Qatar Aviation Services riceve l’Environmental Management System Certificate

Qatar Aviation Services (QAS), ground handling services subsidiary di Qatar Airways Group, è ora il primo ground handler al mondo a ricevere l’International Air Transport Association (IATA) environmental management system certification – IATA Environmental Assessment programme (IEnvA) – che è stato sviluppato appositamente per ground and cargo service providers.

“Lo IEnvA for Ground and Cargo Handling Service Organisations certificate, che rappresenta un’espansione di successo dello IEnvA for Airlines programme, è stato lanciato nel giugno 2022 durante il 78th IATA Annual General Meeting tenutosi a Doha. QAS ha aderito come parte della fase pilota, diventando la prima organizzazione a livello globale ad aderire all’extended IEnvA programme. Gli standard su misura sviluppati da IATA, in collaborazione con Qatar Airways Group ed esperti internazionali di sostenibilità, stabiliscono un quadro per il raggiungimento della sostenibilità ambientale in tutte le ground operations. L’ambito della certificazione comprende gli uffici e workshop buildings di QAS, operations and equipment, cargo handling operations and equipment, maintenance activities”, afferma Qatar Airways.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Siamo concentrati sul mantenere la sostenibilità al centro delle nostre operazioni. Qatar Airways è stata la prima compagnia aerea del Medio Oriente ad essere accreditata al più alto livello IEnvA nel 2017. Mentre continuiamo a costruire la nostra rete globale, rimaniamo impegnati a dedicare la leadership e le risorse necessarie per soddisfare la nostra visione di sostenibilità ambientale. Oggi estendiamo l’accreditamento IEnvA a QAS, diventando il primo ground handler al mondo certificato nell’ambito del nuovo IEnvA programme for Ground and Cargo Handling Service Organisations”.

Willie Walsh, IATA’s Director General, ha dichiarato: “Qatar Aviation Services ha raggiunto un traguardo significativo con la certificazione IEnvA. Sono uno dei pionieri del programma IEnvA, la loro dedizione alla gestione e alla riduzione dell’impatto ambientale delle loro attività è evidente. La loro certificazione costituisce un ottimo esempio di pratiche di gestione ambientale di livello mondiale che altri ground handler and ground services providers devono seguire”.

“Qatar Aviation Services si impegna a ridurre al minimo l’impatto ambientale delle sue operazioni, svolgendo un ruolo fondamentale nell’aiutare l’Hamad International Airport a mantenere la sua posizione come environmental leader tra gli aeroporti di tutto il mondo. Attraverso la sua partecipazione, mira a soddisfare e superare i più elevati standard ambientali mentre si prepara per le future strategie di espansione.

Lo IATA IEnvA programme è un sistema di valutazione volontario progettato per valutare e migliorare in modo indipendente la gestione ambientale. Il programma, che dimostra l’equivalenza all’ISO 14001: 2015 environmental management systems standard, è stato inizialmente offerto a Qatar Airways e successivamente esteso a cargo and ground handlers. Fornisce un approccio strutturato alla gestione dell’ambiente, nonché alla rendicontazione e alla mitigazione degli impatti ambientali. Di conseguenza, le organizzazioni sono in grado di incorporare formalmente strategie di sostenibilità e conformità ambientale nelle loro operazioni”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)